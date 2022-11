La nueva administración y los nuevos inquilinos del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización en Tamaulipas detectaron una serie de irregularidades en las cuentas de los ciudadanos que estaban “pagando” sus terrenos, y quienes recibían su documento de liquidación, pero curiosamente el dinero no paró en las arcas del estado.

La irregularidad apenas salió a flote, los propietarios de los terrenos y casas habitación en algunos de los casos han puesto el grito en el cielo, pues les quieren volver a cobrar, algunos de ellos corrieron con suerte pues tienen en su poder los recibos que hacen constar su pago en la caja del ITAVU.

También hay serios errores en la numeración de manzana y lote de los terrenos que ha escriturado el ITAVU, y hablamos del periodo de la administración estatal que a cada de terminar hace poco más de un mes, en donde definitivamente las cosas no se hicieron bien y ahora empiezan a salir las irregularidades.

Algunos ciudadanos pagan por otros sus impuestos, otras más escrituras ajenas, porque ni el lote, ni la manzana corresponden al nombre de la escritura y lo mismo pasa con el predial, coincide el lote y la manzana, pero no el nombre del legítimo dueño y son muchos los casos, muchos los errores y no hay hasta ahora quien pague por estos “errores”.

Lo cierto es alguien se sirvió con la cuchara grande, simplemente se fue al baño con el dinero y lo que es peor, dejó emproblemados a los beneficiados del ITAVU en el sexenio anterior, que la verdad poco o nada hizo en la entrega de tierras, más si se embolso dinero ajeno.

La mugre apenas flota en el ITAVU y ojalá pronto exista una denuncia para quien o quienes estafaron a los ciudadanos y lo que es peor cometieron serios errores en la escrituración de terrenos que ahora el mismo ITAVU y sus nuevos inquilinos tendrán que corregir.

DOS. –El Gobernador del estado Américo Villarreal Anaya sostuvo que se mantendrá el pago de las compensaciones a los trabajadores del estado, por lo que la burocracia estatal podrá estar tranquila, aunque el mandatario de entrada también refiere que se ajustaran algunas que estaban un poco exageraditas, ósea fuera de proporción como él lo dijo.

El tema de las compensaciones ha sido polémico en los últimos días y en un principio se llegó a pensar que se suspenderían, y claro está en muchos de los casos solo se aplicarán ajustes porque mire de que se habían ido grandes en algunos casos la bañaron con este beneficio.

El gobernador advirtió que se va poner orden en este tema, porque hay casos en los que se detectaron serias anomalías como es el caso de que había funcionarios como coordinadores y jefes de departamento que tenían prestaciones de director.

Hay casos en su mayoría de trabajadores del gobierno estatal que recibían cantidades módicas de este beneficio, a ellos se les entregará como lo recibían anteriormente, porque ello es parte del patrimonio y del sustento que llevan los trabajadores a sus hogares, también lo dijo.

Seguramente hay quien no le parece una reducción en este beneficio, otros más dirán que hacen mucho por poca paga, lo cierto es que la entrega o no de compensaciones está en análisis y aun cuando es un tema difícil debe analizarse caso por caso para ajustar donde se deba y otorgar donde corresponda, por lo pronto si hay compe.

TRES. – Vaya sacudida que desde la Secretaria de Educación le está dando a la nómina la joven Lucia Aimé Castillo Pastor, quien detectó 54 personas que no pudieron comprobar su relación laboral con la dependencia lo que motivo que fueran dadas de baja de manera inmediata.

La secretaria de Educación es una mujer justa hay que decirlo, no es improvisada y le sabe al tema de la educación y la administración pública, sabe de políticas públicas y le entiende muy pero muy bien al tema de las leyes y reglamentos en materia educativa, puesto formó parte de las mesas de trabajo para integrar documentos rectores allá en la ciudad de México.

Y digo justa porque hay quien también la ha buscado para resolver temas añejos o administrativos de algunos meses que, por pereza, desinterés o desconocimiento de los ahora ex funcionarios, no lo hacían perjudicando a muchos trabajadores que aun con nombramiento en mano no los dejaron tomar posesión de su cargo en las instituciones educativas y Lucia lo resolvió en 5 minutos.

Lo cierto es que Lucia Aimé, se dio a la tarea de revisar por lo menos 500 contratos con duplicidad, que no significa que estos sean aviadores, pero que si necesitan una buena checada para ver quiénes son y donde andan, porque también les da el derecho de audiencia.

Por cierto, que, ahora si en la próxima de las oportunidades se ofertaran las vacantes que existen en direcciones y subdirecciones y demás cargos en instituciones de nivel medio superior y superior en donde muchas de ellas se escondían por parte del muy mal recordado Kiko Elizondo, que nunca resolvió nada, pero si beneficio a sus amigos con claves y plazas de las mejor pagadas.

Algunas secundarias, son dirigidas por subdirectores, muchos de esos casos en la frontera, fácil y sencillo, Kiko no ofertaba vacantes porque en ellas están sus amigos que cobran y cobran muy bien, se van grandes con las cuotas y aparte manejan al cien por ciento las cooperativas escolares y ahí, ahí hay negocio y seguramente un buen moche para el ex subsecretario de planeación de la SET.