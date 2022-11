A juzgar por los hechos ahora el tema del destape sobre la corrupción heredada por la pasada administración estatal toca el ámbito de las COMAPAS en el estado, e inician con la de Tampico donde presumiblemente se detectó millonario desvío encontrándose involucrados en primer orden el gerente GABRIEL ALEJANDRO GUERRA TURRUBIATES, el ex titular JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE y al senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA siendo este último el principal artífice de todo el tinglado, según arrojan las primeras indagatorias.

Diversos trascendidos indican que la millonaria suma desviada es utilizada para financiar golpeteos en contra de la nueva administración estatal, así como pagar campañas políticas entre otras muchas cosas más.

Debido a esto la dirigencia estatal de MORENA está exigiendo a la Auditoría Superior del Estado abrir una investigación a fondo y en su caso proceder en contra de los involucrados en el presunto y millonario desvío.

En relación al tema el aún dirigente estatal del PAN LUIS RENE CANTU GALVAN “el cachorro” utilizando su frase de moda manifestó que todo se trata de una cortina de humo por parte de la nueva estructura estatal para desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan a la ciudadanía.

En torno al asunto en parte tiene razón el mentado “cachorro” cuando asegura que si tienen pruebas del presunto y millonario desvío, pues que las presenten ya que dijo, nadie está por encima de la ley.

Por cierto no nomas en el Puerto de Tampico hace aire en la COMAPA también en la de la capital del estado las cosas no son muy diferentes, de arranque se habla de un quebranto del orden de los 400 millones de pesos, dinero que tiene sumida en un severa crisis financiera al mentado organismo descentralizado, e igual que en el sur de la entidad las denuncias no aterrizan, a que le temen.

En tanto indudablemente que el hecho que cientos de tamaulipecos emigren de manera segura a otros países para trabajar y no sufran ninguna clase de penurias, es de resaltar más, si los trabajadores saben que el servicio que prestaran es seguro en todos los sentidos.

Ciertamente que como dice la Secretaria de Trabajo OLGA PATRICIA SOSA RUIZ el trabajo que habrán de realizar es casi en su totalidad como jornaleros, lo importante entonces es que tienen la certidumbre de encontrar donde hacerlo y no aventurarse corriendo toda clase de peligros.

Sin embargo la secretaria SOSA RUIZ a querer o no de cierta forma descuida buscar estrategias de empleo para los cientos de tamaulipecos y tamaulipecas que bien podrían quedarse en sus lugares de origen.

Si van en busca de trabajo a otros países así sea de manera segura es porque simplemente en su región nomás no hay condiciones de encontrar espacios donde hacerlo, es un tema de supervivencia natural sin duda.

Por supuesto que de haber empleo en sus lugares de origen no tendrían de arranque necesidad de abandonar a sus familias y sin duda no lo pensarían dos veces, simplemente se quedarían a chambear en sus respectivas ciudades, así de fácil.

En fin ojala y la secretaria SOSA RUIZ se ponga las pilas y busque en realidad crear más fuentes de empleo en la entidad, sin duda es mejor que andar cacareando que cientos de tamaulipecos y tamaulipecas tienen que dejar familias enteras para irse a trabajar al extranjero.

En otras cosas qué clase de impedimento será que obligue al Fiscal General de Justicia IRVING BARRIOS MOJICA no poder responder siquiera por encimita sobre el escabroso asunto de la destitución de su amigo-cómplice, el Fiscal Anticorrupción RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, ahora resulta que está impedido para hablar del tema.

Sin duda alguna que el evadir la pregunta es una de sus acostumbradas artimañas para salir del problema, como si no se supiera la estrecha complicidad que los une, bien dijo un día el alcalde capitalino LALO GATTAS BAEZ respecto a la oscura amistad, son uña y mugre.

En otro punto como parte de la estrategia para garantizar el mejoramiento de imagen urbana y por ende el reforzamiento de la seguridad en la capital del estado, el gobierno que encabeza el alcalde LALO GATTAS BAEZ mantiene permanentemente tareas de limpieza en parques, jardines así como mantenimiento de luminarias.

Por otra parte el tesorero municipal LUIS CARLOS CISNEROS GOMEZ manifestó que la actualización de las claves catastrales habrá de generar certeza entre la ciudadanía.

Con lo que se cobra de acuerdo a la ley permitirá al municipio tener orden y control al inventario de todas las unidades económicas de la ciudad.

Sobre el anteproyecto de la Ley de Ingresos del 2023 aprobada por el cabildo y remitida al Congreso del Estado para su dictamen, el funcionario recordó que en los últimos 12 años no se actualizaron las claves catastrales en la ciudad que es precisamente donde se deriva el impuesto predial.

Correo: [email protected]