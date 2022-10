Cualquiera pensaría que se adelantó aquí la fiesta estadounidense de Halloween por aquello de la cacería de brujas, pero no se trata de eso, sino simplemente de perseguir a la pandilla de delincuentes que hizo de las suyas durante el gobierno estatal panista.

El flamante Gobernador Américo Villarreal Anaya anunció en conferencia de prensa, que se han abierto expedientes contra funcionarios del gobierno de Cabeza de Vaca por rehusarse a comparecer para aclarar dudas sobre su desempeño.

El propio Cabeza de Vaca es sospechoso de haber incurrido en actos de corrupción, por la opacidad en el manejo de recursos financieros, y él mismo se echa la soga al cuello al esconderse en cualquier parte del mundo, cargando un montón de amparos contra órdenes de aprehensión.

Ha sido difícil para el nuevo gobierno estatal de extracción MORENA empezar a rehacer las cosas porque Cabeza de Vaca dejó un tiradero por todos lados y apenas un puñado de millones de pesos en las arcas. (Es que no los vieron).

Ahora mismo, el panista anda como el judío errante cargando las culpas de un gobierno caótico, fallido, decepcionante y hasta catastrófico, que no sólo saqueó el tesoro público sino que estancó el progreso y desarrollo de los municipios.

El médico Villarreal Anaya se ha propuesto darle un dinamismo a la relación del gobierno del Estado con los Ayuntamientos, luego del trato desdeñoso del pasado, cuando los ediles eran simplemente ignorados por el titular del poder ejecutivo estatal.

Cabeza nunca respetó la autonomía municipal y visitaba las ciudades sin tener la atención de avisarle a los jefes de las comunas como lo obliga el protocolo político y la coordinación institucional.

Siempre fue Francisco un patán en su desempeño gubernamental, aunque no se le puede reprochar esa conducta pues es su naturaleza.

Aunque ya no tiene en las manos los hilos del poder oficial, sigue mangoneando al PAN en el Estado y por eso consiguió que lo nombraran consejero nacional, no obstante que es un prófugo de la justicia, perseguido por la Fiscalía General de la República.

Pero hablábamos de Américo y su cercanía con los presidentes municipales. Recientemente convocó a los 43 ediles a una reunión en la capital del Estado, donde les informó que él no tendrá enlaces para la interlocución, pues decidió que la comunicación será directa con ellos, sin intermediarios.

En ese encuentro, el mandatario estatal les pidió a los presidentes municipales que le entreguen un listado de peticiones de obras y servicios en las ciudades, empezando con las tres de más alta prioridad.

Por el rumbo de Matamoros, el gobierno de Mario Alberto López Hernández inaugurará el viernes 28 un Festival de la Huesuda 2022, con concurso de catrinas y catrines, artesanías, música, comida, bisutería y snaks.

Para el efecto, la calle 9 cobrará vida de seis de la tarde a 11 de la noche, en un marco de seguridad y vigilancia dispuesto por La Borrega, para que la fiesta se celebre sin contratiempos.

Ayer mismo, autoridades municipales y educativas de Matamoros conmemoraron el aniversario del Día de las Naciones Unidas, en una escuela de la colonia Lucio Blanco.

En tanto que en Nuevo Laredo, el Cabildo autorizó la modificación y ampliación del Plan de Obra Púbica 2022 con la adición de otras 89 obras donde se hará una inversión superior a los 207 millones de pesos.

Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal mostró al cuerpo edilicio el listado de obras que fueron incorporadas al Plan 2022, entre ellas, drenaje sanitario, conservación y mantenimiento, obras de drenaje pluvial, parques y lazas, reencarpeteo de calles, infraestructura educativa, etcétera.

Dejó de existir Jesús Murillo Karam, ex Gobernador del Estado de Hidalgo, ex Secretario de Gobernación, ex titular de la PGR. Tenía 74 años de edad.

Cumple años el comunicador, abogado, economista y analista Armando Vargas.

