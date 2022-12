La participación de los amigos, los mensajes, las llamadas, las manifestaciones de solidaridad y pésame de muchos hombres y mujeres que nos distinguen con su amistad, nos dio fortaleza para enfrentar con dolor, sí, pero con mucha fe la partida inesperada de mi amada madre María Gutiérrez González, que ya está al lado del creador. A todos ustedes de corazón, muchas gracias.

Y como dice la canción a sus 89 años de vida, pero con una fortaleza envidiable, mi madre pidió mariachi y se le concedió el deseo, se fue como quiso, tranquila, en paz, su corazón le marcó el alto a la vida, se quedó dormida para siempre, pero nos dejó grandes enseñanzas.

Ahora desde el cielo mi madre, mi querida Becky, sé que me ve, sé que me cuida, sabe que me partió el alma, porque se fue de este mundo terrenal, pero desde aquí le vuelvo a decir que vivirá eternamente en mi corazón y que un día primero Dios la volveré a ver.

A los amigos y amigas que se hicieron presentes, por todas las vías de comunicación, a mis familiares, compañeros y a todos aquellos que hicieron más ligero este proceso, una vez más y de corazón gracias, en paz descanse mi adorada y amada madre, María Gutiérrez González, Te amaré siempre madre.

DOS. – La Diputada Casandra de los Santos al igual que el Doctor Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, llevaron a cabo la presentación del libro “La Responsabilidad Profesional Médica en Materia Penal”, de la autora María Antonia Turrubiates Conde, Doctora en Derecho y con un amplio currículo en materia penal, constitucional, docencia en universidades como la UAT y la UNAM, y orgullo victorense.

La guapa e inteligente legisladora de MORENA, agradeció la presencia del Secretario de Salud Vicente Joel Hernández Navarro, a quien se refirió como “Mi buen amigo”, ahora sí, se respiran aires de tranquilidad entre la Comisión de Salud del Congreso y el titular del área de la salud en el Gobierno de la transformación.

De los Santos Flores, inició con la felicitación a la Doctora María Antonia Turrubiates, por la presentación de este libro, que es la coronación de su esfuerzo en la investigación de las ciencias jurídicas en cuanto al ejercicio médico.

En su discurso mencionó que el 23 de noviembre se hizo historia en este poder, cuando aprobaron la despenalización del ejercicio médico y la Legislatura 65 se convirtió en el primer estado del país en legislar sobre esta materia, fue Casandra la Diputada que impulsó estas reformas en favor del gremio médico de Tamaulipas y que ahora es referente para estados como Durango y Zacatecas quienes replicarán esta labor en sus Congresos locales.

Hay que señalarlo, hubo una destacada participación de médicos y personal del rubro de salud en el auditorio de “la Casa del Pueblo”, donde la Presidenta de la Comisión de Salud reiteró que el encabezar una iniciativa como fue la mencionada, tiene como fin principal el proteger a la comunidad médica de no ser criminalizada, así como a los pacientes de recibir la atención adecuada y apegada a protocolos.

Para la detección la elaboración desarrollo de esta iniciativa, la representante del Distrito VIII con cabecera en Río Bravo, Casandra confió a los presentes que mantuvo diversas mesas de trabajo con médicos y expertos en la materia, como lo es la licenciada María Antonia Turrubiates Conde, quien colaboró con sus conocimientos derivados de su experiencia, así como de la investigación realizada en su libro.

De los Santos Flores, resaltó la importancia de la obra que propone la prueba pericial como el mecanismo idóneo para determinar responsabilidades cuando existen conflictos derivados de la práctica médica, debido a resultados inesperados o indeseados, consumándose generalmente en demandas o denuncias de graves consecuencias ante las instancias competentes.

Dijo que en la investigación “La responsabilidad profesional médica en materia penal” podrán encontrar un referente que ha compilado las legislaciones federales y que sin duda servirá como auxiliar para continuar sobre la materia, y por qué no, ser el referente obligado de otros congresos que pretendan establecer nuevas regulaciones.

A la comunidad médica le refrendó: “Siempre seré su aliada para trabajar por la salud y el bienestar de los tamaulipecos”, y es aquí donde se aprecia la voluntad de hacer lo que les corresponde a los legisladores locales, sin duda, la Comisión de Salud está bien representada y trabajando para mejorar las condiciones en este ámbito de la población, así como de los profesionales de la salud.

TRES.- Como parte de las actividades para conmemorar el 72 aniversario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el gobernador Américo Villarreal Anaya y el rector Guillermo Mendoza Cavazos, firmaron un convenio de colaboración que, dará un nuevo impulso a la generación de programas y proyectos en beneficio de la comunidad y el desarrollo de la entidad.

En su visita a la máxima casa de estudios, el Dr. Américo Villarreal presidió la ceremonia de honores a la Bandera y la apertura de la nueva plazoleta cívica de la Universidad, además se llevó a cabo la firma del convenio marco de colaboración, donde hizo patente el respaldo al trabajo académico y científico de la UAT.

Reiteró el apoyo irrestricto del Gobierno del Estado para poder seguir avanzando y triunfando en lo que necesita esta casa académica, para los retos que están por enfrentar las nuevas generaciones de tamaulipecos y tamaulipecas, ya que con esfuerzo conjunto se dejará huella, privilegiando los más altos estándares de calidad académica, sobre todo, educando a los jóvenes con los valores: “verdad, belleza y probidad”.

El rector Guillermo Mendoza Cavazos agradeció AVA, su disposición para compartir ese momento histórico y por apoyar los proyectos de la UAT, que tendrán un mayor impacto en la sociedad, de la mano de las secretarías y dependencias de su administración.

Explicó que el convenio formaliza las acciones en materia de investigación aplicada y, con ello, se reforzarán proyectos en materia de salud y trabajos dirigidos a la productividad del agro.

El rector destacó la participación del gobernador en el aniversario de la UAT, y subrayo como asi lo es que comienza un nuevo capítulo en la historia de la Universidad, cuna de logros y metas, de retos y oportunidades: “Señor gobernador, cuente usted con la Universidad Autónoma de Tamaulipas como su mejor aliada”.