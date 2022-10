En un hecho sin precedente, durante la asamblea celebrada este fin de semana, el Partido Acción Nacional termino de perder la poquita dignidad que aún le quedaba, al hacer consejero nacional al prófugo de la justicia Francisco N, todo bajo la batuta del polémico Luis Cachorro Cantú.

Pero lo curioso del caso es que personajes como el ex candidato a la gubernatura Cesar Verastegui, pues ni asistió ni lo consideraron para ser consejero, así como también destacados militantes panistas brillaron por su ausencia, pero eso sí estuvo presente el manito Ismael García Cabeza de Vaca.

Y es que a como de lugar, el servil del líder estatal del PAN Luis Cachorro Cantú busca imponer a su jefecito de toda su adoración, el ex gobernante vacuno para que este sea el candidato al senado, para ocupar la vacante que dejara el senador Faustino López Vargas, prueba de ello son el manipuleo que está realizando para que pueda figurar en la terna, que se dice también integrarian el ex candidato a la gubernatura Cesar Verastegui y el alcalde de Tampico Jesús Nader, todo como parte de la simulación y que finalmente la balanza pueda inclinarse por el prófugo de la justicia.

Pues ni aun cuando el ex mandatario cuenta con una orden de aprehensión, esto no sería un impedimento para imponerlo como candidato, sino todo lo contrario el líder panista buscar ayudarlo para que tenga nuevamente fuero y no pise la cárcel por los delitos que se le imputan.

Dice el dicho que con la vara que midas serás medido, y esto está pasando precisamente al ex mandatario, que ni la celebración de la asamblea estatal hizo que este asomara la cabeza desde el escondite donde se encuentra, que se presume sea la unión americana, no fuera que le hicieran lo mismo que el le hizo al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, cuando fue detenido y encarcelado, de eso hace ya cinco años.

Pues ante el temor de que esa historia se repitiera, y que el protagonista sea ahora el panista, es que fue de los grandes ausentes.

Ante esta situación es que, tanto El Cachorro Cantú como su hermano Ismael García Cabeza de Vaca, andan más que urgidos en lograr que obtenga el fuero y le están apurando para que se declare vacante la curul en el senado.

Pero en estas elecciones no iría en alianza con el PRI, dado a que este partido ya está marcando su distancia en Tamaulipas, pero según los panistas pues no los necesitan ya que ellos tienen con que ganar y van a ganar. Aja.

Incluso el senador Ismael se vio muy arrogante (cuando no) al enfatizar que ellos supieron gobernar y supieron hacer bien las cosas.

Pero también hicieron las cosas los panistas en Tamaulipas, que sigue aflorando los cientos de aviadores que operaban en las diferentes áreas como Salud, Educación, Desarrollo Social entre otras; al grado que buena chamba se están aventando quienes están al frente de las mismas, ya que mientras intentan organizar sus secretarias, del caos en el que las dejo el gobierno panista, al mismo tiempo están analizando un abultado número de carpetas, de casos sobre presuntos trabajadores que se encontraban en la nómina, pero nadie los vio pararse por las oficinas, mismos que tenían muy altos salarios, de lo cual no hay constancia de contratos laborales que justificara dicho pago, que en bastante de los casos los salarios estaban triplicados, de lo cual se está elaborando ya un informe global.

Por lo que, de aquí en adelante todo personal que se encuentre trabajando para el gobierno estatal deberá contar con su respectivo contrato, y quien no realice una función que aporte en las diferentes áreas, pues simplemente se les estará aplicando el Good Bye. Pero quienes si comprueben que están cumpliendo con un trabajo en específico pues se les pagara un salario acorde a la función que desempeñen.

Otro de los panistas que están en capilla es el ex alcalde Xicoténcatl González, a quien ya se le giro el segundo citatorio, para que se presente a comparecer ante la Contraloría Municipal, para que aclare a donde fueron a parar los 120 millones de pesos que no aparecen por ningún lado.

Según el contralor Sergio Estrada, se confía que ahora si se presente el ex edil el próximo miércoles a las 10 de la mañana, fecha establecida en el segundo citatorio, el cual fue entregado en el mismo domicilio registrado del galeno.

La que ni la cara se le han visto es a la otra involucrada en este caso, la ex alcaldesa Pilar Gómez, quien también ha sido llamada a aclarar a donde fueron a parar esos recursos, durante el breve periodo que entro como relevo del galeno, en un intento por parte de gobernador vacuno, para no perder las elecciones, ante el desorden que González Uresti tenía inmersa a la administración municipal.