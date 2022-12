Vaya que no le puede perdonar la dirigencia del Partido Acción Nacional a la diputada Linda Mireya González que haya ayudado a tumbar a la súper fiscalía, creada por Cabeza de Vaca, al grado que ya están analizando su expulsión, mientras que a su compañera Sandra Luz García Guajardo seria sancionada.

Pues bien este par, desde tiempo atrás en su momento le habían manifestado al mismo ahora ex gobernador no estar de acuerdo con las violaciones a la ley que se estaban cometiendo, incluso mucho antes del proceso electoral, en el que Morena los termino derrotando, por lo que muchas veces se lo expresaron y las consecuencias que podrían tener, pero la soberbia de ese mandatario hizo oídos sordos a sus comentarios, pero ellas obedientes y también por temor callaron, y apoyaron todas las iniciativas y modificaciones de ley que eran ordenadas desde Gobierno del Estado, por lo que para ellas no fue sorpresa que terminaran perdiendo ante el doctor Américo Villarreal.

Por lo que ahora, ya sin el yugo cabecista, pues han tomado decisiones propias, y han apoyado a las iniciativas con las que los morenistas eliminan a la súper fiscalía, cuya creación fue para tumbarle poder al actual gobierno y protegerse las espaldas de quienes dejaron la gubernatura.

Claro que esto molesto considerablemente al líder estatal del PAN Luis Cachorro Cantú, quien ha demostrado ser más que un incondicional del ex mandatario, por lo que le resulta imperdonable que alguien se haya atrevido ir en contra de las ordenes de su jefecito del alma, por lo que tanto Linda Mireya como Sandra Luz están en la mira para ser sancionadas y en el caso de Mireya, pues ser expulsada del partido.

Pero el descaro total de El Cachorro es que reclame que todo aquel que se atreve a no ir en el sentido de un grupo parlamentario, que es elegido por un partido político, pues tiene que tener consecuencias, reclamándoles que se deben a su partido político y a su proyecto político, pues de que se queja si en el pasado inmediato ellos le hicieron algo parecido a Morena, cuando “terminaron convenciendo” a tres de sus diputadas locales para que se sumaran a su bancada, para sacar adelante precisamente las iniciativas que ahora se están echando abajo, con la ayuda de las diputadas panistas, con lo que simplemente se les regreso la tortilla, así que se vale llorar.

Ante esta situación pues los morenos estarían gustosos de recibirlas con los brazos abiertos a las diputadas, pero en caso de que se declaren independientes pues también les estarían brindando todo el respaldo.

Por otro lado, quien fue seleccionado para ser el candidato a la senaduría por Morena José Ramón Gómez Leal, cuñado del ex gobernador Cabeza de Vaca, ya se reunió previo a la navidad con algunos los prospectos que se registraron para el proceso de selección, entre ellos el alcalde de Matamoros Mario López y con el alcalde de Reynosa Carlos Makito Peña Ortiz, hijo de la ex alcaldesa Maki Ortiz, la cual también se registró para buscar la candidatura, para luego hacerlo con la alcaldesas de Díaz Ordaz y de Nuevo Laredo, buscando el llamado JR en ir sumando simpatías, luego de que las críticas de parte de los morenistas pues no le es favorable, dado al pariente político que se carga y que miles de tamaulipecos quieren olvidar.

Mientras que, pasada la Navidad, el gobernador Américo Villarreal puso en marcha en Altamira obras para el suministro de agua potable, que vendrá a beneficiar a más de 60 mil habitantes y que permitirá también el manejo de aguas residuales, entregando equipamiento por un monto de 110 millones de pesos, un compromiso más que cumple con los tamaulipecos el doctor Américo Villarreal.

Pero además los habitantes de Altamira recibieron la promesa que se aceleraran los trabajos del “Puente Roto”, que tiene más de 15 años esperando ser concluidos.