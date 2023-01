Este 10 de enero se llevan a cabo los premios Globos de Oro dedicados a la industria del entretenimiento, específicamente a las producciones cinematográficas y de televisión; entre las categorías más esperadas se encuentra «Mejor película de animación», misma que fue otorgada al cineasta mexicano Guillermo del Toro con su más reciente lanzamiento en el séptimo arte: «Pinocho».

Las películas con las que compitió por dicho reconocimiento fueron «Inu-Oh», «Marcel the Shell With Shoes On», «El gato con botas: El último deseo» y «Red», las cuales también obtuvieron una gran aceptación por parte del público alrededor del mundo y dentro de las plataformas de streaming como Netflix y Disney+.

Our Golden Globe WINNER for Best Picture – Animated is @pinocchiomovie! Congratulations! ✨🎥 #GoldenGlobes pic.twitter.com/Sqa2CkIWO6

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023