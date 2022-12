Con la renuncia del Diputado local plurinominal Edgardo Melhem Salinas al comité estatal del PRI, las cosas se complicarán para ese partido tanto para la elección extraordinaria del año que viene, como para la del 2024 con la cual se cambiarán alcaldes y diputados locales, pero, también Senadores, Diputados Federales y al presidente de la República.

Cierto es que el legislador, tiene muchas cosas que hacer como tal, sin embargo, dejó la impresión de haber tomado por sorpresa a los dirigentes de los sectores, organizaciones y desde luego a los miembros del comité estatal, porque en automático la secretaria general Mayra Rocío Ojeda Chávez se debe hacer cargo del PRI y existen indicios de una relación no de muy buenos términos con el comité.

Está en puerta la designación del candidato a la Senaduría que está vacante por el Estado de Tamaulipas y esto reducirá la posibilidad de que sea el contador Ramiro Ramos Salinas quien sea el abanderado, deberán de tomarse decisiones apresuradas y en lugar de llevar la voz cantante al interior de la coalición Va por Tamaulipas, tendrán que dejar que la designación sea del PAN, partido del cual hay nombres con los que no quieren tener relación los priístas.

Melhem Salinas, dijo en su mensaje que concluyó una etapa de su vida política y profesional, que los tres años al frente del PRI le permitieron vivir cosas inéditas las cuales sacó adelante, por ello agradeció a toda la estructura del PRI el apoyo y la solidaridad que tuvieron con él.

Seguro vendrán nuevas etapas en la vida política del Diputado local plurinominal, para las cuales debe estar listo, porque le falta ser alcalde de su tierra, Río Bravo y es un proyecto que no tiene cancelado, está guardado para el futuro mediato.

Los otros

En momentos de supuesta fortaleza del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta que la doctora Velia Patricia Silva Delfín, fue separada de su cargo como Delegada Regional de la Institución y a juzgar por la información disponible, será este viernes 16 cuando la Dirección nacional designe a quien habrá de sustituirla, esperándose que sea un profesional muy ligado al Gobernador de la entidad, doctor Américo Villarreal Anaya.

Sacan a tres Notarios más de la jugada, porque les dieron concesiones inmerecidas, que atendían solo a recomendaciones de personas que eran influyentes en la administración panista que se terminó el pasado mes de septiembre.

Se trata de tres profesionales más del derecho que no cumplieron con el perfil y que, ojalá y no hayan invertido en sus despachos para convertirlos en Notarias, porque ya no lo serán, se trata de Gerardo Manuel Morín Terán de Reynosa, José Ernesto Nemer de la Garza y Katia Viviane Morales Villanueva.

Desde luego, las tres personas que tuvieron en su momento el respaldo del Diputado Federal panista Gerardo Peña Flores y del abogado Abelardo Perales Meléndez, ya no podrán caminar con la frente en alto por las calles de sus ciudades, dado que, enfrentará el juicio de la sociedad tras conocerse que no merecían las Notarías y les fueron adjudicadas como premio a sus relaciones con funcionarios del sexenio anterior.

La situación de una tanda más de Notarios nuevos a quienes se les cancela el Fiat está publicada en el Periódico Oficial del Estado del pasado lunes, en el entendido de que, todavía falta la revisión de 28 casos, mismos que podrían tener el mismo fin, la cancelación por parte de la Secretaría General de Gobierno, instancia a la cual pertenece la Dirección General de Notarías en el Estado.

Por otro lado, ahora que ya se pudo que los alcaldes no sean quienes nombren a los gerentes de las COMAPAS de la entidad, porque el Congreso del Estado modificó la Ley Estatal de Aguas para dar de nuevo es facultad a los funcionarios de la Comisión Estatal del Agua, procedió el nombramiento de Francisco José González Casanova como titular del organismo operador de la zona conurbada de Tampico-Madero, en sustitución de Gabriel Guerra Turrubiates.

Ello se hizo porque la propuesta para la designación fue hecha por el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya y entregado en nombramiento por el responsable de la CEAR, ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, tras considerar que la función en las COMAPAS equivale a una dirección de primer nivel en la cual, las funciones tienen relación con la prestación de un servicio que depende de la administración pública estatal.

En el mismo punto de nombramientos, este inicio de semana, en el IETAM que tiene a su cargo el licenciado Juan José Ramos Charré también los hubo y fueron para Mario Humberto Rodríguez Chávez, como titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y para el licenciado Francisco Xavier Muñiz Esquivel en la Oficialía Electoral.

Ambos nombramientos fueron aprobados por unanimidad en la Sesión del Consejo General realizada esta semana y les fue tomada la protesta de rigor por las autoridades del Instituto