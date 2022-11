¿Qué hace atractiva la dirigencia del SNTE en Tamaulipas?, a ciencia cierta no lo sabemos, pero las experiencias nos dicen que, en su mayoría, maestro que ocupa una cartera importante en ese sindicato de la noche a la mañana cambia de casa, estrena novios o novias y de andar batallando para la despensa pasa a ser uno de los nuevos ricos del pueblo, no generalizamos, pero ocurre la mayor de las veces.

Parece que son mágicas esas posiciones, porque luego hasta sus familiares encuentran chamba, plazas, y de las buenas, ya ni se diga de sus novias o novios, ellos consiguen puestos de poder o trabajos de esos que ni siquiera van a desquitar salarios, entre muchos otros beneficios.

Por supuesto, también algunos dirigentes, hablando de las carteras importantes del SNTE, han salido decentes, o no tan descarados ni gandallas, tal vez están contados con los dedos de la mano, pero los maestros saben quiénes, también los beneficios que les han traído.

Son, precisamente esas historias, las que han provocado que la elección de la nueva dirigencia del SNTE se vaya calentando, dividiendo al magisterio, polarizándolo.

Hay que decirlo, el maestro anda desorientado, es la primera vez que se les da la oportunidad de elegir y no saben a quién y se les dificulta más porque, lamentablemente, la mayoría de los que alzaron la mano para la Secretaría General del SNTE no tienen un pasado que les avale, ni trabajo que hable por ellos, acaso uno o dos de más de una decena de aspirantes son los que merecen el cargo o el beneficio de la duda, y nada más.

Lo más triste es que lejos de ponerse a jalar quienes buscan el liderazgo, en las últimas horas, lo más relevante que sale de ellos a la luz es una entrevista a un “adivino” que ha predicho que Naif Hamscho va a ganar la elección y sino lo hará Arnulfo Rodríguez, el exdirigente de este gremio.

Es cierto, no hay evidencia de que Naif haya pagado a ese adivino, lo que es real es que muchos maestros que lo apoyan están compartiendo esa entrevista.

No, no se puede señalar de nada a Naif porque alguien que se dice adivino lo menciona, es más, hasta pudiera ser el más inocente de todo este asunto, sin embargo, no deja de ser un pecado que una acción de este tipo cause tanto revuelo entre maestros ya que habla de los responsables del futuro de nuestros hijos, eso es lo preocupante.

Hay un hecho que es indiscutible, que no es de adivinos, una realidad es que a Naif no lo quiere la actual dirigencia del SNTE en Tamaulipas, es el enemigo de la estructura sindical de maestros, para la organización gremial el candidato es Abelardo, actual titular de área de finanzas de esa sección, lo que no es ninguna garantía de éxito para el benefiado, menos por las condiciones actuales que los maestros atraviesan.

¿Qué ha hecho Abelardo desde su posición por los maestros?, según unos maestros entrevistados muy poco o nada, de acuerdo con otros, su acto más relevante se ha dado en los últimos días y fue convocar a una reunión e ir a visitar una bruja de la capital tamaulipeca, y no cualquier bruja, no, es una que tenía de cabecera un exgobernador, también un expresidente municipal, igual parte de los funcionarios más importantes de hace cuatro o cinco sexenios.

Conste, no hay evidencias de que Abelardo sea adicto a la brujería o la practique buscando su beneficio desde la maldad, el río suena, si, pero también hay que ser claro que las piedras las mueven sus enemigos, quienes no quieren que gane, otra vez, lo doloroso es que hablamos de maestros buscando soluciones mágicas en lugar de encontrarlas con trabajo y eso es preocupante, otra vez por nuestros niños.

¿Y Arnulfo?, a fuerza de ser sinceros tiene un atractivo importante entre los maestros, aunque la mayoría lo odian al considerar que los vendió y, más allá de esos pecados o virtudes, parece que le bloquearan su registro con los estatutos del SNTE, es decir, que no lo dejaran registrarse.

De mujeres la única activa es la maestra Cecilia Robles Riestra, con todos los pecados y todas las virtudes que pudiera arrastrar en su ya muy larga trayectoria, anda tímida en su lucha pero moviéndose donde tiene que hacerlo.

La verdad es que la elección en el SNTE cada día se calienta más y la convocatoria nada que sale, lo triste, le decía, es que lejos de animar al magisterio con chamba, con propuestas, de unos días a la fecha, todo se ha reducido a pronósticos de adivinos y presuntamente a visitar brujas tratando que entes del mal los protejan o los astros se alineen a favor de uno u otro de los que, al parecer, serán los que se disputen realmente el liderazgo magisterial.

Hay ideales, claro, como buscar una vida más digna para los maestros mediante salarios justos, apoyos para sus actividades, becas para que se preparen mejor, que realmente tengan acceso a promociones, es más, encontrar la forma de hacerles justicia por todo lo que le han dado a este Estado y en lugar de beneficios se les ha arrinconado hasta hacerlo vivir de créditos o con dificultades, y no, en eso no se ha calentado la elección de la nueva dirigencia del SNTE, hasta este momento no hemos escuchado nada al respecto porque lo de hoy solo es hablar de brujería y adivinos, así de jodidos andamos…

CREA ALUMNA DE LA UAT PROTOTIPO PARA RECICLAR AGUA EN LA CASA… Utilizando microorganismos benéficos como tratadores de agua residual, Diana Laura Peraza Liñán, estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), diseñó un prototipo que busca reutilizar el vital líquido en el entorno doméstico.

Con la asesoría del Dr. Wilberth Alfredo Poot Poot, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), la joven universitaria desarrolla su proyecto, el cual recientemente obtuvo el primer lugar en la Expo Ciencias Tamaulipas 2022 organizada por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, el COTACYT. En entrevista, la alumna del Doctorado en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente que imparte la FIC, comentó que su investigación está encaminada a generar un sistema de captación de agua en los hogares —por ejemplo, la que se utiliza en la cocina—, y que después del tratamiento pueda reutilizarse en el riego de hortalizas, plantas ornamentales, entre otros usos.

“El prototipo es un biorreactor. Puede ser cualquier tipo de contenedor. Funciona a través de agitación. Se colecta el agua residual y se le añaden microorganismos benéficos del suelo para que trabajen y hagan su función”, explicó.

Dijo que este proceso permite que compuestos como materia orgánica, inorgánica o incluso aceites y grasas que se generan en las labores domésticas se trasformen, para que el agua pueda volver a usarse en otras tareas.

“La idea es que cualquier persona lo pueda replicar; que sean materiales de fácil acceso y que sea económica su construcción, que pueda tratar el agua que se usa en la casa y darle otra utilidad”, apuntó.

Su proyecto se denomina “Microorganismos benéficos tratadores de agua residual” y se desprende de una investigación del doctorado en el área de biorremediación utilizando microorganismos, como hongos y plantas, para degradar compuestos como el petróleo cuando hay un derrame en aguas.

A ese respecto, su asesor, el Dr. Wilberth Alfredo Poot Poot, refirió que la idea surge por el potencial que tienen algunos microorganismos para degradar materia orgánica, y que en este caso se utiliza una fuente de agua de origen doméstico. “Se ha demostrado que hay microorganismos que pueden degradar varios tipos de compuestos, entre estos los aceites que se obtienen en las casas.

Incluso el enfoque que ella tenía es degradar petróleo a través de microorganismos fúngicos”, asentó. Puntualizó que el proyecto surge ante la necesidad de aprovechar al máximo el recurso hídrico, y en ese sentido se busca que el prototipo sea accesible para que todos puedan contar con un sistema de tratamiento de agua casero.