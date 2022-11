UNO. -Con una votación de dos a uno el Doctor Eddy Izaguirre Treviño, se convierte en el sucesor de Armando Villanueva Mendoza, en la Unidad Académica Multidisciplinaria “Francisco Hernández García”, para el periodo 2023-2026, ahora solo falta saber quién lo acompañara en su encomienda.

Aunque la candidatura del ex magistrado electoral y ex titular del instituto de investigaciones parlamentarias en el congreso del estado estuvo plagada de guerra sucia, Eddy, sin problema logró el triunfo en este proceso de elección interna y pese a todo y contra sus malquerientes, ya es director.

Hay que advertir al nuevo director, que el canto de las sirenas está a todo lo que da en la antes facultad de derecho y ciencias sociales, y mire que las mismas personas que juraban amor eterno y aplaudían la reelección de Armando Villanueva, son las mismas que ahora le hablan al oído y con toda marrullería y desfachatez quieren repetir en su cargo, ¡aguas!

Eddy recibió su constancia que lo acredita como director y ahora sólo queda esperar para iniciar la nueva historia de esta institución educativa.

DOS. – Los días del Moyo, como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado están contados y aun cuando el oriundo de Nuevo Laredo se aferra en este cargo y hace con el presupuesto de este poder lo que quiere en breve escuchará las golondrinas y se tendrá que conformar con ser un diputado más en lo que también llaman la máxima tribuna de Tamaulipas.

La diputada Úrsula Salazar Mojica, se perfila como la favorita a suceder en el caso a él moyo, aunque la legisladora refiere una y otra vez que lo más importante en este momento es sacar adelante las iniciativas que el Gobernador del Estado el Dr. Américo Villarreal Anaya le ha enviado a ese poder con el fin de poner orden y recuperar, las dependencias que por abuso de poder y complicidad de la aún mayoría panista, se agregaron a la súper fiscalía general de Justicia, como lo es el C5 y el CAIET.

Úrsula se empieza a calar en eso de las negociaciones y los consensos entre los legisladores, sabe que en breve vendrá un cambio en el congreso local en donde desde ahora incluso aquellos que le hicieran campañas negras en los medios de comunicación en confabulación con personajes del pasado, desde la secretaria general de gobierno ya le andan coqueteando pretenden perpetuarse en el cargo que hoy ostentan.

Lo cierto es que lo primordial para Úrsula, es que estas dos dependencias regresen a como estaban antes y se le dé al ejecutivo una vez más la facilidad de contar con los instrumentos necesarios para otorgar una buena seguridad pública a los tamaulipecos, dice la legisladora, quién por cierto de llegar al encargo bien merecido los tiene después de las persecución y amenaza constante del régimen que terminó y que muchas noches le provocó desvelo.

Y ya que andamos por el Congreso estatal vaya que ha causado revuelo la información en el sentido de que, en el poder legislativo hay alguien que se gasta el dinero del pueblo pagando cirugías estéticas y para dejar como verdaderas barbies a sus admiradoras, lo cual nada tendría de malo a no ser porque su ken legislativo lo paga con dinero público.

No sería la primera vez que el romántico interprete de mujeres divinas, realiza este tipo de prácticas con el fin de cumplir los caprichos de las jovencitas que le endulzan el oído y le refieren que es el mejor diputado de la historia legislativa y que como él nadie para cantar y darle gusto a sus nenas.

“Ya te tengo la cuenta, me cobran esto por mejorar mi busto, esto más por quitarme los excesos en la cintura y mi fea grasa, si quieres que me aumente un poco más atrás lo hago para darte gusto, sin mayor problema, pero solo hay que pagar esta cantidad y en paquete se hace todo”, le decía al legislador en conocido restaurant en donde el diputado se la comía a besos como adolecentes de secundaria, ¿nombres?

Vale la pena decir que, en la legislatura anterior un diputado del mismo color y cargo regalaba camionetas y vehículos a sus muñecas, por el contrario a otro del mismo régimen, le roban un Tsuru y es fecha que no pasa nada, ah pero quienes han demandado al congreso por despido injustificado aún no reciben indemnizaciones, ¿porque cree usted?, sí, no hay dinero.

TRES. -Y claro que dio gusto saber de la reincorporación de Hugo Resendez Silva, a la secretaria del ayuntamiento de Victoria, político de sepa, y abogado de prestigio que volverá a dar atención y fluidez en esas oficinas.

El asunto fue sencillo no hay delito que perseguir y solo se trató de una farsa para evitar como en muchos casos que se trabajara a favor de la transformación y llegara la esperanza para los Tamaulipecos, más aún para los victorenses que fueron odiados por el régimen panista.

El secretario del ayuntamiento llama las cosas como son por ello dice que la acusación en su contra es injusta y política, por esta razón un juez ordeno la suspensión de la medida cautelar en su contra que le impedía ejercer su cargo.

Aun cuando el juicio continuo, el secretario del ayuntamiento regresa a su cargo y seguramente pronto se determinará en no ejercicio de la acción penal porque no hay delito que perseguir y sólo se trata de un abuso de la ley y lo que es peor, por cuestiones políticas.