Loable que la Secretaría de Educación Estatal LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR saliera a dar la cara y enfrentar las quejas existentes de miles de maestros a quienes aún no les ha sido pagado la primera parte del aguinaldo y otras prestaciones, asunto que tiene sumamente preocupados a todo los involucrados en este tema.

En su exposición la dama en mención acusa directamente del desbarajuste financiero a la administración anterior y mucha razón tiene pues no hace muchos días el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA señaló que el gobierno saliente de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA quien por cierto anda huyendo para no ser remitido a prisión por diversos cometidos, había dejado en cero las cuentas públicas, debido a un monumental saqueo dijo en aquel entonces de manera contundente el gobernador en turno.

Las consecuencias de tal atraco público lo están padeciendo miles de maestros quienes estaban acostumbrados que se les pagará la primera parte de este concepto los primeros diez días del mes último del calendario, sin embargo a unos cuantos días para que este finalice es fecha que aún no se les liquida.

En ese sentido la secretaria aseguró que el mentado pago habría de ser abonado a las cuentas de los miles de maestros que con angustia observan el paso de los días.

Si bien es cierto que existe una poderosa razón para que aun no se pague el mentado aguinaldo lo que no dijo la secretaria CASTILLO PASTOR es que también existe culpa en el gobierno federal habida cuenta que el mismísimo presidente de la nación ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se comprometió a adelantar partidas presupuestales a Tamaulipas para que no batallaron con las finanzas concernientes al fin del año.

Como olvidar que a pulmón abierto el presidente LOPEZ OBRADOR hizo el compromiso con los y las tamaulipecas a quienes les dijo que estuvieran tranquilos que no se preocuparan pues si era necesario adelantarian las participaciones, sin embargo a juzgar por los hechos, todo resultó una monumental mentira pues es fecha que no ha cumplido con su palabra, así de fácil.

En pocas palabras entre el estratosférico saqueo de la administración cabecita y la monumental mentira del presidente, es que hoy padecen miles de maestros de la falta de un derecho que les asiste.

Por todo lo anterior es que la Secretaria de Finanzas ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ no le quedó más remedio que solicitar un préstamo de dos mil 500 millones de pesos a por lo menos seis instituciones bancarias de la localidad, así las cosas.

En medio de todo este relajo la flamante estructura sindical encabezada ya por ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO, no se ha manifestado en ningún sentido, andan más ocupados en la integración de las 56 carteras que conforman el equipo de trabajo del oriundo de Villagran, Tamaulipas, que en atender a la base magisterial.

En otras cosas en los días por venir habrá una serie de cambios y enroques en la estructura municipal, al menos así lo dio a conocer el presidente capitalino LALO GATTAS BAEZ.

Al ser cuestionado no dio nombres sin embargo trasciende que dentro de los que se van se encuentran el contralor SERGIO ESTRADA COBOS, UBALDO CASTILLO, así como el tesorero LUIS ENRIQUE CISNEROS GOMEZ.

Desde luego que el Jefe de la Comuna manifestó que los cambios son parte de la estrategia funcional del ayuntamiento que preside descartando en todo momento, existan problemas internos en la presidencia.

En tanto poco o nada se sabe del asunto del presunto desvío de cientos de millones pertenecientes al erario municipal y que habrían malversado los ex alcaldes XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y PILAR GÓMEZ LEAL.

En torno a ello la contraloría municipal a cargo de SERGIO ESTRADA COBOS les hizo llegar al menos eso dijeron varios citatorios los cuales supuestamente no fueron tomados en cuenta por los denunciados.

Hasta el momento ambos personajes se han estado mofando de las autoridades locales quienes parece ya no harán nada al respecto, qué clase de negociaciones se harian en torno al tema, solo ellos lo saben el caso que miles de victorenses pagaron los platos rotos pues con el dinero malversado se dejaron de hace decenas de obras de beneficio colectivo.

En otro punto el alcalde capitalino LALO GATTAS sigue trabajando a todo vapor en diversas necesidades redunden en beneficio de los victorenses.

Es así que dentro del Programa de rehabilitación de vialidades y espacios públicos se trabaja en el rastreo y nivelación de caminos rurales, camellones centrales y laterales, asi como diversos campos deportivos de la ciudad.

Asimismo la Secretaría de Obras Públicas atendiendo las instrucciones del Jefe de la Comuna realiza importante movilización en sectores estratégicos de la ciudad y del área rural.

Todo ello con la finalidad de que las familias victorenses cuenten con lo necesario en materia de obra publica y servicios públicos.

