Nada más iniciaron las campañas políticas, en la que solo tres estarán participando, luego de que el partido Movimiento Ciudadano decidiera “sacar su veinte” y esperarse para el 2024, con lo que se vendrán a ahorrar dinero y esfuerzo, ya comenzaron a aflorar algunos pecadillos de dos de sus protagonistas, una de ellas la ex diputada local Imelda Sanmiguel, quien de plano ahora pide que sean unas campañas sin guerra sucia y que el Gobierno del Estado, pues que no meta las manos en el proceso electoral, cuando en el pasado inmediata, durante el gobierno panista fue lo que más impero la intromisión del entonces mandatario azul, que utilizo hasta el poder judicial para acosar al mismo candidato Américo Villarreal, los diputados locales y hasta los alcaldes morenistas, bueno esos que no doblaron ante su poder, buscando con ello impedir que Morena ganara Tamaulipas, siendo los panistas los amos y señores de las guerra sucia contra Morena y sus aliados.

Sanmiguel también está dejando ver que, en caso, de que lograra ganar, pues llevara consigan de votar todo en contra de lo que signifique la 4T, sean o no de beneficio para los ciudadanos, tal como lo hizo cuando estuvo al frente del Congreso en Tamaulipas. Basta recordar como voto en varias propuestas de la bancada morenistas sin importar si eran o no de ayuda para la economía de los tamaulipecos, como las licencias permanentes, autorizando junto con su grupo parlamentario el endeudamiento del estado a favor del ex gobernador, entre otras linduras, todo por obedecer ciegamente al mandatario panista.

Pero ahora pedir que el gobierno de Tamaulipas se mantenga al margen de la contienda, cuando los azules han demostrado no tener ni tantita m…emoria, por cierto anduvo por tierras matamorenses la ex diputada local, pero imitando las acciones de su ex jefe el Cabeza de Vaca de llegar a escondidas, por la puerta de atrás, para que no se dieran cuenta los demás, por lo que nada más se dieron por enterados los pocos militantes con los que cuenta el PRI, ya que la mayoría de la prensa pues ni enterada estuvo de su visita, ya que se manejó con mucho sigilo, pues como quiere ganar.

En tanto quien se sigue excusando por no participar en el proceso interno para elegir al nuevo senador por Tamaulipas, es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Juan Carlos Zertuche Romero, quien jura y perjura que no fue decisión de él, sino más bien fue de la dirigencia nacional, la que considero que era mejor guardar fuerzas y esperarse para el 2024, en el que se elegirán al nuevo presidente de la República, senadores, diputados y alcaldes.

Y es que para la dirigencia nacional de MC pues esta elección es un proceso muy frio, ya que se espera la participación del 20 por ciento del electorado, por lo que decidieron no desgastarse.

Además que, hace apenas seis meses que se realizó la elección para la gubernatura de Tamaulipas que fue polarizada, incluso judicializada al irse hasta las últimas instancias con amparos y procesos, es por lo que los de Movimiento Ciudadano decidieron dejar descansar a sus electores, al considerar que las campañas van perdiendo credibilidad, por lo que en lo que otros partidos se desgastan con estas elecciones, pues los anaranjados trabajaran en la integración de los comités municipales para cubrir los 43 municipios para llegar a la meta de los más de 10 mil militantes.

Mientras que un día previo al fin de año, el candidato de Morena, JR anduvo en San Fernando, Valle Hermoso y Reynosa sosteniendo encuentros con representantes de diversos organismos de estos municipios, mientras que pocas noticias se tuvieron de las actividades de este viernes del candidato del partido Verde Manuel Muñoz Cano.

Será por el arranque o será el sereno, pero de que estas campañas están más que frías y desangeladas lo están.

Por ultimo ya en el Congreso la bancada guinda y aliados se preparan para de remover de su cargo al Auditor Superior del Estado, cosa que se veía venir luego de echar varios blindajes heredados por el ex gobernador Cabeza de Vaca, para lo que los diputados de Morena ya han estado trabajando para pesar de los legisladores azules, terminando de sumar adeptos entre las filas de ese partido, para llegar a los 24 votos que se necesitan para destituir al auditor.

Cerramos esta colaboración deseándole a todos nuestros amigos lectores un feliz Año Nuevo, que este 2023 esté lleno de bienestar, prosperidad y éxito, pero sobre todo de salud y trabajo.