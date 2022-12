Avanza el calendario. Se acaba el año 2022, un año en que la economía victorense se activó un poquito en razón de las campañas electorales de lucha por la Gubernatura. Ahora con el victorense doctor Américo Villarreal Anaya se abre la esperanza de mejores tiempos en el nuevo año 2023. Esperamos acciones de un gobierno estatal inclusivo con las pequeñas y medianas empresas de Ciudad Victoria, dado que en el pasado inmediato todaaaaaas las oficinas al mando de Francisco García Cabeza de Vaca solo contrataron a empresas de Reynosa y Monterrey, como proveedoras de todo… ¡hasta de garrafones de agua embotellada para los hospitales locales General, Civil e Infantil!

Américo Villarreal será sin duda más inclusivo con Ciudad Victoria, o al menos más logico y racional. Y es que en el cabecismo si algún jardin de niños, guarderia estatal o la Casa Hogar DIF Tamaulipas necesitaba surtierse de frutas y verduras… siempre– de modo ilogico e iracional– lo hacían surtiendose de proveedores de Reynosa, provocando un daño economico a los comerciantes de Victoria capital.

En fin,vaya y usted a sabe de dónde sacaban el ex gobernador y su gente tanta aversión, tanto odio para todo lo vioctorense, y de paso…de todo lo tamaulipeco, pues sin duda el de Cabeza de Vaca fue el sexenio que más recurrió a nombrar funcionarios del gabinete a un buen de personas no tamaulipecas. De hecho, de los poquitos victorenses integrados al gobierno cabecista pues podemos mencionar a Arturo Soto Alemán, hijo del barrio bravo de la colonia Azteca. ¿Voy bien o me regreso?

2.- Esto dias navideños y de fin de año es tiempo de compartir, por eso es de aplaudir que directivos, maestros y alumnos de los colegios Surval, Nuevo Santander, Ateneo Victoria y Montessori se hayan sumado a la campaña «Ayudemos a Santa», del Sistema DIF Victoria para entrarle con Lucy Rodríguez de Gattás, presidenta del sistema en el acopio de juguets que serán regalados a niños y niños de familias de recursos economicos limitados en esta Navidad 2022.

Así tenemos que la esposa del presidente muniicipal Eduardo Gattás, acompañada de directivos e integrantes del patronato DIF, acudió a cada colegio educativo donde alumnos y docentes entregaron en entusiasta donación una gran cantidad de juguetes que van a servir para llevar alegría y espiritú navideño de Santa Clos a cientos de hogares victorenses en situación vulnerable este 24 de diciembre.

Vale decir que en uno de los eventos de entrega de regalos, la presidenta del DIF, Sra. Lucy Rodríguez de Gattás, dijo: «Cada juguete tiene un significado especial. No solo están ayundando a Santa, va cargado de amor por la buena fé con que se dona. Estoy segura que con estas buenas acciones, vamos a llevar alegría a muchas niñas y muchos nilños en esta Navidad». Bien por ello. En equipo de trabaja mejor. Y que mejor que sea a favor de los que menos tienen. Además, la Navaid es tiempo de compartir.

3.- Pues ahi tienen que el Gobernador Américo Villarreal estuvo en este arranque de semana en la explanada del Campo Militar del 77 Batallón de Infantería, donde con mandos militares y tropa conmemoró el primer aniversario de la 48/a Zona Militar.

Ahí el Gobernador expresó que desde el pasado 1 de octubre, las Fuerzas Armadas han asumido una participación activa y de apoyo al desarrollo general de Tamaulipas, y en particular su respaldo a la nueva estrategia de seguridad, ha sido muy valioso.

“Gracias a ustedes, a integrantes de la Guardia Nacional y de la nueva Guardia Estatal, avanzamos en el restablecimiento del orden, en el objetivo de devolver la confianza a la sociedad en las instituciones y en recuperar la tranquilidad”, afirmó el doctor Américo.

Al microfono, el Gobernador destacó la labor del Ejército en obras sociales y apoyo comunitario como el realizado en las sedes del Banco del Bienestar, que son claves para la dispersión de recursos de los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nos queda claro que el Ejército ha sido siempre una de las instituciones más queridas y mejor valoradas por la sociedad. Ese aprecio lo han acrecentado a lo largo de la 4ta Transformación” externó el doctor Américo.

“Tal y como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el pueblo uniformado y sin su participación y respaldo, la transformación nunca sería lo exitosa que es, en términos de lo conseguido hasta ahora en seguridad, bienestar y justicia social”, expresó el Gobernador tamaulipeco.

En su turno al microfono, el anfitrión, el General Brigadier Fernando Lima, señaló que la 48/a zona militar está integrada por el 15 y el 77 Batallón de Infantería, cuya finalidad es atender la problemática social y la incidencia delictiva, como parte de las actividades del Plan Nacional de Paz y Seguridad además de sus contribuciones para la Mesa de Seguridad y Paz de Tamaulipas.

“Reiteramos nuestra lealtad y compromiso por seguir trabajando para garantizar la paz y la seguridad de la población del estado de Tamaulipas», remató el General Lima. En el presidium estuvioeron Eduardo Abraham Gattás Baez, presidente municipal de Victoria; Coronel de Infantería Rodolfo Dizan Gaytán Cortez, comandante del 77 Batallón de Infantería. NOS VEMOS.