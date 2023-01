De acuerdo a las últimas indagatorias que se realizan en torno al ejercicio administrativo del pasado sexenio se establece que al parecer si existen elementos de prueba que indican que el el ex gobernador del estado y hoy prófugo de la justicia federal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA había cometido malversación del presupuesto público motivo por el cual pudiera ser denunciado antes las autoridades anticorrupción del estado de Tamaulipas, lo anterior fue revelado por la Consejera Jurídica del gobierno estatal TANIA GISELA CONTRERAS.

Y no le falta razón a la funcionaria en mención habida cuenta que fue más que evidente el dispendio que hizo el ex mandatario que al igual que varios de sus principales colaboradores hoy se encuentran en la mira de las autoridades fiscalizadoras del estado.

En pocas palabras no tan solo son los delitos que se le imputan a GARCÍA CABEZA DE VACA y por los cuales anda huyendo sino que ahora se le podrían configurar otros más pero estos denunciados por la nueva administración estatal.

Como se puede observar el asunto jurídico en contra del ex va en línea directa de agravarse aún más de lo que ya está lo que derivará en que al menos por un largo tiempo el reynosense no se aparezca ni por error por so pena de ser aprehendido y enviado a la cárcel, quién lo iba a imaginar, antes poderoso verdugo ahora un simple mortal en gravísimos apuros.

En tanto reportes oficiales indican que de las secretarías que menos trabajo reportan se encuentra la dirigida por VERÓNICA ADRIANA AGUIRRE DE LOS SANTOS Bienestar Social, nos refieren que los los múltiples proyectos y planes anunciados nomas no inician quedando todo lo dicho simplemente en eso.

Por supuesto que con dicha postura deja mal parado a su jefe el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA que si por algo se ha caracterizado en estos primeros cien días de su gobierno es en echar adelante toda la maquinaria administrativa y de obras públicas en bien de la ciudadanía en general.

En tanto trasciende que en fecha próxima el presidente del país ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR vendrá nuevamente a Tamaulipas tentativamente lo haría a uno de los municipios de la frontera destacando el de Nuevo Laredo.

Por cierto el mandatario federal trae como discurso el apoyar con todo a ciertos gobernantes emanados de su partido claro está como lo hizo con la Jefe de Gobierno de la Cdmx CLAUDIA SHEINBAUM PARDO a quien ofreció todo su apoyo, solidaridad y todo lo que necesite luego de la tragedia de la línea tres del metro donde murió una jovencita de apenas 18 años y donde hubo también decenas de heridos.

Lo anterior nos recuerda que en una de sus visitas hizo lo mismo con el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a quien le ofreció todo su apoyo y lo que fuera necesario con tal y que no batallara en nada principalmente en el tema financiero.

Al respecto que se sepa nomas no envio nada de dinero a las arcas estatales tanto que la Secretaria de Finanzas ADRIANA LOZANO se las vio negras para sacar los pagos prioritarios y por lo mismo hubo de pedir prestado varios miles de millones de pesos para salir adelante, sin duda una cosa es la politiquería barata y otra la realidad y de ello, hay constancia.

En fin de venir a Tamaulipas ojala que no venga con el mismo discurso de apoyar con todo al gobierno del estado, sin duda alguna sale más caro recibirlo a él y a su equipo que realmente lo que deja en beneficios para los y las tamaulipecas, asi de facil.

En otras cosas le urgia al Fiscal de Justicia IRVING BARRIOS MOJICA presentar trabajo respecto al brutal asesinato de ELENA LAVIN MONTEMAYOR, la exigencia y enojo social iba en franco aumento, segun dijo se aprehendio a dos presuntos asesinos quedando aun por aprehender a tres mas quienes se encuentra profugos de la justicia.

En su relatoría el fiscal cabecita manifestó que en el artero crimen podrían estar involucrados algunos familiares, la detención de dos malandros da cierta tranquilidad al fiscal del estado, sin embargo aún falta para que se diga que se hizo justicia.

En otro punto al participar en la Mesa de Seguridad Municipal a invitación del alcalde LALO GATTAS BÁEZ el Secretario de Seguridad Pública Estatal SERGIO CHÁVEZ GARCÍA hizo un llamado a la ciudadanía en general para fomentar la cultura del buen uso de del número de emergencia 911.

Refirió el funcionario estatal que un 80% del total de las llamadas que se realizan al 911 son falsas alarmas, por lo pidio apoyo a la ciudadanía y sobre todo crear conciencia y evitar de tajo realizar este tipo llamados falsos de auxilio, ambos personajes alcalde y secretaria destacaron el interés del gobernador AMERICO VILLARREAL en coadyuvar en el gobierno capitalino.

