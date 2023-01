“Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días”: Gabriel García Márquez. Felicidades a todos los que realizan esta valiente tarea hoy y siempre.



Aquí vamos de nuevo. Este humilde escribano inicia con su columna Agenda Política. Agradecidos con nuestros lectores. Agradecido con nuestro Dios por permitirnos seguir haciendo los que nos gusta.



Mi respetos, y reconocimiento a todos los periodistas. Les deseo a todos un feliz año 2023. Un año de importantes retos y desafíos para todos, incluidos ciudadanos de a pie, estudiantes, profesionistas, futbolistas, políticos, etc.



Es tiempo de mirar atrás y hacer repaso de cómo nos ha ido en los últimos meses; pero también de mirar hacia adelante y hacer planes, promesas y plantearnos nuevos retos y propósitos.



Deberemos afrontar estos nuevos retos con optimismo, entusiasmo, pasión e ilusión, pero también con altas dosis de sentido común y de mucha fe, pues en algún momento nos irá bien a todos y dejaremos atrás miserias, pobreza, epidemias y la maldita inseguridad que se presenta en la mayoría de los estados de nuestro México lindo y querido.



Volver a convertir al país en un referente de bienestar social sigue siendo uno de los grandes retos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. La desigualdad en lo económico y educativo está golpeando con fuerza y provocan una desmejora sustancial en la calidad de vida de la población en general.



El 2023, es un año político, como también lo será el 2024. Vienen cosas importantes y la clase política de todos los colores tendrá que entender la importancia de ser sinceros y de estar cerca de la gente, no solamente buscarla cuando son tiempos de elecciones.



Actualmente, hay una gran cantidad de hartazgo. Quisiéramos creerles sus palabras a los políticos que por ahora andan buscando llegar a una silla del senado de la república que se quedó vacía ante una lamentable pérdida humana. Sus palabras suenan bien, presumen que llevará una excelente relación de trabajo con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA para beneficio de Tamaulipas, que serán la voz del pueblo, endulzan el oído a la gente. Hagan de cuenta la novia que le baja el cielo y las estrellas al caballero con tal de conseguir así el anhelado.



JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR”, MANUEL MUÑOZ CANO e IMELDA MARGARITA SAN MIGUEL SÁNCHEZ, candidatos de MORENA, Partido Verde y alianza PAN-PRI y PRD, respectivamente al Senado, hablan de luchar por los ciudadanos, prometen velar por los intereses de todos, no de unos cuantos. Pero… la posición de Senador está tan devaluada que darles el beneficio de la duda es demasiado. Su credibilidad es raquítica. ¿Usted les cree?.



Los tiempos actuales, los debe motivar a ser mejores políticos y servidores públicos o de perdido menos malos. Eso va para todos los hombres y mujeres que empezarán a salir hasta debajo de las piedras de cara al 2024, cuando estén en juego senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías. Ya veremos. Sale y Vale.



DEL ARCHIVERO…



Como ciudadano, como amigo, NOÉ RAMOS FERRETIZ lleva más de 8 años ayudando a mucha gente de El Mante. Ya sea en una cuestión de enfermedad, de necesidad o de auxilio, ahí está la mano amiga de RAMOS FERRETIZ, lo mismo que de su esposa, SHEYLA PALACIOS.



Son ciudadanos y servidores públicos ejemplares. Obviamente que habrá quienes no estén de acuerdo con estos comentarios, pero una buena mayoría los conoce, y saben bien de la calidad humana de ambos ciudadanos mantenses.



Un gran detalle por parte de ellos, tras convivir en este Día del Periodista con muchos trabajadores de los medios de comunicación. Viene mucho trabajo y cosas buenas para El Mante.