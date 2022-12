El PAN se lleva la “tajada del león” en el convenio que firmó con PRI y PRD para jugar por la senaduría en disputa. Los tricolores no tuvieron oportunidad ni de patalear ¿por eso renunció Melhem?. Pudiera.

El candidato propietario será impuesto por Acción Nacional –designación directa dicen sus estatutos-, dejando al Revolucionario la suplencia. En caso de ganar –lo cual está en chino-, el “suertudo” pertenecerá a la bancada celeste en el Senado.

Cubrir la suplencia es una atribución que separó el jefe nacional del Revolucionario, “Alito” Moreno Cárdenas. Los militantes no tienen derecho ni a opinar (lo que ya sabe Don Ramiro Ramos Salinas, el neolaredense que se promocionó para encabezar la trinca partidista).

El grupo panista manejará las finanzas de campaña y será el que parta el queso a la hora de quedarse con los centavitos remanentes de la campaña. Las cuentas bancarias estarán a su nombre.

Se van quedar pobres. Acordaron meterle 500 mil pesillos cada uno a la jornada, cuando el INE autorizó 12 melones de los cuales la mitad, seis, saldrán del dinero público, de nuestros impuestos.

Si es lo que pensamos, del subsidio van a gastar un millón y el resto lo van a “clavar”, luego que el árbitro les permite repartirse el botín que no se invierta en proselitismo. Es un billetillo para los esquiroles del PRD que en Tamaulipas andan con la mother en rastra, sin subsidio.

Cada partido designará representantes de casilla, lo que hará un hervidero de grillos para ¿recibir cuantos votos?.

A estas alturas no quisiéramos opinar, para no desalentar, pero se nos hace que, si en 2021 votó el 32 por ciento del padrón estatal, esta vez podría no llegar ni al 25 por ciento. Un escaño solo beneficia al que juega sin que “escurra” algo para los votantes.

Como en el convenio anterior, los cabecistas aplicaron otra vez la política del “azadón”. Ningunearon a los socios cuando el Revolucionario es el único que tiene una estructura completa y solo necesita algo de “aceite” para ponerla a funcionar.

El gran dedazo para imponer candidato a la coalición “Va por México” será función –otra vez- del ex Gobernador innombrable. La línea llegará del “otro lado” a través de su compadre “Cachorro” y, una de dos, se autopostula, o decide por una fórmula femenina haciendo caso a las recomendaciones de Don Lorenzo Córdova.

Para el INE no importan los varones. Aunque es un escaño que ocupó el doctor Faustino López Vargas, el Instituto prefiere que sean damitas.

Al cabecismo le faltan contrapesos en el partido. Tiene la sartén por el mango, el cajón de los billetes y, antes de irse, procuraron nombrar al gerente por los próximos cuatro años. Los jefes nacionales fueron contratistas y empleados de Francisco Javier.

Y usted se preguntará ¿qué pasa con el convenio de Morena-PT? Van solos mientras llega el 2024 para que Manuel Muñoz Cano hacerse un escaño federal, o de perdido uno local de esos de “regalito”.

A Muñoz le da más por lo partidista legislativo que chambas administrativas que solo quitan el tiempo.

En la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, como socio mayoritario, aportará el candidato pero no manejará la coordinación de finanzas, permitirá acuerdos. Tampoco repartirán el resto del botín.

Insistimos sobre el tema: La mejor solución era incorporar como senadora propietaria a Rosalinda Cantú González, suplente de Doña Lupe Covarrubias. Los órganos electorales tirarán una millonada a la basura, tan solo con la instalación de 4,629 casillas.

No se justifica el gasto en manejar observadores electorales y voto desde el extranjero ¿cuántos van a votar?. Si en junio (2022) mandaron boleta alrededor de 800 paisanos, de una lista 2,481 que se habían “apuntado” ¿cuántos lo harán esta vez?. De la senaduría no escurre miel.

Nombraron por cierto, a los “llaveros” que en Tamaulipas podrán contar esos votos, vía Internet, desde el extranjero.

Son muchos: Hilda Guadalupe García Castañón, Adrián Gilberto Garza Leal, Claudia Berenice Corona Rodríguez, Ruth Alejandra Navarrete Nieves y David Baltazar Flores, todos que trabajan en el INE. Ningún ciudadano de libre pensamiento o técnico de instituciones académicas como el IPN o la UAT.

Igual que en una elección ordinaria, en otro gasto millonario, el PREP comenzará desde las ocho de la noche y “hasta donde el cuerpo aguante”.

Los registros de candidatos son el 21 y 22 de diciembre, esta misma semana, pero hay problemas que pueden retrasar el arranque de las campañas el próximo 28, Día de los Inocentes.

Adolfo Sierra Medina, líder del sector Salud y encarceladlo por Cabeza de Vaca por venganzas, presentó impugnación en la Sala Superior del TRIFE para protestar porque no le reconocieron su registro de independiente a senador.

Otro bromista es un tal Javier López Gutiérrez, también protestante porque piensa que puede ganar por la libre para ocupar el asiento que dejó el desaparecido doctor López Vargas.

Habrá veda electoral. Solo podrán difundirse 12 campañas en temas de educación y salud, autorizadas por el INE para el IMSS, SET y Salud de Tamaulipas, y el Senado.

Casualmente de las 12, seis son de Makito Ortiz, alcalde de Reynosa, quien busca gastar una millonada en prensa entre el 28 de diciembre y el 17 de enero, y así lo pidió al instituto, de lo cual abundaremos.