La indignación entre la sociedad y por supuesto entre el seno familiar respecto al brutal asesimato de la reconocida dama victorense ELENA LAVIN MONTEMAYOR crece de manera profunda sin que haya nada que pueda parar, en ese contexto la Fiscalía General de Justicia sigue dando palos de ciego, nada tienen en concreto, solo la ineficiencia de su proceder en el sonado caso.

El Fiscal IRVING BARRIOS MOJICA se ha concentrado en decir que habrá cero impunidad cantaleta que ha hecho muy famosa antes casos violentos que siguen sin resolverse, en pocas palabras la fiscalía es un cero a la izquierda.

Todavía a esto hay que agregar la muerte de la dermatóloga MARIA DEL CARMEN CRUZ SEGOVIA quien fuera encontrada muerta en el llamado camino rojo ubicado en el ejido Alta Cumbre a 30 kilómetros de la capital estatal.

Al respecto los “investigadores” de la mentada fiscalía de justicia indican que la muerte de la dama en mención podría tratarse de un suicidio, así de rápidos andan en sus deducciones.

El caso es que pese a todo lo que se diga, la capital del estado atraviesa por un peligroso momento en el cual también abundan las llamadas de extorsión tanto a negocios como a particulares, así de violento inicia el año para los capitalinos.

En tanto el proceso electoral en la búsqueda de senaduría por parte de tres contendientes JOSE RAMON GOMEZ LEAL, MANUEL MUÑOZ CANO e IMELDA SAN MIGUEL luce más frío que un témpano de hielo, donde la población en general muestra un absoluto desdén lo que confirma lo que dicen las encuestas que no es otra cosa que la votación será ínfima por decir lo menos.

Todo ello derivado de la triste percepción ciudadana que se tiene de los participantes en este”proceso” y no falta razón para que se piense o se opine así, pues ninguno de los tres participantes ha logrado incentivar a los electores, sus discursos suenan huecos faltos de posturas realistas.

De los tres la peor electoralmente hablando, es la emanada del PAN, PRI y PRD la panista IMELDA SAN MIGUEL quien nada trae en el morral como coloquialmente se dice, peor aun ya sin el apoyo de quien fuera su jefe político el ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA que como bien se sabe anda huyendo de la justicia federal para no ser remitido a la cárcel por cometer diversos delitos.

La lucha electoral quedaría como se ve entre el morenista JOSE RAMON GOMEZ LEAL y el abanderado del “verde” MANUEL MUÑOZ CANO.

En ese sentido hay quienes aseguran que al final esta último es quién saldría beneficiado por el electorado habida cuenta que el también llamado JR entre otras cosas, nomas no a podido sacudirse de su relación con su cuñado, el prófugo de la justicia ex gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA que pese a asegurar que nada tiene que ver con el tampoco quiere tocarlo ni con el pétalo de una declaración en su contra y así pues como creer en su postura, y todavía le falta al mentado JR sus temas escabrosos.

En otras cosas vaya vendaval que trae encima la Jefe de Gobierno de la Cdmx CLAUDIA SHEINBAUM PARDO que con el enésimo accidente del metro sin duda que sus bonos caerán sin remedio.

Lo anterior debido a que el fatal accidente del mentado servicio público ocurrido el tres de mayo del 2021 donde murieron 27 personas nomas no ha sido resuelto a cabalidad ningún culpable de pesos ha sido juzgado hasta ahora, como creer que ahora en este enésimo percance si habrá de castigarse a los responsables, cesar a un subdirector de operaciones no es suficiente, se tiene que ir al fondo.

Asimismo las primeras indagatorias indican que fue por falta de mantenimiento, por ello la ciudadanía le echa en cara que ande gastando millones en su promoción presidencial en lugar de utilizar el dinero en atender las líneas del mentado metro, por lo pronto a enfrentar la catástrofe ferroviaria y política.

En otro punto en franco apoyo a la economía familiar la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha implementado diversos programas de becas y estímulos para los alumnos.

Para el presente periodo académico el rector de la UAT GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS ha dispuesto la Beca “Nuevo Ingreso” dirigida particularmente a los alumnos que ingresaran a la universidad con un promedio de 9.7 obtenido en el nivel medio superior.

Otro apoyo fundamental que se implementó en el pasado ciclo escolar fue la denominada Beca de Orfandad para estudiantes que hayan perdido a su padre o madre derivada de la pandemia de la COVID 19 y cuya pérdida ponga en duda su continuidad en la universidad.

Cabe destacar que el periodo pasado se otorgaron 127 de estas becas cuyo propósito principal es que los alumnos no abandonen sus estudios por problemas económicos.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

