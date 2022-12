En este momento ya están, se dice así, en plena campaña político-electoral los candidatos que pretenden sustituir a Faustino López en el Senado. Son José Ramón Gómez Leal, por MORENA y el PT; en tanto que por el PAN-PRI y PRD Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez: y ahora solo el Verde, tiene como candidato a Manuel Muñoz Cano. En este tipo de contiendas, las políticas electorales, pelean por una posición, así que de entrada sabemos que uno va a ganar y serán dos los perdedores. Explicable, lógico y sin enredos.

Uno va a ganar, los otros van a perder. En esta coyuntura, vale consignar que, mucho antes de la elección, se da por sentado que el triunfo será para MORENA, es decir, para José Ramón Gómez Leal, el expanista y actualmente cuñado del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Van a perder Imelda Margarita y Manuel. La explicación viene sola cuando se conoce el contexto, así como las fortalezas y debilidades de cada partido político, o coalición, y sus recursos disponibles para la campaña.

INERCIA POR LA FORTALEZA.

Desde antes de elegir candidato MORENA tenía la certeza de que, sea quien fuere el candidato, el triunfo lo tenían seguro. Esa es su fortaleza, que nace de un crecimiento exponencial en votos, de aquellos 30 mil que obtuvo en una elección gubernamental Héctor Garza (El Guasón) a los más de 700 mil que obtuvo Américo Villarreal Anaya para convertirse en el gobernador de la entidad. Sea como hayan sido, pero se emitieron y contaron. Y ya ejerce el poder.

Esa inercia ganadora puede tener uno como un punto de apoyo para el JR su tarea como super delegado, que le permitió construir en base a los programas sociales de AMLO una estructura electoral que debe proporcionarle votos. Los puntos que pueden dificultar, digamos, esa inercia ganadora es el papel que juegue cada uno de los protagonistas, principalmente, aquellos que se quedaron en la rayita y que no fueron favorecidos con la nominación. En pocas palabras, se especula, sobre el papel que jueguen en la cosecha de votos Presidentes Municipales como Mario Alberto López, de Matamoros; Carmen Lilia Canturosas, puesto que se especuló que su hermano podía ser el candidato; y muchos se preguntan: ¿Qué hará la estructura del solido sur?, donde se supone, el hombre fuerte es Erasmo González, entre otros. Y, recuerden, en política, los amigos son de mentiritas y los enemigos de verdad.

EL FACTOR RECURSOS.

A veces los números son engañosos: MORENA lleva de financiamiento público el mayor monto: 12,920,879 pesos y el PT solo 2,717,946 lo que en total suma casi los 15 millones de nuestros impuestos; sin embargo, la coalición PRI-PAN-PRD en conjunto se llevan un poco más de 16 millones de pesos, diría uno: es más que el candidato de MORENA y el PT. En tanto que el Verde tendrá un poco menos de 3 millones. Por cierto, el Movimiento Ciudadano tiene derecho al financiamiento, pero no presento candidato a la senaduría.

Estos números indican que la coalición cuya candidata es Imelda Margarita tiene más recursos que la postulante de José Ramón. Sin embargo, la diferencia la hace la percepción ciudadana de cada candidato. El JR de un partido en pleno ascenso, mientras que el de Imelda Margarita, en plena caída, está tocando fondo por lo mal que gobernaron a la entidad. Hagan de cuenta que Imelda Margarita y Manuel Muñoz se registraron para perder. Aunque, vale anotar, el caso de este último es un ejercicio para cuantificar el peso o tamaño real del partido en Tamaulipas… que servirá para negociar en el 2024.

DERROTA DEL MC.

El partido Movimiento Ciudadano, parte del patrimonio de Dante Delgado, finco o forjo su derrota a lo largo y ancho de las anteriores elecciones. Hemos visto como en otras entidades, por decir Jalisco y Nuevo León, han construido liderazgo que le ha permito obtener triunfos. ¿Qué ha sucedido en Tamaulipas? Sí, porque en esta elección, que se pintaba sola, para crecer en el espectro electoral, prefirió no participar. Y solo hay una explicación: no tiene cuadros, no han sido capaces de formarlos o de reclutarlos.

El Verde se la está jugando. Saben que van a perder. Pero también saben que tienen un capital electoral; y con esta elección, teniendo a Manuel Muñoz Cano como candidato, se presume que busca dejar sentado que pueden crecer. Pero, al mismo tiempo, se alimenta la versión que el Verde responde a los intereses de Eugenio Hernández Flores; que, si bien todos conocemos su situación actual, también sabemos que invirtió en la campaña de AVA y que al final sus peticiones fueron desechadas.

BAJA VOTACION.

Hay, por otra parte, otro factor: es una elección única, de una sola candidatura, así que será difícil, muy difícil, que los protagonistas sean capaces de motivar, entusiasmar, a la población para que participe y vote. Sera una votación baja, hagan de cuenta, que la movilización de ciudadanos a votar será determinante y, en este caso, MORENA a cada rato ensaya esos movimientos o acciones.