Tal como lo había dicho el alcalde Mario López, asistió esta semana a una reunión con los consejeros del Banco de Desarrollo de América del Norte, mejor conocido como NADBank, para presentar proyectos que apoyarían a mejorar el servicio de agua a los matamorenses.

Pues bien, durante este encuentro el alcalde expuso los proyectos en los que se contempla la rehabilitación de las plantas 1 y 2 de agua potable, la rehabilitación de cárcamo y caídos, además de la represa en el cauce del rio Bravo, por un monto total de 111 millones de dólares.

Y es que actualmente en Matamoros se está trabajando en la Fase 2 del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento, que se espera quede concluido en mayo del 2024, para lo que se solicitó a los consejeros se dé inicio a la certificación de la Fase 3 de este proyecto, para dar continuidad al mejoramiento en la calidad de vida de los matamorenses, al dar una cobertura del 98 por ciento en el servicio del agua potable, un 93 por ciento en el servicio del drenaje sanitario y un 75 por ciento en el saneamiento de las aguas residuales.

Solicitando a los consejeros del NADBank se inicien los trabajos de asistencia técnica, para llevar a cabo a los dos proyectos importantes para Matamoros, como lo son la Planta Potabilizadora de Agua Salobre por medio de tecnología de osmosis inversa y la construcción de una presa sobre el cauce del rio Bravo, para el almacenaje y distribución de agua, para evitar se descargue en el Golfo de México.

Documentos que Mario López entrego a los consejeros del NADBank, para que se pueda concretar la Certificación de la Fase 3 del PIAS.

En tanto, el tema de los aviadores sigue y sigue en el actual gobierno estatal, luego de que se confirmara lo que tanto se sospechó, la otorgación de plazas sindicales a personal que ni iba a trabajar durante el gobierno panista.

Esto fue denunciado por el mismo Secretario de Administración, Jesús Lavín Verastegui ya que este problema lo mismo abarco al personal extraordinario y al sindicalizado, y es que con todo el descaro del mundo, luego de que el doctor Américo Villarreal iniciara su mandato, hubo aquellos burócratas sindicalizados se presentaron a trabajar sin tener siquiera un área o funciones específicas, o sea nada más estaban engordando la nómina sin desquitar el salario.

Claro que ya se están tomando las respectivas medidas para dar de baja a todos esos burócratas que, aunque sean sindicalizados, contaban con una plaza sin haber cumplido con los requisitos para haberlas obtenido.

En tanto, ex funcionarios del gobierno panista están haciendo oídos sordos a los llamado para que acudan a aclarar las condiciones en las que dejaron las dependencias en las que mandaron, una de ellas es la ex titular de la SEBIEN la neolaredense Yalheel Abdala, quien de plano dejo un cochinero en dichas oficinas, basta recordar lo que se encontró la nueva secretaria Verónica Aguirre, quien invito a medios de comunicación para que constataran el desastre que dejo la ex dirigente priista, ahora vestida de azul.

Pues ante las irregularidades detectadas es que se le está haciendo un atento llamado para que acuda a aclararlas, así como las omisiones detectadas durante el tiempo que estuvo al frente de la dependencia, por lo que se han utilizado todos los medios para hacerle del conocimiento a Yalheel Abdala, a la que han buscado por todos los medios posibles, para que vaya a aclarar las supuestas irregularidades, pero hasta el momento pues la ex funcionaria, como dicen se hace como la que no se ha enterado.

Pero lo curioso del caso es que, cuando fue exhibida las condiciones en las que dejo a la SEBIEN estatal, Yahleel Abdala inmediamente salió a defenderse en las redes sociales, y hasta se decía perseguida política, pero de ahí no paso la cosa, por lo que ahora que se le está dando la oportunidad para que aclare todo ante quien debe hacer, que es el actual gobierno, pero ni contesta los oficios, mail y demás medios que se han utilizado para que acuda a aclarar las cosas.

Pero al igual que Yahleel, están varios ex funcionarios del gobierno panista que están siendo requeridos, pero de ellos ni sus luces, nadie sabe de ellos. Dichos ex funcionarios tienen un plazo de 60 días para que aclaren las irregularidades detectadas, pero en caso de que se mantengan en la misma postura, pues sería en enero, tiempo en que se vencen los 60 días, que se estarían tomando otras medidas.