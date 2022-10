A medida que pasa el tiempo y la revisión se hace más exhaustiva surgen en todas las dependencias gubernamentales un montón de pillerías y raterías cometidas por decenas de ex funcionarios que van desde la cabeza principal hasta un simple Jefe de Departamento, el caos es absoluto nos dicen quienes se encargan de recibir y revisar como dejaron las distintas áreas de gobierno.

Todo este desgarriate fue confirmado por las autoridades fiscalizadoras del nuevo gobierno encabezado por el Gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA quienes han documentado de arranque casi 500 casos que huelen a corrupción y que por lo mismo serán llamados a rendir cuentas y de resultar culpables tendrán que enfrentar la justicia.

En medio de todo esto siguen siendo y tal vez porque sean las áreas más grandes en todos los sentidos salud y educación donde más pillaje se cometió tanto por la indebida auto adjudicación de plazas como el reparto de cientos de horas en el segundo rubro y de la usurpación de los más altos códigos en la primera.

Desde luego que sí se ha detectado un sin fin de atrocidades presupuestales en los medios mandos como estarán los altos sin duda que debe de ser escalofriante el atraco al erario público, no en balde el ex Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA anda a salto de mata pues es buscado por la autoridad federal por cometer presuntamente diversos delitos.

Todo ocurre sin contar que debido a la estricta revisión que se hace del millonario presupuesto que manejo durante seis años y que de acuerdo a los a los primeros reportes se han encontrado fuertes indicios de malversación del erario público aún no ha se determina el grado de culpabilidad que pudiera enfrentar el ex mandatario porque una cosa es segura alguien o algunos podrían ir a parar a prisión, el saqueo es mayúsculo.

En tanto la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ manifestó que aún no llegan las percepciones federales mismas que a decir del presidente de la nación ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR serán adelantadas para cubrir los pagos de aguinaldos y otras tantas deudas heredadas por la pasada administración.

Sin bien es cierto que aún faltan algunos días para que se comiencen a cubrir los pagos estipulados, el nerviosismo que demuestra la referida funcionaria debe ser mucho sin duda alguna más, si tomamos en cuenta que la palabra de un político es menos que nada y de ello, hay constancia.

Por lo pronto ADRIANA ya tiene en mente por si las malditas dudas, recurrir a uno o varios préstamos porque el pago de sueldos, aguinaldos y otras prestaciones se tienen que hacer si o si.

En tanto el abogado del ex gobernador del estado EUGENIO HERNANDEZ FLORES, JAVIER LOPEZ muy seguro manifestó que un juez con sede en la capital estatal deberá de eliminar la medida cautelar de prisión preventiva que este tiene en su contra, sería ilegal que se volviera a extender nuevamente la prisión preventiva puesto que ya se ha rebasado el plazo máximo.

La audiencia donde presuntamente se resolvería a favor de GEÑO la situación, está pactada para desarrollarse pasado mañana en punto de las 13:30 horas

En torno al tema existe cierta desazón entre la familia y querientes del ex gobernador debido al proceder de los jueces, porque creer que ahora si aplicaron la razón legal en favor de GEÑO, si antes han actuado evidentemente de manera contraria y presuntamente dolosa.

Tal vez la familia, GEÑO y seguidores piensen diferente ahora habida cuenta que la verdadera presión y seguramente la única ya no existe, desde luego nos referimos a la mano del ex gobernador estatal FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien hoy como bien se sabe anda escondiéndose de la justicia para no ser detenido y ser enviado a la cárcel.

Luego de pasar este proceso solo quedará el tema de la extradición, tema que será determinado por un Juzgado Colegiado, aun falta para que GEÑO queda en absoluta libertad.

En tanto dentro del cúmulo de actividades recreativas y culturales que lleva a cabo el municipio de H. Matamoros encabezado por el presidente municipal MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ se encuentra organizando el festival denominado “La Huesuda” 2022 que se llevará a cabo este viernes 28 del mes en curso.

En el evento a desarrollarse en la calle nueve, habrá concurso de catrinas y catrines además de mucha diversión de la cual participará la ciudadanía en general

Asimismo el Gobierno de H. Matamoros a través de la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo está invitando a la Feria Nacional del Empleo Para la Inclusión Laboral a realizarse este día de manera virtual donde se podrá acceder mediante las distintas plataformas electrónicas previamente establecidas por los organizadores.

