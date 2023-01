Durante la sesión celebrada el 10 de diciembre de 2015, que ROBERTO GIL ZUART presidió, el Senado de la República designó a NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de OLGA SÁNCHEZ CORDERO, así como al Ministro JAVIER LAYNEZ POTISEK, quien relevó a JUAN NEPOMUCENO SILVA MEZA.

Con una brillante carrera judicial, que inició como Secretaria Proyectista en 1988, Secretaria de Estudio y Cuenta (1992-1998), Jueza (1998-2000) y ser Magistrada de Circuito (2000-2015), PIÑA HERNÁNDEZ integró la terna con SARAH PATRICIA OREA OCHOA y JUDITH SÁNCHEZ VALLE.

Mientras que LAYNEZ POTISEK, proveniente del Poder Ejecutivo y de una Magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa, integró la terna junto con ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ y ÁLVARO CASTRO ESTRADA.

¿Qué sucedió en aquella sesión celebrada hace siete años, en la que votaron FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, MANUEL CAVAZOS LERMA y MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ?

Acudo al Diario de los Debates fechado el jueves 10 de diciembre de 2015, para conocer las posiciones a favor y en contra de la Ministra NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, asumidas por los Grupos Parlamentarios.

Sobre todo, de los oradores que siguen vigentes desde otras posiciones del servicio público y la política partidista, que cuestionaron a PIÑA HERNÁNDEZ sin pensar que sería la primera mujer en presidir a la SCJN.

MANUEL BARTLETT DÍAZ : “El Presidente Peña que, insisto, él es el culpable de no haber escogido, de no haber hecho uso de ese privilegio que tiene, porque mandó a unos burócratas que tenía ahí cerquita de él. En lugar de hacer un gran análisis de quiénes son los mejores, un hombre, una mujer, al más alto nivel de conocimiento al derecho de la mayor autonomía, no lo hizo, mandó unos currículums nada más”.

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN : “El Ejecutivo hoy manda ternas, pero este modelo, como decía el Senador Bartlett Díaz, es una farsa, se sabe de antemano, como en la Santísima Trinidad, que son tres, pero sólo uno verdadero, y ya se sabe quién es el elegido, la Magistrada Piña y el Doctor Laynez, ya se están probando la toga, ya se la están midiendo”.

“Peña es tramposo, juega con las cartas marcadas, los engaña a ellos, ellos se engañan a sí mismos, nosotros ya vivimos engañados y terminamos por engañar a los ciudadanos. ¿Y cómo se llamó la obra? “Cadena de Engaños”, la cual se reestrena hoy en este Senado ante una ciudadanía indignada”.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO : “¿Qué es lo que cuestionamos? La calidad de las dos ternas; y en este caso estamos hablando de la primera, de mujeres, y claro que la cuestionamos, en términos de su calidad”.

“Nosotros establecimos cuatro parámetros: Autonomía, planteamos el equilibrio entre el Poder Judicial y la Academia; el equilibrio entre posiciones progresistas y conservadoras; y el tema de género era, por supuesto, transversal en el momento que pedimos dos ternas sólo de mujeres”.

“La pregunta es muy simple, ¿el Poder Judicial de nuestra nación, a diferencia de otros espacios, está plagado, inundado, lleno de mujeres talentosísimas que hubieran sido mejores candidatas que la terna que mandó el Presidente Peña Nieto?”

MARIO DELGADO CARRILLO : “No estamos ante un problema de legalidad, estamos ante un problema de legitimidad de la enorme brecha que existe entre lo que nuestro país necesita y lo que el Presidente piensa que es mejor.

Yo no voy a criticar a ninguna de las y los aspirantes, yo no voy a calificar su idoneidad. Pero sí califico la idoneidad de la decisión que toma el Presidente de la República al enviar estas ternas”.

“No hay ninguna avanzada en la propuesta del Presidente, que manda una terna de mujeres para sustituir a una mujer. ¿De verdad están comprometidos con las mujeres? Encontremos a seis grandes juristas mexicanas que todos admiremos y elijamos a dos nuevas Ministras de la Corte”.

Finalmente, PIÑA HERNÁNDEZ recibió 79 votos a favor, entre ellos de MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y MANUEL CAVAZOS LERMA, para convertirse en Ministra de la SCJN.

Sin duda alguna, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ llegó hace siete años a la Suprema Corte, avalada por una sólida trayectoria de 34 años en el Poder Judicial de la Federación, que hoy le permiten hacer historia al convertirse en la primera Ministra Presidenta del Máximo Tribunal Constitucional de México, en lo que representa un parteaguas en la Judicatura Federal.

Por cierto, tres de las cuatro propuestas que el Presidente LÓPEZ OBRADOR ha enviado al Senado, han sido mujeres: LORETA ORTIZ AHLF, JAZMÍN ESQUIVEL MOSSA y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, representando un gran avance en materia de paridad de género.

PD: este martes el Periódico Oficial del Estado publica 10 renuncias a Fiat y 17 de Patente de Aspirante, que sustituye la cancelación y revocación por parte del titular del Poder Ejecutivo, por la “renuncia” de la persona implicada, aceptando la existencia de “anomalías insubsanables en el procedimiento” del Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Ya regresaremos a este tema ejemplar en el combate a la corrupción, que le genera buenos dividendos al Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.