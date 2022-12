En mi casa hay un arbolito de navidad, un pequeño nacimiento, así como una imagen de la Virgen de Guadalupe, en pocas palabras, es un hogar católico. Hago la aclaración, pertinente, por el tema que toco: El Nacimiento, que tiene que ver con el festejo del nacimiento de Jesús, conocida como Nochebuena y que es este 24 de diciembre. Así, igual, en otros hogares están preparándose para el festejo: la cena navideña, pavo, pierna de cerdo, tamales u otra cosa, el chiste es festejar.

Vale hacer una aclaración: los cristianos evangélicos, o mejor conocidos como protestantes, como AMLO, tienen otros datos. Y es que, según los historiadores y los astrónomos, que revisan hechos y datos históricos, o que hacen proyecciones astronómicas, hacen cuentas y resulta que es imposible que Jesús haya nacido en diciembre, apuntan para el mes de abril. La iglesia católica, sin embargo, determino, impuso, la fecha del 24 y así, por siglos, se festeja el nacimiento de Jesús.

EL GOBIERNO LAICO.

Desde que tengo, como se dice, uso de razón, he visto como los gobiernos arreglan en sus edificios públicos con motivos navideños. Lo han hecho gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas. El encendido del árbol navideño es todo un espectáculo, se da cita el Gobernador o el Presidente Municipal, asiste el pueblo y es una verdadera fiesta. Y, además, como en el caso de Victoria, el municipio organiza concursos de nacimientos y adornos navideños, de tal suerte que la avenida del 17, se ve de lujo, majestuosa.

Sin embargo, resulta que no toda la población es católica, y en algunos lugares es casi mayoritaria la evangélica. Así, en estos días, nos hemos enterado por la tv como en lugares del sur de la Republica, se han dado protestas por los nacimientos: alegan que el estado, el gobierno pues, es laico y no tiene por qué hacer este tipo de eventos. Pero, valga pues, es una tradición normal. Por ejemplo, en el Senado pusieron un pinito, y al encenderlo Ricardo Monreal advirtió que no tenía estrella, en la parte superior, por cuestiones de austeridad.

IDEOLOGIA Y CONSUMISMO.

A fin de cuentas, el gobierno, que efectivamente debe gobernar para todos, al hacer eco de una festividad católica, lo único que hace es –se puede oír mal-, dar pan y circo al pueblo, que sin embargo es feliz y disfruta de los arreglos por una sencilla razón: es una festividad mundial. Basta ver el arreglo de unas casas victorenses… y además, esta tan arraigada la costumbre de los regalos, que esta época siempre es esperada por niños y grandes, en espera de un sencillo o lujoso, útil o superfluo, regalo navideño. Como bien se dice, los comercios hacen su agosto en diciembre.

Diciembre, el mes de las posadas, las fiestas navideñas. Por cierto, en la burocracia estatal hay regocijo: volvieron las posadas en las distintas dependencias públicas. Bien que se recuerda como, en el sexenio pasado, de pronto se cancelaron por, decían, no había dinero. Los empleaos de la Secretaria General recuerdan como, ya estando en el local, a la vista los regalos que se rifarían, de pronto anunciaron que se “cancelaba”. La llevo El Truco, como candidato, no atendió ni a sus propias bases.

ESPIRITUALISMO Y MATERIALISMO.

El nacimiento de Jesús, entiéndase, es una fiesta como cuando nosotros mismos, festejamos nuestro cumpleaños. Nosotros hacemos fiesta; pero Jesús es un icono religioso, es una doctrina, es una serie de enseñanzas de vida, por ello la iglesia en estas fechas hace notar que los eventos deben ser de espiritualidad, de meditación, de estudios, de reflexión en lugar ser un evento donde lo emotivo y festejo esta en los regalos.

Lo mínimo, en serio, que puede y debe hacer un hogar religioso, es dar gracias al Creador por la vida, por la salud y los alimentos que de manera cotidiana consumimos. Compartir el pan y la sal, el cuerpo y la comunión espiritual Jesús.