El pasado 4 de enero Día del Periodista, fue la excusa perfecta para que el Gobierno del Estado retomara sus relaciones con la prensa, quedando atrás el sexenio de la represión y control, en la que fueron muchos los medios que sufrieron por la falta de pago, por parte de quienes se encontraban al frente del área de Comunicación, que solo beneficio a sus cuates más cercanos y a uno que otro recomendado, lo que obligó al cierre de varios medios impresos para regocijo de quien se encontraba en Palacio Estatal.

Estableciéndose una marcada distancia entre la prensa y al entonces gobernador, quien en la mayoría de las veces ignoraba a la prensa, al grado que en más de una ocasión se registraron roces con su equipo de seguridad y los chicos de la prensa al pretender entrevistarlo, cosa que sucedía solo cuando les interesaba promover algún tema en especial, por lo que en las giras el acceso a la prensa pues casi estaba prohibido.

En si fueron 6 años en que la prensa fue mal querida, pero ahora los tiempos y los gobiernos han cambiado, y los medios vuelven a ser bienvenidos en palacio, pero además son reconocidos por el actual gobernador Américo Villarreal Anaya, dado a su importancia de vincular la información veraz y oportuna con el quehacer público, pero sobre todo el respeto a la libertad de expresión.

El gobernador Villarreal Anaya lo ha externado, que el buen periodismo educa. Despierta Conciencias. El Buen periodismo finalmente toma partido, pero debe hacerlo siempre a favor de la libertad de la paz, de la razón.

Enfatizando que el periodismo debe hacerse desde cualquier trinchera política, en condiciones de respeto, de tolerancia a las diferencias, sin persecución, pero sobre todo sin riesgos.

Por otra parte. de manera sorpresiva se dio este viernes la remoción del gerente de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, el contador Rodolfo Simón Hernández Piña, herencia del gobierno panista, el mismo que entrara en sustitución del repudiado Guillermo Lash, quien dejo en precarias condiciones las finanzas de la paramunicipal, por lo que ahora toma posesión el ingeniero Marco Antonio Hernández Acosta.

Pues bien, por poco más de un año el alcalde Mario López había buscado que el cambio de gerente, dado a que Hernández Piña pues no cumplía con el perfil para desempeñar dicho cargo, pero se dice que el nombramiento del poeta Rodolfo Simón, había sido una negociación para que la ex alcaldesa Leticia Salazar se sumara, en aquel entonces a la campaña del abanderado del PAN Cesar Verastegui, y su llegada era más bien, dicen, dicen era para tapar los hoyos dejados por el ex gerente Guillermo Lash, por lo que nadie reviso finanzas en la JAD.

Y es que en aquel entonces el presidente municipal había estado demandando una revisión financiera, pero el entonces gerente Lash se negaba, por lo que, en una de las sesiones del Consejo de Administración, que acaparo reflectores cuando el edil termino retirándose para impedir que los entonces consejeros, la mayoría de sangre azul, se saliera con la suya e impusieran precisamente a Rodolfo Hernández Piña, aun cuando este como gerente se puede decir que es buen poeta.

Pues tras de dos intentos a la mala los consejeros panistas terminaron saliéndose con la suya, e imponiendo a un poeta en el cargo, cosa que fue muy cuestionada en ese entonces, pero la remoción de Hernández Piña se complicó luego de que fuera modificada la ley que compete a la JAD y las Comapas, por instrucciones del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, precisamente para impedir que los gobiernos del partido guinda pudiera tener el control de las mismas, pero ahora que las cosas están volviendo al carril en la nueva administración estatal, y que esas leyes absurdas aprobadas por la banca panista en el Congreso del Estado fueran revertidas para corajes de los azules, pues se empiezan a dar los cambios en las gerencias, como se hizo primeramente en la Comapa de Tampico y ahora toca el turno a la Junta de Aguas de Matamoros, donde toma posesión el ingeniero Hernández Acosta, quien hasta hace poco fungía como Secretario de Desarrollo Urbano, cargo la que renuncio previamente para asumir dicho cargo.

Veremos que dicen ahora los dirigentes de la Canaco, organismo que le $aco buen provecho estar como consejeros de la JAD, y que recientemente se habían manifestado contra crédito solicitado al Nasbank para obras hidráulicas, muy necesarias ante el alto número de caído y de fugas que está afectando el abastecimiento a la ciudadanía.

Por ultimo estuvo en Tamaulipas el líder nacional de Morena, Mario Delgado para sostener una reunión con el gobernador Américo Villarreal, posteriormente se trasladó a Altamira para respaldar la candidatura de JR, pero como es sabido pues hay rebelión por aquellos lares, luego de las manifestaciones de rechazo en contra del empresario reynosense, no solamente por morenistas, sino también por militantes del otro partido que los acompaña en alianza el PT. que han dejado ver pues que ellos no respaldaran al JR, por lo que el dirigente nacional acudió al evento, que se realizó en un salón de eventos, para llamar a la unidad en torno al cuñado del ex gobernador, haciendo lo que JR no se atreve a hacer, hablar pestes del gobierno panista, por lo que ahora con el nuevo gobierno pues se respira libertad y paz.

