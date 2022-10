Alrededor de 200 millones de pesos costará la elección extraordinaria en Tamaulipas para elegir un solo senador el próximo año.

Muy alto el costo del proceso de la elección y muy poco el tiempo de gestión, solo año y medio, quien resulte ganador únicamente cerrara el periodo, en pocas palabras, es mucho dinero para tan poca rentabilidad.

Definitivamente para los mexicanos, en particular para los tamaulipecos, sería mejor quedarse sin un legislador federal y que ese recurso se utilizara en obras de beneficio social en lugar de buscar tener una voz callada en cualquiera de las cámaras.

Pero la ley es la ley y no contempla que se pase por boba la falta de un senador, de hecho, marca que los espacios se tienen que cubrir, hacer el remplazo en un tiempo determinado.

Obliga la ley al Senado a emitir la declaratoria de la vacante y que se emita la convocatoria correspondiente para que el Instituto Nacional Electoral proceda a realizar los trámites y ajustes necesarios para llamar a una elección extraordinaria en un periodo no mayor de 90 días.

Claro que es solo responsabilidad del Senado hacer que se realice el remplazo y solicitar a la autoridad electoral realice la elección extraordinaria, pero igual en un periodo tan corto, como es el año y medio, pueden hacerse los desentendidos y dejar que transcurra el tiempo y se lleven a cabo las elecciones del 2024 donde se elijan senadores por 6 años.

¿Qué sucede si no se realizan las elecciones extraordinarias para cubrir la curul vacante?, en realidad nada, para lo que hacen últimamente los legisladores federales sería como una bendición que no haya elección extraordinaria que, le insisto, será para nada, no pasaría nada con o sin un Senador, solo que el Estado se quedaría sin un representante, pero ¿a poco LUPITA COVARRUBIAS o ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA hacen mucho por el Estado?, para tener otro como ellos mejor que se ahorren tanto dinero para la realización de la elección.

Aparte, y para ser honestos, el próximo año de legislar ni se acordarán, solo cobrarán, pues prácticamente inicia la madre de todas las batallas electorales, propios y extraños ya andarán encampañados, primero para posicionar a los presidenciables, senadores, alcaldes y diputados federales y locales, por lo tanto, trabajo legislativo para bien del pueblo ni se verá.

Además, no sería la primera vez que Tamaulipas se quedara sin un legislador federal, recordemos que MORELOS CANSECO GOMEZ dejó su curul en San Lázaro para atender el llamado de EGIDIO TORRE CANTU y tomar protesta como Secretario General de Gobierno, que a final de cuentas ni el sexenio terminó, y no sucedió nada, no hubo una catástrofe ni cosa parecida porque le faltara a nuestra entidad un voto en la cámara de diputados.

En realidad, los casi 200 millones que costara la elección extraordinaria es solo lo que el INE gastaría, faltaría lo que se invertiría en las campañas que es mucho más.

Todavía falta sumarle lo que tengan que invertir los candidatos o sus partidos, porque es obvio que, aunque se tengan topes de campaña siempre exceden los gastos, de una u otra manera los operadores políticos se la ingenian para no dejar huella del gasto que generan para posicionar a tal o cual personaje, luego hasta la compra de casilleros o votos, que no es nada ortodoxo ni legal, pero se sospecha que siempre lo hacen.

Tiene el Senado solo unos 10 días aproximadamente para hacer la declaratoria de la vacante y solicitar a la institución electoral una nueva elección para cubrir el espacio, luego de que se emita la convocatoria se tendrán 90 días para realizar todo el proceso para que los tamaulipecos acudan a las urnas y elijan a su nuevo representante en la cámara alta.

En fin, la situación es que muy, muy costosa resultará la elección extraordinaria para elegir solo una curul en el senado con duración de 18 meses y en pleno tiempo de precampañas federales, distritales y municipales donde toda la atención de los próceres del poder estará concentrada en asuntos político-electorales más que legislar para bien del respetable. En esas condiciones mejor que ni gasten.