Noviembre de 2022 arrojó dos novedades importantes en materia de seguridad pública porque se registraron 2 350 homicidios dolosos, la cifra más baja en el sexenio del presidente Andrés Manuel, lo que representa una reducción de 23.5% con relación al máximo alcanzado en julio de 2018, con Enrique Peña, y que fue de 3 074 homicidios.

La otra novedad es que noviembre también destacó por ser el que registró menos secuestros, con 69.2% a la baja. Disminuyó este promedio en relación con enero de 2019, al pasar de 185 a 57 secuestrados; es el noviembre más bajo desde que se lleva el seguimiento de la incidencia de secuestros en México. Se tienen 4 824 detenidos, 543 bandas desarticuladas y 2 148 víctimas liberadas.

Lo anterior y lo siguiente, de acuerdo a los datos proporcionados por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo García Berdeja, quien resultó mejor expositor que la titular Rosa Icela Rodríguez y su antecesor Alfonso Durazo, pues parecía que los perseguía alguien cuando exponían o bien que López Obrador les regateaba el tiempo. Ricardo García muestra que fue lo primero.

En cualesquiera casos las cifras de la notable baja en materia de secuestros no las aceptan los negocios particulares, disfrazados de “ONG”, Alto al Secuestro y Causa Común, administrados por Isabel Miranda Torres y María Elena Morera, amigas subvencionadas por Genaro García Luna, el hombre fuerte del sexenio de Felipe Calderón que ya vive en España y tramitó la nacionalidad española debido a que el miedo no anda en burro.

En cuanto a los feminicidios informó el subsecretario García que compitió por representar a Morena en la contienda por la gubernatura de Coahuila y la perdió ante Armando Guadiana empresario del carbón y senador, una baja de 23% en comparación con diciembre de 2018.

En este vital renglón, feministas como Sara Lovera y Patricia Olamendi, la segunda aliada del corrupto Silvano Aureoles y Vicente Fox, rechazan las cifras oficiales y presentan hasta 13 feminicidios por día. Cifra que esgrimió Kenia López ante el presidente Gabriel Boric quien reaccionó desde la tribuna del Senado: “¡Qué horror!”. Cierto, horroroso, pero el 60% de los chilenos estima que los principales problemas del país son la inseguridad pública y la delincuencia, junto con la inflación.

Respecto a la primera novedad, Mejía Berdeja indicó que seis estados mantienen la concentración de 48% de los homicidios, en los seis se reportó baja en noviembre: en Guanajuato se redujo de 293 a 267; en Baja California pasó de 242 a 219; en el estado de México se registraron 38 asesinatos menos, para ubicarse en 193; en Michoacán, la disminución acumula ya varios meses y se reportaron 160 en noviembre, 24 menos; en Jalisco reportaron 166, cifra inferior a los 204 del mes pasado, y en Chihuahua bajaron a 137, 64 menos que en octubre.

En los 50 municipios prioritarios hubo una disminución de 23.9% en promedio en homicidios dolosos, pues pasó de 12 823 (un promedio diario de 38) entre enero-noviembre de 2021 a 11 292 homicidios en el mismo lapso de este año (con un promedio diario de 34), es decir, más de 1 500 asesinatos menos en un año.

Son novedades que refrendan con sus resultados plausibles pero por supuesto que insuficientes, que el nuevo paradigma de seguridad pública y construcción de paz que privilegia las causas sociales y éticas del fenómeno delictivo, es la dirección correcta, lo que no implica que no deba ni pueda sufrir ajustes.

Felices fiestas decembrinas. Platicaremos hasta el 6 de enero.

Acuse de recibo

Para Pedro Echeverría V. “Estos días –a partir del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva– ha arreciado la campaña de prensa, radio y Tv contra el presidente López Obrador por criticar a los periodistas. Estos se sienten dueños de la verdad e intocables, pero el periodismo en México, así como la iglesia, la política y todo el sistema económico empresarial, nunca ha dejado de ser de los personajes más corruptos del sistema de dominación. Los dueños de los medios de información son los grandes empresarios que determinan lo que se publica y lo que no; así como a quien se contrata”… El presidente Andrés Manuel refrendó en Chetumal, Quintana Roo, que durante 2023 México contará con uno de los sistemas públicos de salud “mejores del mundo”. Excelente, pero en la Unidad de Medicina Familiar No. 2, tres médicos reportan que el IMSS no les proporciona ni siquiera cubre boca, gel y otros desinfectantes. Mi impresión era que un burócrata se los robaba, pero en la clínica de Felipe Carrillo Puerto, QR, sucede lo mismo… 29-XII-22: 19 años del portal Forum en Línea… De Jorge Alonso Sánchez: “Me parece bien cómo mides los supuestos polos de la ‘mentada polarización’”. El doctor avecindado en Guadalajara, Jalisco, es el biógrafo del querido Miguel Ángel Velasco, una pieza clave en la fundación de la Confederación de Trabajadores de México ( https://insurgentepress.com.mx/desaparecer-la-mananera-presidencial/ )

