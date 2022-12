Vaya sacudida que recibirá el INE con la reforma electoral. No lo deseado para reducir el poder de “un pequeño estado dentro del Estado mexicano”, pero sí su voracidad presupuestaria.

A través de cinco sexenios, el sistema creó un monstruo de mil cabezas que por poco y termina devorándolo.

El Frankenstein enloqueció tanto que hoy se niega a obedecer a sus creadores, la soberanía popular de las cámaras, alegando una autonomía de virtual Estado, pero en realidad una élite burocrática abusiva en el uso del gasto público y cómplice de conductas en sospecha de fraudulentas.

El monstruo cuenta con 17,570 trabajadores, muchos de ellos con sueldos millonarios que legislaciones anteriores no pudieron reducir, y presupuesto de 25 mil millones anuales antes de la llegada de la 4T al gobierno (más de 15 mil en 2022).

A últimas fechas la Cámara federal ha reducido el gasto del Instituto en un 26 por ciento, y en esta ocasión le dio un golpe de más de 3,500 millones, pero sus jefes insisten en no bajarse sus percepciones de 263 mil mensuales para consejeros y de ahí para abajo.

Pero bueno, el fin de este análisis no es ese sino ¿qué consecuencias traerá esa reforma en Tamaulipas?.

No muchas, ni buenas ni malas sino todo lo contrario, como dijo el Filósofo. Serán imperceptibles. La legislación no alcanzó a eliminar al IETAM y TRIELTAM, que la verdad ya no sirven de mucho.

Dice la reforma que el árbitro estatal no contará con distritales y municipales permanentes, sino en periodo electoral, y con un máximo de tres consejeros, lo cual ya se da.

No le quita consejeros a Don Lupe Ramos Charre, seguirán siendo siete, con él, y la reforma solo ordena coordinarse con el INE (o a la inversa, el INE con IETAM). Si acaso les bajarán el sueldo. Ahora lo definirá el árbitro nacional.

Según el 127 Constitucional, “nadie podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República”. Si los consejeros locales ganan más que AMLO, se les hará la quita. No hacen chamba especializada.

El sueldo de los magistrados del Trieltam serán fijados por el Congreso del Estado.

Se crea el Sistemas Nacional Electoral donde entra el órgano de Tamaulipas con el autónomo federal, que deberán compartir información.

Esta reforma implicó modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Hay cosas que los locales deberán tomar en cuenta para la elección del 2024:

Garantizar el voto a personas enfermas en estado de postración (¿alguien les tiene que llevar la boleta a la cama?).

Personas –senadores, diputados y alcaldes- que busquen la reelección deberán separase del encargo hasta un día antes del inicio de las campañas electorales.

Los diputados le dieron buen garrotazo a la burocracia: Suprimen los cargos de vocales de organización, registro de electorales, capacitación, secretario ejecutivo. Solo queda un Vocal Operativo.

Eliminan la franquicia telegráfica de los partidos políticos ¿para qué si ya nadie manda telegramas?.

El Congreso de Tamaulipas tendrá 90 días para hacer las adecuaciones según la norma federal, antes de que inicie el proceso electoral 2023-2024, es decir, ahí por mediados de junio dl 2023 (si arranca en septiembre).

Le dimos una revisada a las intervenciones de nuestros senadores tamaulipecos (dos, luego del fallecimiento del médico Faustino López), y mire que Don Ismael García Cabeza de Vaca no fue para reservar ningún artículo en la discusión. Empezamos a creer que se la pasa chateando en las sesiones.

Lo hizo Doña Lupe Covarrubias, la Morena del sur, en cuanto a las reglas para pagar subsidio a los partidos que alcancen el tres por ciento de la votación.

Es de entender que el señor García votó en contra de la reforma y, con esa bandera, estará en primera fila solicitando la reelección para otros seis añitos en la nómina del Senado, hasta 2030.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya entregó este jueves el Premio Estatal del Deporte, en que dijo que los deportistas cuentan con un gobierno amigo y afín a sus deseos de triunfo y superación. Igual galardones del Premio Estatal de Periodismo Deportivo para: María Fernanda Hernández Luna, Marco Rodríguez Mex y Roberto Iracheta, Andrés Ramírez Acosta y Héctor Guillermo Rivera Romero.

Por su parte el alcalde capitalino, Eduardo Gattás, visitó el relleno sanitario donde por primera vez se construye una celda que cumple con las normas de protección ambiental. Pronto entrará en operación.

Y el Rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos, presidió reunión de Asamblea Universitaria en que se aprobó al presupuesto anual de ingresos y egresos para el 2023, y que a su vez pasaron por el Patronato que dio su visto bueno.