Vaya que aquellos consentidos de CABEZA DE VACA que fueron premiados con una notaría, aceptaron muy bien el consejo de «si ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar».

Y decimos esto, porque, después que el Gobernador, AMERICO VILLARREAL, empezó a tumbar esas notarías al encontrar diversas irregularidades, de inmediato algunos comenzaron a renunciar a ellas, sin que se los hayan pedido.

Apenas ayer, otro puñado más de «amigos de CABEZA DE VACA», también hicieron llegar sus renuncias al Gobierno del Estado, mismas que ya fueron firmadas por AMERICO, quedando sin efecto.

En las renuncias, los nuevos notarios y también aspirantes a una notaría, reconocieron que la convocatoria expedida el pasado mes de agosto contenía diversas anomalías,por lo que era insostenible reclamar la vigencia de sus patentes o de su fíat.

Fue TANIA CONTRERAS, Consejera Jurídica del Gobierno de Tamaulipas, quien confirmó las renuncias solicitadas de los notarios y cuya relación se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

Por ser «honestos», los notarios que han estado renunciando, podrán tener la oportunidad de volver a concursar, cuando haya una nueva convocatoria, pero ahora tendrán que someterse a lo que establece la ley.

Seguramente será difícil que obtengan una notaría, pues ya no está su amigo CABEZA DE VACA.

CARMEN LILIA, LLEVA EMPLEO Y VACUNACION A NLD

La alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA, mantiene el compromiso de apoyar a los neolaredenses de encontrar un empleo, por ello, continúa con el pacto con empresas locales, para continuar con las jornadas de «Empleo en tu colonia».

Si usted no tiene empleo, no se preocupe, CARMEN LILIA ha dispuesto que en este 2013, dichas jornadas continúen, y a partir de hoy estarán en la Plaza Esteban Baca Calderón, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para empezar hay 800 vacantes, entre operarios, guardias de seguridad, choferes, limpieza, cajeros, repartidores, promotores, atención a clientes y administrativos.

Pero no solo en el empleo se enfoca CARMEN LILIA, también en la salud, por ello, este jueves se llevará a cabo la primera jornada de vacunación contra el Covid-19.

Ya sabemos que el Covid ha ido disminuyendo y que ya es menos agresivo, por ello la alcaldesa ha dispuesto seguir vacunando, para que el riesgo disminuya aún más.

En esta nueva jornada, se aplicarán primera, segunda y dosis de refuerzo, sin previo registro, en las instalaciones de la Dirección de Salud, ubicada en Juárez entre Maclovio Herrera y Héroe de Nacataz, a partir de las 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

CARMEN LILIA sabe que en las fiestas decembrinas «nos chiflamos» que anduvimos de fiesta por todos lados sin ninguna medida de higiene, por ello impulsar esta campaña de vacunación para prevenir que haya nuevos contagios en la ciudad.

Y para que haya vacunación total, también se contará con 100 dosis contra la influenza.

Así que ya sabe, si no tiene empleo o quiere vacunarse, CARMEN LILIA les da la solución.

BUENAS NOTICIAS EN LA UAT

Desde que GUILLERMO MENDOZA llegó a la rectoría de la UAT, las cosas han ido mejorando, como en este 2023, que dio inicio al nuevo proceso de inscripción, donde por primera vez en la historia de la Universidad, estará abierto hasta el 31 de enero.

Fue la Secretaria de Gestión Escolar, PATRICIA IBARRA, quien confirmó que para los estudiantes de licenciatura tienen como límite de pago hasta esa fecha.

También que las clases inician el 16 de enero y que del 23 al 27 se abre el periodo para el procedimiento de altas y bajas de materias.

Para los alumnos de posgrado y modalidad a distancia, el sistema se habilita el día 9, pero tienen todo el mes para concluir su inscripción y las especialidades médicas, el proceso de inscripción inicia hasta marzo.

¿Qué es lo que busca GUILLERMO MENDOZA con esta nueva modalidad?, que los estudiantes tengan más tiempo para poder juntar su dinero para pagar su inscripción, pues sabe que la pandemia ha provocado una disminución en la economía y por ello, en la UAT se otorgarán todas las facilidades para que nadie se sin estudiar… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

