Vaya que causo revuelo la opinión y la columna correspondencia en donde refiero que es Eddy Izaguirre, hasta ayer jueves el candidato único a la dirección de la Unidad Académica Multidisciplinaria “Francisco Hernández García”, comentario que puso contentos a muchos, tristes a otros y despertó a los grillos y vividores de la también llamada máxima casa de estudios.

Hay quien refiere que los temas de una elección en las facultades y en las unidades académicas de la UAT, es solo de alumnos y maestros, y estoy de acuerdo, porque serán sólo los catedráticos y los alumnos los que lleven a cabo la designación, digo, integración del consejo técnico, después, acuerden, digo, determinen la integración del comité electoral y después, “democráticamente” determinen quien es el ungido por el dedo de la democracia universitaria para ser director.

Hasta ayer, solo era Eddy, el que se había manifestado, ahora la maestra Tayde Garza, una vez más se sube al tema de la sucesión de Armando Villanueva, y seguramente habrá otros más que se manifiesten y aun cuando no tienen posibilidades le saben bien al tema de la negociación aun cuando para ello pierdan hasta la vergüenza, por eso es que les recomiendo que no se hagan bolas

Lo cierto es que, en este mundo de libertades y opiniones, de alta democracia, un ex catedrático porno…decir que no cumplía ni su horario de trabajo, dice que sus servidor se refirió al ex magistrado Eddy Izaguirre como ES EDDY, “sin tomar en cuenta la evolución de esta casa de estudios de Tamaulipas”, dice, pero y ¿apoco ya se le olvido como se ganaba y se sigue otorgando el puesto de director a los interesados, apoco desconoce cómo se visitaba y se intimida a los docentes y a los alumnos por votar por tal o cual, digo porque él también fue participe porno…decir borrego, no por nada sin convocatoria de por medio le dieron el tiempo completo, incluso muchos catedráticos se inconformaron por este hecho de corrupción y tráfico de influencias simplemente porque fue favorecido por sus amigos y por el dedo de la democracia y la transparencia para que el sujeto se jubilara y se fuera bien pagado de por vida.

El ahora columnista y “experto” en temas de elección de la facultad de derecho refiere que en mi aportación señaló, “otros tiempos, dando a entender que continúan experiencias que no se pueden negar, pero que fueron propias de una facultad o escuela sino en aquellas donde había conflicto”, y le aclaro no hay de dos sopas ¿es o no es? ¿Apoco en donde él participo hubo conflicto? porque no me diga que no sabe cómo se elegía a sus directores, con lista en la mano y con consigna de por medio, claro no sin antes hacer carrusel y visitas a las casas particulares de catedráticos y alumnos.

Vale la pena puntualizar, no me gustan los protagonismos ni sudar calenturas ajenas información que tengo en mis manos refieren que esta será una elección tersa sin gritos ni sombrerazos, “democrática” como en sus tiempos, ahora que si su candidata, esa misma que lo apoyo para obtener irregularmente su tiempo completo le dijo que hacer, y él le devolvió la copa también lo entiendo.