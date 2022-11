La marcha que encabezará el mismísimo presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR el próximo 27 del mes en curso en honor de él mismo, no es otra cosa que la realizada en días pasados en contra de su reforma electoral caló muy hondo en todos los sentidos, el madrazo político fue devastador prueba de ello la denostación que hizo de la marcha ciudadana la cual es fecha que sigue ridiculizando desde el púlpito oficial mañanero.

A nadie le queda duda que el mandatario federal habrá de abarrotar la plancha del zócalo de la ciudad de México así como todas las calles adyacentes, de eso no hay ninguna duda, sus miles de acarreados que si los habrá serán suficientes para llenar el emblemático escenario.

Por supuesto que otros tantos miles los habrán de llevar los gobernadores de otros estados que sumisos acudiran al llamado del jefe supremo o alguien acaso duda que cada signatario estatal asista sin su respectiva batucada.

En todo ello existe una gran diferencia, la celebrada el pasado domingo se realizó sin acarreos de ninguna clase los miles y miles que acudieron fueron reiterar su apoyo a INE y por ende a un instituto que a dado certeza y legalidad a cuanta elección se ha desarrollado en los últimos años incluida, la que ganó precisamente quien hoy quiere desaparecer al INE LOPEZ OBRADOR.

Por lo demás queda perfectamente establecido que el ego del presidente va más allá de una simple marcha, va más allá que demostrar que puede llenar el zócalo como tanto le gusta alardear, el hecho que él encabece la marcha habla indudablemente del miedo que significó que miles de ciudadanos fueran en su contra.

También cundió el pánico en lo más alto del partido, el hecho que la ciudadanía en masa haya demostrado que ya no es el mismo LÓPEZ OBRADOR de hace cuatro años, hoy su popularidad está en juego y eso lo sabe muy bien el tabasqueño, por eso incito a la marcha del domingo 27 de noviembre, sintió pues el fuego en los pies.

En fin lo que sucedió con la marcha en contra de la reforma electoral de AMLO aún sigue dando mucho de qué hablar y sin duda lo será también la marcha que abanderará el presidente, donde por cierto a nadie engañara menos sorprenderá si llena de bote en bote el zócalo capitalino, eso bien se sabe.

En medio de todo esto hasta este momento nada se sabía respecto a si el Gobernador de Tamaulipas AMÉRICO VILLARREAL ANAYA acudiría a la cita del 27 de noviembre en la ciudad de México, lo cual pudiera suceder en los días por venir dada la gran amistad que existe entre ambos, así las cosas.

En otras cosas como sucede en casi todas las dependencias estatales, la Secretaría de Seguridad Pública no podía quedarse atrás en eso del desfalco presupuestal así como un sinfín de irregularidades cometidas por la anterior administración.

Fue el Secretario del ramo General SERGIO CHÁVEZ GARCÍA el encargado de ventilar públicamente las atrocidades administrativas heredadas manifestando entre otras muchas cosas la millonaria deuda que dejaron al no pagarse el seguro de vida de decenas de elementos caídos en el cumplimiento de su deber, también es de llamar la atención que cuatro helicópteros están descompuestos así como decenas de patrullas convertidas en chatarra.

Todo ello sin contar el descomunal desorden administrativo y posible desvío de recursos, en pocas palabras, la citada dependencia se suma al resto de las áreas del estado, nada nuevo.

En otro punto el aún titular del PAN en la entidad LUIS RENE CANTU GALVAN “el cachorro” sigue con la idea que tanto el ex candidato de dicho partido a la gubernatura estatal CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “el truko” y el ex gobernador del estado y ahora prófugo de la justicia federal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA pudieran ser candidatos a la senaduría vacante.

En ese sentido el mentado “cachorro” no sabe que el mismo “Truko” ha dicho que no participará en la política, en tanto su ex jefe está inmerso en un proceso judicial y por el momento anda huyendo para que no le metan a la cárcel, que alguien lo ponga al tanto de la realidad.

En tanto la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el ITACE signaron un convenio de colaboración para que juntos se apoyen en programas de capacitación así como implementar el Sistema de Educación Dual para el nivel medio superior.

Teniendo como marco el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector de la UAT GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS y la directora del ITACE CLAUDIA ANAYA ALVARADO firmaron el acuerdo de tan importante evento.

Ahí mismo se hizo entrega de 71 constancias a trabajadores sindicalizados de la UAT que concluyeron cursos de capacitación impartidos por ITACE de esta capital.

