Tache a Lic. Abelardo Perales

Pues ahí tienen que canceló ya la Consejería Jurídica del gobierno de Américo Villarreal otras tres notarias concedidas de última hora, el 14 de septiembre por el entonces gobernador Cabeza de Vaca. Y anunció el nuevo gobierno que otras 27 notarías más, están bajo investigación, luego de detectarse anomalías en los procesos de asignación.

Ya se habla de posible delito de tráfico de influencias de la diputada Myrna Flores, del ex secretario general de Gobierno Gerardo Peña y del referido Cabeza de Vaca.

El gobierno de Cabeza de Vaca tuvo en su momento todo el derecho de «regalar», «vender», o «traficar», notarías, incluso pasando por encima de los derechos de decenas de abogados que con más antigüedad y profesionalismo, lo que no entendemos, caray, es…¿porque violentar la Ley de Notarias? Si hubiera el pasado gobierno hecho las cosas bien, pues sencillamente los abogados favorecidos estuvieran bien amacizados con sus fiats, pero es obvio que no fue así, por eso esas notarias están en la cuerda floja.

Y es entonces que aquí cabe la pregunta: ¿Y qué trabajo entonces hizo el Coordinador Jurídico de Gobierno, abogado Abelardo Perales Melendez? Se sobre entiende que el abogado Abelardo es un gran conocedor del Derecho. De hecho un de sus hijos, del mismo nombre tambien recibió una notaria.

¿Acaso Abelardo Perales Melendez no supervisó esta acción ejecutada el 14 de septiembre? Y si así fue… ¿en que otros asuntos jurídicos de gran importancia fue también relegado? Lo cierto es que este caso de las Notarias regaladas a gente que no reune el perfil, deja muy mal parado el prestigio jurídico de Don Abelardo. ¿Y si no fue tomando en cuenta, porqué no presentó su renuncia?

Yo creo que en este caso de Regalazo de Notarías el ex gobernador Cabeza de Vaca tiene todas las disculpas. El pudo haber ordenado dar a esa treintena de licenciados dichas notarias. Lo que estuvo mal es que no le hayan advertido que un buen de abogados no cumplían el requisito. Un Gobernador está para ordenar. Toca a sus colaboradores informarle anomalías. Y aquí se deben fincar responsabilidades penales, pues se dilapidaron recursos en todo el papeleo de entrega de Notarias. No la chiflen que es cantada.

2.- Muy al margen del cochinero que ya se detectó en Comapa -Tampico y del susceptible cochinero que se pueda detectar en estos días en Comapa Victoria, ya en el arranque de semana el Gobernador Américo Villarreal anunció que antes de que finalice noviembre se iniciarán en esta capital trabajos de perforación a más de 300 metros de profundidad para buscar nuevas fuentes de abasto del vital liquido, el agua, gracias a la utilización de tecnología digital.

Bien sonriente el Gobernador dijo que hay nuevas tecnologías como las que se usan para detectar agua en otros planetas, y esa misma tecnología la aplicaremos en Tamaulipas.

Y desde su experiencia en la medicina, añadió el doctor Villarrreal Anaya: «Es como si le tomáramos una radiografía a la corteza terrestre, como cuando nos toman a nosotros una placa de rayos X, de la misma forma los satélites con las emisiones electromagnéticas del centro de la tierra pueden tomarle una placa de rayos X a la corteza terrestre y hay especialistas que evalúan esas placas», dijo.

Agregó, que ya se hizo el primer estudio en ciudad Victoria con esta tecnología y se tienen localizados pozos a más de 300 metros de profundidad que están con rangos distintos a los mantos acuíferos ya evaluados.

«Vamos a empezar, antes de terminar este mes, con la maquinaria necesaria para tener una perforación a esta profundidad y probar esta tecnología, y de ser acertada, como así lo esperamos por la información que contamos, poderla replicar en otros municipios y áreas de necesidad de agua de nuestra entidad», agregó.

Vale decir que la conferencia de prensa efectuada en el salón Independencia de Palacio de Gobierno donde estuvo acompañado de la Consejera Jurídica de Tamaulipas, Tania Contreras López y del director de la Comisión Estatal del Agua Raúl Quiroga Álvarez, el Gobernador dio a conocer que se gestiona ante la Comisión Nacional del Agua un reservorio de 2 mil litros por segundo, una vez que se suprima la veda existente desde 1974 en la cuenca del río Soto la Marina.

Informó Américo que se iniciará el trámite para suprimir la veda existente desde 1974 en la cuenca del río Soto la Marina. «Haremos la solicitud oportuna de un reservorio de agua, lo cual garantizará disponer de agua en los próximos 100 años”, dijo Américo.

Quiroga Álvarez por su parte dijo que de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Nacional del Agua, el reservorio de más 60 millones de metros cúbicos, podría asegurar el futuro hídrico para Victoria en los próximos 100 años.

3.- Nomás para ir ambientando el asunto en defensa del Instituto Nacional Electoral, INE, les comparto que las organizaciones civiles «Poder ciudadano» y «Unidos», andan rolando la invitación a Marcha Cd. Victoria, Tamaulipas, para salvar al INE de los embates de la 4-T . «Vamos juntos #EndefensadelINE!». La cita es frente a las oficinas del INE, ubicadas en la avenida Francisco I. Madero, también conocida como La Alameda y El 17, ahi frente al Paseo Pedro J, Méndez, conocido por la chaviza como «Fageo Méndez. AHI NOS VEMOS.