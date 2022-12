La pregunta no solo es retórica. Es real, porque con las relaciones diplomáticas que se ¿planean? desde el Palacio Nacional en la capital del país (CDMX) apuntan al abismo, pues son varios los países que no ven con buenos ojos los desplantes del oriundo de Macuspana, Tabasco, ahora representando a más de 130 millones de nacionales.

Inexplicablemente, pareciera que nadie se atreve a señalar el cúmulo de errores diplomáticos del contexto internacional. Solo en el tema de expulsión de embajadores aztecas, en el sexenio, se cuentan a dos y ambos en Latinoamérica, más el rechazado por pésimos antecedentes donjuanescos.

Lo más reciente (conste que debiera escribir ‘lo último’), es el querer corregir la plana al presidente norteamericano, Joe Biden, por la bienvenida que el gringo dio al presidente ucraniano, Vladimir Zelenski.

La inconformidad del tabasqueño llegado a presidente de México, fue porque el norteamericano Joe Biden dijo a Zelenski: “¡Bienvenido a América!”, expresión molesta para Manuel López, porque en su opinión el gringo debió haber dicho “Bienvenido a Estados Unidos”.

Desde la capital de Quintana Roo, en la Lagañera, López criticó la forma en que su homólogo de Estados Unidos, se refirió a su país como si fuera todo el continente americano, afirmando ante la prensa nacional que “…América es un continente, no sólo Estados Unidos.”

Todavía, a manera de justificación a su molestia, López Obrador expresó que “…Lo que no me gusta es el modito…”, refiriéndose a la expresión gringa, aunque también, “quizá midiéndole el agua a los camotes” complementó “…mi presidente, que lo estimo, de Estados Unidos… y que además me dice constantemente que tenemos una buena relación con un pie de igualdad…”

No conforme insistió en un Twitter agregó- “¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos».

Ante los micrófonos de la Lagañera de este jueves, AMLO aclaró que el cuestionamiento “…no es por el recibimiento al presidente ucraniano, sino por la forma de confundir, como si fueran sinónimos, el país norteamericano con todo el continente americano.”

¿Cómo ‘bienvenido a América’? Vamos a empezar ya por cambiar eso, es ‘bienvenido a Estados Unidos'», puntualizó

En el mismo tema de las relaciones exteriores, seguramente ha escuchado y leído que esta semana que la presidenta de la República del Perú, expulsó de ése país andino al embajador mexicano, por considerarlo como “persona no grata” debido a las declaraciones de López Obrador al opinar sobre la política interna de los peruanos.

Y para cerrar con el mismo partido en el gobierno, leemos en Twitter que una pasajera sufrió un infarto en la sala 9 de la Terminal uno, del aeropuerto Benito Juárez de la CDMX, donde el personal médico prestó la atención necesaria y la trasladó a un hospital cercano, ya estabilizada.

Sin embargo… Y aunque usted no lo crea, el diputado federal por la CDMX, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), ironizó mediáticamente con el infarto de la pasajera en su cuenta de Twitter, escribió que el hecho se debía a malos tratos brindados por el AICM en sus filtros de seguridad.

Sin saber con exactitud sobre los hechos sucedidos en el Aeropuerto capitalino, Fernández Noroña escribió en la segunda parte de su Twitter “…o bien a que habría tenido que esperar durante un largo tiempo.”

Las autoridades aeroportuarias afirman que la atención médica se dio de inmediato durante poco más de 30 minutos, mientras que el legislador pendenciero y provocador dio a entender que la tardanza se debería a una gran afluencia de pasajeros, esto porque las aerolíneas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estarían siendo saboteadas.

Hace aproximadamente un mes, el legislador conflictivo y recalcitrante amante de la 4T, se había quejado de fallas en los equipos de seguridad del aeropuerto de la CDMX, por lo que reportó en Twitter: “Te tratan como un delincuente”. Todo porque los pasajeros estaban siendo revisados con detectores de metal de mano.