El 29 de enero de 2008, entre las 11:00 y las 12:30 horas de aquél martes, la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura del Congreso del Estado, que presidió el diputado JOSÉ ELÍAS LEAL, con FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA como Secretario, entrevistó a quienes tuvimos la oportunidad de fundar al Instituto de Transparencia de Tamaulipas.

Propuestos por el Gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, conforme al artículo 63 de la Ley de Transparencia publicada el 7 de julio de 2007, esa mañana ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA, ROSALINDA SALINAS TREVIÑO y su servidor, fuimos examinados por la Comisión de Gobernación, a la que también perteneció FELIPE GARZA NARVÁEZ.

Con el voto en contra de la bancada del PAN, cuya postura la fijaron RAÚL DE LA GARZA GALLEGOS y GELACIO MÁRQUEZ SEGURA, el 31 de enero de 2008 el Congreso del Estado aprobó con el voto a favor de la bancada del PRI, coordinada por RICARDO GAMUNDI ROSAS, el Decreto LX-6 mediante el cual se ratificaron dichos nombramientos.

Ocho años y tres meses después, la LXII Legislatura presidida por RAMIRO RAMOS SALINAS, aprobó el Decreto LXII-948, que expidió la nueva Ley de Transparencia de Tamaulipas, conforme al mandato emitido por la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el 7 de febrero de 2014.

Recordando que el Artículo Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional, estableció un plazo de un año para que los Congresos locales, armonizaran su marco legal vigente.

Viene a mí mente la visita de ALONSO LUJAMBIO IRAZABAL, Comisionado Presidente del IFAI, en julio de 2007, con motivo de la aprobación y entrada en vigor de la primera Ley de Transparencia de Tamaulipas, en ceremonia realizada en el Centro Cultural Tamaulipas, en donde estuvo acompañado por el Gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

“Los tiempos de la transparencia pública en Tamaulipas se han acelerado”, dijo LUJAMBIO IRAZABAL aquél 5 de julio de 2007, añadiendo enseguida que, HERNÁNDEZ FLORES, entendía que el tema de aquella ceremonia de la firma del Convenio INFOMEX, era ineludible para la democracia mexicana, y que ese nuestro estado “ajusta sus relojes democráticos y envía una buena noticia al resto de las entidades”.

Aprobada por ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, OLGA PATRICIA SOSA RUIZ y demás integrantes de aquella LXII Legislatura, la nueva Ley de Transparencia expedida el 26 de abril de 2016, modificó significativamente el procedimiento para la designación de las y los Comisionados del ITAT.

En vez de un nombramiento del Gobernador del Estado, la reforma estableció un formato de designación a partir de una convocatoria abierta.

HUMBERTO RANGEL VALLEJO, DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA y ROSALBA IVETTE ROBINSON TERÁN, estrenaron este nuevo formato a partir de la Convocatoria publicada el 28 de noviembre de 2019 y mediante Decreto LXIV-71 fueron designados

Convocatoria expedida conforme a lo dispuesto por el artículo 134, de la Ley sobre la Organización y Procedimientos Internos del Congreso del Estado, y el 27 de la Ley de Transparencia.

Que reza lo siguiente: “Cuando se genere la vacante, o a más tardar 60 días antes de la conclusión del periodo para el que fueron electos, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado lanzará una convocatoria pública, a efecto de que participen los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales” y estén en aptitud para ocupar el cargo.

De esta manera, HUMBERTO RANGEL VALLEJO fue designado para un periodo de tres años, DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA para siete y ROSALBA IVETTE ROBINSON TERÁN para seis.

Y como no hay fecha que no se cumple ni plazo que no se venza, la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, presidida por FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR, ha lanzado la Convocatoria, para relevar a HUMBERTO RANGEL VALLEJO, a quien le fenece su cargo de Comisionado del ITAIT el 31 de enero de 2023.

Las personas interesadas en participar, deberán entregar la documentación del 2 al 13 de diciembre en curso, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, desde las 8:30 a las 18:00 horas.

Cada uno de los expedientes se turnará a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, integrada por cuatro diputadas y diputados del PAN y tres de MORENA, y la preside el legislador de Acción Nacional, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO.

Comisión que publicará la lista de aspirantes que cumplen los requisitos que señala el artículo 31 de la Ley de Transparencia, además fijar el calendario con el día y la hora para realizar las entrevistas.

Realizado lo anterior, la Comisión presidida por ALTAMIRANO FERNÁNDEZ,

tendrá a su cargo elaborar el dictamen con las personas que cumplieron los requisitos y realizaron las entrevistas, turnándolo al Pleno para votarlo.

Votación que será por cédula y exige mayoría calificada para designar a quien relevará a HUMBERTO RANGEL VALLEJO en el ITAIT, que no tienen por si solas las bancadas del PAN y de MORENA, por lo que el voto del PRI y MC será determinante para inclinar el fiel de la balanza.

Finalmente, ¿Quién ocupará la Presidencia del ITAIT entre enero de 2023 y enero de 2026, al concluir su periodo RANGEL VALLEJO?