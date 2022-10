Que las Ferias del Libro se muevan hacia la sociedad y su realidad, es una visión diferente y cuando ello sucede, logra atraerse la atención de las personas, así que, el evento organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el cual estuvo el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II para hablar establecer un diálogo con el estudiantado y ciudadanos del sur de la entidad sobre su libro más reciente, denominado, La Libertad, trece historias para la historia.

El Rector de la UAT, contador Guillermo Mendoza Cavazos quien acudió al evento y anunció que la Institución tendrá, con el respaldo del FCE una Librería EDUCAL en el Campus Sur de la zona conurbada, para que tanto los universitarios como la población de aquella región puedan tener acceso a libros editados por el Fondo.

Respecto a la Feria Universitaria del Libro en la UAT, que ya se conoce como FUL-UAT, el funcionario de la administración federal indicó que se llevó un gran aprendizaje, porque el evento organizados y llevado a cabo con éxito le dejó como enseñanza de que, la búsqueda de influir en la lectura y el pensamiento, no tiene límites, ya que la UAT diseñó un evento equilibrado para todo público, desde niños, jóvenes y adultos, combinado con música, eventos literarios, exhibición de documentales y películas, así como, comida que, dicho sea de paso, también es cultura.

La libertad. Trece historias para la historia, fue comentada por el autor y subrayó que para contarlas primero reunió los personajes pensados luminosos que vivieron y murieron por la libertad casi de forma heroica, hizo un diálogo ameno, participativo y reveló que escribir un libro es construir historias mismas que deben ser narradas para que puedan ser comprendidas.

Se definió del lado de quienes creen que divulgar la historia y las ciencias sociales es importante, porque divulgar es un arte de inmensa nobleza, es mayor y no se contradice con la profundidad del pensamiento, de manera que, desde su perspectiva la intencionalidad de las escuelas y universidades para la transmisión del saber implica un ejercicio divulgativo constante, estructurado y bien pensado.

El Rector de la Universidad de Tamaulipas junto con el responsable del Fondo de Cultura Económica, entregaron libros editados por el FCE y que son parte de la colección 21 por 21, que desde el año pasado se obsequian a los mexicanos como parte de una iniciativa presidencial a los ciudadanos y ya son más de dos millones de libros distribuidos a los mexicanos.

Se supone que la Feria Universitaria del Libro de la UAT tendrá tres escenarios, el que se realizó en esta última semana del mes de octubre correspondió al Campus Sur de Tampico-Madero y el del año siguiente podría ser en alguno de los Campus de la Frontera y por allá en el 2024 en el Campuso Centro de Ciudad Victoria.

Los otros

El Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya estuvo este inicio de semana en la zona del Altiplano, para presentar el Plan de Apoyo que permitirá bajo un principio colaborativo lleva bienestar a la población de esa región que tanto apostó por su candidatura al gobierno de la entidad y que, la gente de por allá considera que hicieron muy bien su trabajo para arropar el proyecto del galeno.

En la reunión con presidentes municipales del Altiplano recordó su compromiso de ser siempre respetuoso de la investidura de cada alcalde y que la comunicación sería directa, sin enlaces de ningún tipo, para que la comunicación fuera también abierta por eso está con todo su equipo de colaboradores

Contento de estar en el excuarto distrito, porque dijo tener muchísima afinidad con la gente el campo que se dedica a trabajar la tierra y ver por sus bienes pecuarios para tener mejores oportunidades de calidad de vida y señaló que, con el nuevo modelo de gobierno que responderá con seguridad a las necesidades de la población, porque procura el humanismo y el respeto a los derechos humanos.

Cada acción que se emprenda buscará el beneficio y desarrollo social, por ello, cada uno de los funcionarios de su administración dio a conocer las actividades que llevarán a cabo para mejorar la calidad de vida.

Les dijo que no debe quedar nada que no se atienda de las oportunidades que entre todos tienen que construir y cuidar para que los resultados sean efectivos para alcanzar mejor calidad de vida. Existen programas que todavía no se bajan porque los mecanismos para acceder a ellos, como es el caso de los recursos que pueden disponerse hasta 100 millones de pesos como lo hiciera saber el delegado de los Programas Federales, Luis Lauro Reyes Rodríguez.

Hay oportunidades en becas, capacitación y formación para los jóvenes que pueden ser inscritos sin límite para que sean beneficiarios de acciones como el de Jóvenes construyendo el futuro, se requiere, les dijo de mucha comunicación y de dar seguimiento a los compromisos, para que nada quede en el aire, incluso hasta les dijo que intercambiaran teléfonos celulares para que no haya cosas que se queden en el tintero a consecuencia de no hablar de ello.

Allá mismo en el Altiplano, el Gobernador Villarreal Anaya pidió que se tomen en cuenta los planteamientos que se hicieron por parte de los alcaldes, porque para él esa zona de Tamaulipas es prioritaria y deberán buscarse alternativas para los habitantes se percaten de la gran diferencia que implica la nueva forma de hacer gobierno.

El titular del poder Ejecutivo llevó más esperanza y mucha seguridad porque estuvo allá con ellos y no midió tiempos, simplemente puso atención a los planteamientos y escuchar ideas que permitan sacar las necesidades de la población, por tanto, junto con los alcaldes responderán a la confianza que con el voto el pasado cinco de junio le dieron a él y a su equipo para administrar el estado de una forma ordenada y sin dolo o intereses particulares.

A los alcaldes e invitados de la zona del Altiplano, les presentaron un vídeo con el avance que lleva la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo que el Gobierno del Estado deberá de presentar en atención de la Ley de Planeación y que servirá para encausar el trabajo de las autoridades para el sexenio que fueron electos.