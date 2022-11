Sálvese quien pueda parece ser el lema en el espinoso y nauseabundo tema del otorgamiento de fiats a decenas de personas y que de acuerdo a serias investigaciones en su gran mayoría no se entregaron dentro de las condiciones que establece la ley.

Ahora resulta que hasta la actual Directora de Asuntos Notariales GUILLERMINA REYNOSO OCHOA habría obtenido su fiat presuntamente en condiciones nada transparentes.

El otorgamiento de casi una treintena de fiats en los últimos días de gobierno del ex gobernador estatal y ahora prófugo de la justicia federal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ha desatado cualquier cantidad de claroscuros en el ámbito notarial del estado.

Hasta el momento de manera oficial se han dictaminado la cancelación de por lo menos tres fiats de una treintena que expidieron casi al término del sexenio pasado, entre ellos el de la esposa del diputado panista y titular de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado FELIX GARCIA AGUIAR “el moyo” BLANCA ISELA PEREZ RODRIGUEZ.

En este caso en concreto pudiera estar configurado el delito de tráfico de influencias más los que acumulen luego de las indagatorias que realiza la autoridad correspondiente.

El ajo se encuentran metidos y por lo mismo también son severamente revisados el ex Secretario General de Gobierno GERARDO PEÑA FLORES y desde luego el ex gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA que como bien se sabe anda huyendo para no ser aprehendido y remitido a la cárcel.

En tanto quien se ha convertido en el ajonjolí de todos los moles, es el Fiscal General de Justicia IRVING BARRIOS MOJICA quien con singular alegría acude a todos los eventos habidos y por haber por parte de la actual administración estatal peleando hasta por salir en cuánto foto realicen los encargados de difusión, raro en él pues se sabe que no le gusta acudir a los actos así fueran oficiales menos tomarse la tradicional fotografía.

Lo anterior no lo exenta del titipuchal de comentarios negativos que giran en torno a su persona respecto a que igual con singular alegría, les pone el dedo a decenas de “amigos” y colaboradores.

En torno al tema no hay duda que dado su traidor proceder aplica perfectamente el primero mis dientes, que mis parientes y de ello, hay constancia.

Con decirles que hasta de pleito salió con su cómplice de arbitrariedades y fechorías el ahora amparado para que no lo echen del cargo Fiscal Anticorrupcion RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA, así de ese tamaño.

Sobre ambos por cierto pende sobre sus cabezas la guadaña misma que de un momento a otro les caerá sin que nada puedan hacer, al tiempo.

En otro tema una presunta orden de aprehensión existente en su contra, podría ser el principal obstáculo de CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL para poder acceder a la candidatura a la senaduría por MORENA.

Al respecto poco se sabe sin embargo recordar que en tiempo del GARCIA CABEZA DE VACA trascendió que un juez habría liberado una orden de aprehensión, acción de la justicia que lo obligó a dejar el país por muchos meses.

En torno al asunto sabemos que el presunto candidato hasta del mismo Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA al senado de la república, es el ex alcalde de Güemes y actual delegado de Programas Para el Desarrollo en Tamaulipas LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, al tiempo, sobre el asunto existen un titipuchal de razones para que esto sea verídico.

En tanto mientras que algunos ex cabecitas que pugnaron para echar abajo el proyecto del actual gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA están siendo premiados con diversos cargos en la administración estatal, decenas de trabajadores que tienen más de diez años de laborar están siendo puestos a disposición incluso, muchos de ellos hasta corren el riesgo de ser despedidos, la situación de muchos aun no esta definida siendo su futuro incierto.

El tema no es para nada menor pues los trabajadores en una manera de protestar manifestaron que si no se resuelve su situación “tomarian” las calles para hacer valer sus derechos.

En otro punto la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través del Consejo de Publicaciones de la Secretaría de Investigación y Postgrado difunde la producción académica y los trabajos de investigación que desarrollan sus docentes.

La universidad dejó muy en claro que estas labores se han consolidado dentro de las políticas que implementa el rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS proponiendo que la investigación que se genera en la UAT tenga un impacto positivo en las comunidades y sirva para solucionar problemas en la sociedad.

Cabe señalar que dicho trabajo se dio a conocer en el marco de la Feria Universitaria del Libro (FUL UAT 2022) en el campus sur donde se exhibió una colección de cien títulos con temas como, medicina, ecología, derecho y psicología entre otros.

