Desde que Tomás Yarrington Ruvalcaba era candidato a Gobernador, año 1999, anunció en Nuevo Laredo que las COMAPAS dejarían de ser cajas chicas de políticos que las tenían bajo sus órdenes y que pagaban de allí campañas electorales.

Eran solo buenas intenciones porque al día de hoy han transcurrido 23 años y esas dependencias siguen siendo botines políticos donde manotean con descaro militantes de uno y otros partidos enquistados en el poder.

El ejemplo más reciente lo tenemos en la COMAPA de Tampico donde está documentado que Ismael García Cabeza de Vaca, senador de primera minoría por las influencias de su hermano Francisco, la manejaba (¿la maneja?) en beneficio personal y de su pandilla. Pertenecen al PAN.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya dijo ayer en conferencia de prensa, que ordenó auditorías simultáneas en esos organismos operadores de los sistemas distribuidores de agua potable, para erradicar irregularidades y sanearlas.

El tema predominante de la comparecencia del médico Villarreal Anaya, fue el agua o más bien dicho, la guerra por el agua, como la que sostienen actualmente los gobiernos de Nuevo León y de Tamaulipas.

Como se sabe, el agua escurre desde Chihuahua hasta el vertedero del río Bravo, para desembocar en el mar, frente a Matamoros. En Nuevo León se construyó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de raíces regias, la presa El Cuchillo.

El Gobernador reynero Samuel García Sepúlveda, del Partido Movimiento Ciudadano, encara una sequía aguda que amenaza con provocar daños severos en la economía de la región, especialmente en la sede de los poderes, Monterrey.

Por eso anunció medidas drásticas para aminorar los riesgos de una catástrofe económica y de salud que contempla inclusive, suspender el trasvaso de agua de El Cuchillo a presas tamaulipecas, especialmente la Marte R. Gómez.

El médico Villarreal Anaya aclaró de entrada, que el agua no es propiedad de ningún Estado, de ningún gobierno, sino que es un bien de la nación no sujeto a lucro. El trasvase no es una decisión de nadie en particular, sino que obedece a un convenio histórico que se cumple inexorablemente.

Por eso pidió que los usuarios del agua, sean regantes de parcelas, industriales o consumidores, estén tranquilos y con la certidumbre de que el líquido no será restringido ni condicionado a nadie.

También anunció el mandatario de extracción MORENA, que gestionará lo conducente, para que la decisión de nombrar a los gerentes de la COMAPA, regrese al ámbito del titular del poder ejecutivo local.

En los tiempos de Cabeza de Vaca, el panista manipuló a su mayoría en el Congreso del Estado, para que introdujera una reforma que dotó a ese poder legislativo, la facultad de poner a los gerentes de las COMAPAS.

En ese mismo contexto, Américo no tuvo empacho en reprochar que durante la gestión de Cabeza de Vaca se creó una urdimbre corrupta para convertir a las COMAPAS en centros de poder político y económico.

Estimó que en diez días estarán listos los resultados de las auditorias, y en base en ellos se tomarán medidas, para castigar a quienes resulten manchados por manejos irregulares, y de premiar a los que hayan resistido las tentaciones de tomar dinero ajeno en su beneficio.

Otra buena noticia desprendida de la comparecencia de Américo, es que el gobierno federal extendió la aprobación para la construcción de la segunda etapa del acueducto desde la presa Vicente Guerrero.

Lo único que falta para poner en marcha la monumental obra, es que la Secretaría de Hacienda radique en Tamaulipas el dinero necesario para hacer la construcción, por un monto superior a los mil quinientos millones de pesos.

En cuanto a la reanudación de entrega de becas escolares, Américo respondió de manera coloquial y de buen humor. Eso ocurrirá “cuando las nubes vuelvan a cargarse de agua”.

En el lenguaje tradicional, significa que habrá becas cuando las arcas gubernamentales tengan otra vez, suficientes montañas de billetes.

Es que Cabeza de Vaca parecía no tener llenadera y se llevó hasta las llaves de los arcones, para no hablar de los arcones.

A propósito de corruptelas cabecistas, el escándalo de las notarías subastadas escalará todavía más alto, para desvelar a otros ex funcionarios del nefasto sexenio panista.

