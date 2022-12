Ayer al cierre de esta columna llegó la información del fallecimiento del gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (1959-2022) originario de Zinacantepec, en la Sierra de Puebla.

El título obedece porque el abogado y político, militante siempre en los partidos ajenos al añejo PRI, Miguel Barbosa en su momento expresó, por la muerte de la gobernadora de esa entidad -diciembre de 2018- Martha Erika Alonso y la de su esposo, el Senador Alejandro Moreno Valle, en un helicóptero que viajaba de Puebla a la CDMX, “…son castigos de Dios…” refiriéndose a que, en su opión, le habían robado la elección de ese año.

Son tres coincidencias: el mes de diciembre, helicóptero, muerte. ¿Castigo de Dios?

Para muchos mexicanos -ajenos a la política de esa entidad del centro del país- la figura de Miguel Barbosa Huerta fue no muy aceptable, pues se le consideró impopular, petulante, engreído con el apoyo de su mismo partido, Morena, y hasta del mismo presidente López.

Había una fracción de Morena que, desde que fue candidato en las elecciones extraordinarias, hablaban de su diabetes como enfermedad crónica, al grado que pronosticaban su muerte antes de concluir su sexenio.

Pese a la mala imagen, quizá como parte del protocolo, desde la mañana de este miércoles le han rendido homenajes de cuerpo presente en el Congreso Local, la Suprema Corte de Justicia del Estado. Independientemente de que en el Senado se guardó el minuto de silencio, lo mismo que con los diputados federales.

En estas tierras donde dicen abundó la flor de la Tamaholipa, el partido del presidente López está a unos días de destapar la corcholata para suplir en el senado al Dr. Faustino López Vargas y el primero en destaparse fue el Alcalde de Matamoros, Mario López Hernández. ¿Coincidencias de los López? Presidente, senador fallecido, corcholata.

En una publicación local, el periodista Miguel Domínguez Flores, escribe “ …Mario López Hernández insiste en que lo más importante para su partido debe ser la unidad…” aunque la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, ha pospuesto la fecha límite en hacer públicos los resultados del proceso interno.

El alcalde con licencia insiste en el llamado a la unidad partidista, sin importar a quien favorezca la decisión final y espera que los aspirantes a la curul en el Senado de la República se sumen a la campaña que no tarda en empezar.

Los que menos sabemos de política en el estado, tenemos la experiencia de que precisamente el senado, es la antesala para llegar a la Esquina del Poder en Tamaulipas, y luego asumir la candidatura para aspirar a ocupar el cargo del Ejecutivo Estatal.

Si el lector repasa los últimos ¿10-15? gobernadores, entonces podrá certificar lo que escribo, además de que hasta hace unos años había dos senadores por cada entidad federativa, pero se sumaron hasta 128 porque aparecieron los plurinominales, es decir los senadores que, sin haber sido elegidos por los ciudadanos, los partidos políticos los proponen. Dicen que son premios de consolación.

Para los enterados de estos temas, las redes sociales publicaron la fotografía de un tampiqueño, avecindado en la capital de Tamaulipas que, pese a que fue 3 veces legislador local, presidente de su partido, funcionario tricolor y operador del partido en el poder del estado, con su nueva camiseta guinda, ya está apuntado para ser senador de la república y en un descuido, alcanzar la Silla Alta.

Muchos ciudadanos del estado, ubican al odontólogo de la Autónoma de Tamaulipas, como cliente de los cafés populares, aunque también acostumbra visitar los de postín y en ambos escenarios suele pasar horas de buena ‘botana’ con amigos de siempre u ocasionales, abriendo brecha para las elecciones que siempre llegan.

Desde luego no debemos obviar que para escoger la corcholata a la gubernatura este 2022 había más de 30 ‘tiradores’ y la lógica partidista se inclinó por la encuesta, “práctica que no ha fallado” dicen los dirigentes, y no deberá fallar en esta ocasión, aunque los tiempos se están viniendo encima, pues la fecha límite es, antes del 22 de diciembre.

Quién será el bueno para la titularidad y la suplencia en el Senado por Tamaulipas. Por lo pronto en Morena se oyen los nombres de José Ramón, Erasmo, Carlos, Felipe, Mario, Carmen Lilia, Eduardo Abraham, Úrsula Patricia, ¿Quién más se apuntó?