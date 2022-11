No hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, y este día será electo de manera libre transparente y democrática por los alumnos y maestros de la Unidad Académica Multidisciplinaria Francisco Hernández García, el que será su directora o director en los próximos cuatro años.

Aunque la elección a sacado lo peorcito de algunos de los colaboradores del actual Director el prestigiado abogado Armando Villanueva y de mi mejor maestra Tayde Garza Guerra, debo decirle que hay una simple coincidencia, los dos son carga maletas de ambos y no tienen ni su altura ni su prestigio, menos el mío.

Por eso es que de regreso a la elección en la antes facultad de derecho y después de haberse dado cumplimiento al protocolo electoral hoy maestros y alumnos de esa institución educativa tienen a su cargo la selección de quien dirigirá los destinos de esta institución, que por cierto ha soltado los demonios en este proceso.

Hay de dos sopas el Dr. Eddy Izaguirre Treviño y la Mtra. Tayde Garza Guerra, quienes competirán en las urnas y de quien saldrá el nuevo director de la escuela de derecho, comunicación y turismo de la UAT.

Hay que decirlo, es Eddy quien compite por primera vez para llegar al cargo de director, también Tayde, aunque muchas veces se quedó en el intento porque llegó siempre una planilla o propuesta de unidad, ahora hay piso parejo y apertura para todos.

Y como en toda elección que gane el mejor y que sea una verdadera renovación, en las aulas de esa institución que requiere de hombres y mujeres comprometidos dedicado a la docencia y al trabajo no a la marrullería y menos a la adulación con tal de ganarse el puesto, como muchas veces sucede, veremos.

DOS. – Si de trabajo se trata ahí tiene usted que el rector de la UAT le pone la muestra muchos y es que el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector visitó la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo (UAMRB), en donde puso en marcha una serie de actividades educativas, tecnológicas y de vinculación, además de espacios para el mejoramiento de la institución.

El rector hizo un recorrido por los laboratorios de ingeniería en mantenimiento industrial, en los cuales se desarrollan prototipos tecnológicos encaminados a resolver problemáticas de sectores como el maquilador en la región fronteriza tamaulipeca.

En esta gira de trabajo Mendoza Cavazos, constató los programas para la formación integral de la juventud estudiantil que participa en los talleres de música, pintura y dibujo, cuyas actividades representan una parte esencial en el nuevo modelo educativo de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

El titular de la UAT, puso en marcha la Expo Académica 2022, y felicitó los esfuerzos de la UAM Río Bravo, porque ha logrado un significativo crecimiento, siendo el plantel de educación superior más joven de la UAT.

Dentro de la vinculación coordinación con los ayuntamientos en esta gira de trabajo e rector fue acompañad por el Profr. Teodoro Escalón Martínez, presidente municipal de Río Bravo, y de la C. P. Rita Miranda Olaya, directora del plantel universitario, donde también inauguró la obra de remodelación del estacionamiento de la Unidad Académica.

TRES. – El gobernador Américo Villarreal Anaya reforzó sus acciones en materia de seguridad y este martes entregó un segundo lote de patrullas de la nueva Guardia Estatal con lo que suman 100 unidades de último modelo con la nueva identidad entregadas para beneficio de la sociedad y mejorando las condiciones de trabajo de la corporación policial.

El mandatario estatal reiteró su compromiso de hacer los esfuerzos necesarios, para que la corporación y toda su fuerza operativa, cuenten con las mejores condiciones de equipamiento, capacitación y la dignificación de su labor.

“Si estamos pidiendo que redoblemos esfuerzos, tengan la certeza de que haremos lo necesario para que tengan las mejores condiciones de equipamiento, capacitación y la dignificación de su labor, así como mejores remuneraciones y las prestaciones sociales suficientes de manera que se enaltezca en los hechos el noble y delicado oficio que ustedes realizan”, dijo el gobernador al hacer un reconocimiento mandos y elementos que integran esta dependencia.

El mismo martes, pero en conferencia de prensa otra vez el gobernador del Estado hizo referencia a las amenazas de bomba que se han registrado en esta ciudad y donde advirtió que los responsables de las cobardes amenazas en edificios públicos recibirán todo el peso de la ley.

Américo Villarreal resaltó como ya lo había dicho el adelantado de Irving Barrios, que se está investigando para dar con el paradero de los responsables de este tipo de amenazas.

“Estamos poniendo todo nuestro empeño con las instituciones de seguridad y de investigación para dar con su paradero, lo que hacen, atenta contra la paz y la seguridad de todo nuestro pueblo, y como lo dije, eso no lo voy a tolerar. Aquí ya no hay espacio para la impunidad, se los reitero contundentemente: los vamos a encontrar y recibirán todo el peso de la ley” refirió.

El jefe del ejecutivo recordó con desagrado, pero con la firmeza que lo caracteriza que durante la campaña vivieron múltiples y permanentes ataques del gobierno en ese entonces en turno que buscaba desanimarlos y hacerlos desistir, “Jamás, lograron intimidarnos ni sacarnos de nuestro objetivo. Y véase, aquí estamos, sirviendo con mucho honor al pueblo de Tamaulipas, así que, aunque lo sigan intentando, no lo van a lograr”.

El gobernador señaló que la ciudadanía sabe lo que está sucediendo con un grupo de personas, que se niegan a renunciar a los privilegios que tenían a costa del pueblo, pero señaló que trabajan para desterrar la corrupción y agregó que de acuerdo a las agravantes que se tengan, el responsable pueden llegar a tener hasta 7 años de prisión a la vez que anunció una campaña de concientización para no utilizar los sistemas de alerta y de seguridad estatal, de manera irresponsable ya que el 70 % de las llamadas, que se reciben son falsas y eso distrae a las fuerzas de seguridad.