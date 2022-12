Encuesta da gane a Arnulfo

Este viernes 9 los trabajadores de la educación de Tamaulipas van a las urnas a eegir a su nuevo líder magisterial. Es el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, el que se perfila como el futuro Secretario General de la Sección 30, la última encuesta realizada la semana pasada entre a agremiados a este organismo.

Vale decir que los números coinciden con el buen ánimo que se registra en la campaña del profesor Arnulfo al ser único aspirante que llena los eventos en medio de un ambiente festivo y de gran cariño a su persona.

En este sentido, al preguntársele sobre el secreto de su gran aceptación, el maestro Arnulfo señaló: “El valor de la palabra, los maestros y trabajadores de la educación que me han acompañado a lo largo de muchos años de trabajo en el magisterio me conocen, saben los logros que hemos obtenido, una experiencia que mis contrapartes no pueden presumir”.

He de comentarles que tras recorrer el centro, sur y altiplano tamaulipeco, esta semana Arnulfo Rodríguez concentra su agenda en el norte de la entidad, realizando eventos multitudinarios donde se compromete a defender las prestaciones que actualmente tienen los maestros y presenta nuevos esquemas en beneficio de estos.