Sin duda alguna, la gestión de la Magistrada BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS, será recordada por sus “votos discrepantes” de la mayoría del Pleno, para impedir la alternancia y defender el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y a su candidato CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Particularmente, el voto “discrepante” que la recordará de aquí en adelante, será el del RIN-32, en donde HERNÁNDEZ ROJAS se opuso a confirmar el resultado del cómputo distrital y estatal, así como la entrega de la constancia de mayoría y la confirmación de candidato elegible, a favor del Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Apoyada por el diputado, FERNANDO GARCÍA AGUIAR, la Presidenta del TRIELTAM podrá decirle al PAN, “misión cumplida”.

Pero se lleva la descalificación del equipo jurídico y del propio candidato a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, por su desempeño distante del principio constitucional de imparcialidad.

Basta recordar las palabras de ANDRÉS NORBERTO GARCÍA REPPERT FAVILA, erudito abogado de la candidatura común de MORENA, PVEM y PT, cuestionando a la Presidencia del Tribunal, para confirmar que la Magistrada HERNÁNDEZ ROJAS, consintió el despliegue del aparato gubernamental de GARCÍA CABEZA DE VACA a favor de VERÁSTEGUI OSTOS.

Intervención del aparato gubernamental, que dio pauta a que el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, la calificara como elección de “Estado”, cuestionando igualmente, el desempeño del Instituto que JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE preside, como se los dijo GARCÍA REPPERT FAVILA, durante las sesiones del Consejo General a las que acudió.

Viene a colación lo anterior, porque el próximo 19 de noviembre la Magistrada HERNÁNDEZ ROJAS, concluye su presidencia.

Recordemos que, durante la sesión celebrada el 19 de noviembre de 2018, para darle la bienvenida a ella y a EDGAR DANES ROJAS, el Magistrado EDY IZAGUIRRE TREVIÑO, propuso a HERNÁNDEZ ROJAS para relevar a RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS.

Quien se convertiría en el Fiscal Especial para Delitos Electorales, propuesto por IRVING BARRIOS MOJICA, con el visto bueno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y el voto de la bancada del PAN, durante la sesión del domingo 29 de septiembre de 2019.

Así, BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS, ocupó la presidencia número 8 desde la fundación del TRIELTAM en 1995.

JOSEFINA HERNÁNDEZ AYALA, MIGUEL GRACIA RIESTRA, RICARDO HIRAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA FIDELFA MARCIA GUADALUPE PÉREZ CANTÚ, nuevamente MIGUEL GRACIA RIESTRA, MARCIA GARZA ROBLES y RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ, le anteceden en el cargo.

Durante su presidencia, el Congreso del Estado aprobó $176’493,637, que el TRIELTAM aplicó en 2019, 2020, 2021 y 2022.

Electa por el Senado para un periodo de 7 años, el 13 de noviembre de 2018, HERNÁNDEZ ROJAS tiene la mejor votación aprobatoria (104 votos a favor y 7 en contra), entre las magistraturas designadas desde noviembre de 2015, en que surgió el Sistema Nacional Electoral.

La segunda votación aprobatoria más alta, la tiene EDGAR DANES ROJAS (102-7), seguido por OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS (93-12) y EDGAR ARROYO VILLARREAL (92-13).

Con 88 votos a favor, se aprobó la designación en bloque de MARCIA GARZA ROBLES, CONCEPCIÓN REYES REYES, EMILIA VELA GONZÁLEZ, EDY IZAGUIRRE TREVIÑO y LUIS ALBERTO SALEH PERALES, a quien la Sala Superior destituyó por su militancia en el PAN.

Siendo remplazado por OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS, avalado por el PAN, quien obtuvo en esta primera designación 78 votos a favor y 5 en contra.

Y como no hay fecha que no se cumpla y plazo que no llegue, este jueves el Pleno del Tribunal aplicó lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, eligiendo al Magistrado, EDGAR DANÉS ROJAS, como nuevo presidente del TRIELTAM.

Una decisión cantada por quienes conocen de aguacates, pues el Magistrado DANÉS ROJAS, con maestría y doctorado en España, por el Instituto Ortega y Gasset, así como por la Universidad Complutense de Madrid, España, es quien puede recuperar la confianza de los actores políticos de Tamaulipas, principalmente del titular del Poder Ejecutivo Estatal.

De acuerdo a los enterados, a la recta final llegaron el nuevo Presidente y el Magistrado EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL, especialista en derecho electoral por el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impulsado al cargo por la senadora de MORENA, GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES.

Así, electo por la unanimidad del Pleno, EDAR DANES ROJAS será, a partir del próximo 19 de noviembre, la novena persona en ocupar la presidencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas, desde su fundación en 1995.