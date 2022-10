Festinó el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca el haber sido electo en primer lugar de los candidatos a consejeros nacionales de su partido, también el ser consejero estatal y lo mismo hicieron sus achichincles, a quienes les dejó lo poco que queda del PAN en Tamaulipas que parece no tienen la menor intención de soltarlo hasta que se acaben los presupuestos o la posibilidad de acceder a ellos.

¿Qué mérito tiene el logro de Cabeza de Vaca?, en realidad ninguno, el PAN sigue secuestrado por su familia, amigos, socios, cómplices, secuaces, muy pocos que no fueran con su corriente lograron acceder a votar en esta elección de consejeros, vaya pues, no es cierto que conserve liderazgo entre los azules, nomás se agandallo al partido cuando tuvo poder y menos es real que conserve el cariño de los tamaulipecos, al contrario, lo odian y por eso perdieron las elecciones de junio.

Mire de que le hablo, el exgobernador y sus achichincles replicaron en las redes sociales un mensaje sobre ese acto, sobre su elección como consejero nacional, y en el mismo se podían ver comentarios de infinidad de personas solicitando que se entregará para que lo metieran preso, los más, a carcajadas construyendo memes.

“La Fiscalía General de la República quiere enviarle un reconocimiento por su elección, pero no lo encuentran”, “Dice agentes de la interpol que si les manda su ubicación en tiempo real, quieren darle un abrazo y felicitarlo”, “Pues no que no ibas a huir; dinos en que otro cochinero te escondes”, eran frases que se podían leer y otras peores, pero esas afectarían sus castos ojos.

Esa es la verdad, el presunto liderazgo de Francisco García Cabeza de Vaca solo lo conserva con los ciegos de sus cómplices, mientras que al resto de la ciudadanía, incluida la panista, solo le provoca risa, quizá de coraje en muchos casos, pero risa al fin.

Lo curioso es que quienes aspiren a ser candidatos en las próximas elecciones no hagan nada para quitarle el sello de Cabeza de Vaca al partido azul en Tamaulipas, que se traguen todo ese circo y mugrero sin hacer gestos, que prefieran sacrificar su futuro, que no se enteren que mientras sigan con esos actos el PAN y el exgobernador serán lo mismo y a ambos los van a odiar, a ambos los querrá lanzar el pueblo a la basura y de fea manera.

Y le digo que es curioso el asunto porque ni siquiera se necesita inteligencia para saber el futuro del PAN tamaulipeco si no se deslindan del exgobernador a tiempo, con poquito sentido común sería suficiente, con que supieran leer y escribir lo descubrirían revisando la historia reciente de lo que le pasó al PRI en el Estado cuando Egidio, otro exgobernador que tampoco quería el pueblo, se apropió del tricolor después de su salida colocando a sus dirigencias, la historia dice que después de ello no volvieron a ganar elecciones, la situación actual presagia que si no se ponen las pilas la ex aplanadora electoral va a desaparecer al obtener menos del 3 por ciento de los votos en el Estado, y eso le puede suceder al partido azul.

Qué paso con Egidio y el PRI, pues igual que Cabeza de Vaca con el PAN si se descuidan, el exgobernador priísta se quiso agandallar los espacios pluris, las candidaturas sencillas de llegar al objetivo y lo hubiera logrado si el ciudadano no le da la espalda, ganó muy poquitos votos en las siguientes elecciones, se acabaron al PRI y ese es el futuro de lado azul si no aprenden la lección.

De lo que no queda duda es del cinismo que tienen Cabeza de Vaca y los que fueron echados a patadas y no quieren irse, vaya, eso de presumir liderazgos, de pretender engañar a la gente diciendo que lo quieren ya ni siquiera da coraje, no, ya únicamente dan risa…

LA FUL, UNA NUEVA TRADICIÓN EN LA UAT… La Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FUL UAT) se constituirá como una nueva tradición y privilegiará la literatura como una fuente inagotable de crecimiento cultural, aseguró el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la máxima casa de estudios del estado.

La ceremonia inaugural de la FUL UAT 2022 que se desarrolló en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur (campus Tampico), la presidió el rector Guillermo Mendoza Cavazos, acompañado del representante del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Dr. Guadalupe Acosta Villarreal; y como invitados de honor, la Lic. Mónica Villarreal Anaya, la artista Blanca Guerra, madrina del evento y el escritor Fritz Glockner. Con la presencia también de la Lic. Judith Katalyna Méndez Cepeda, directora del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (ITJUVE) y el Mtro. Mauricio Pimentel Torres, Secretario de Vinculación de la UAT, el rector dio el mensaje de bienvenida a escritores, artistas, promotores culturales, representantes de editoriales, expositores y ponentes de esta magna fiesta literaria y cultural.

En su mensaje el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, aseguró que la FUL UAT marca el inicio de una nueva tradición, el inicio de un espacio para la promoción de la literatura, el arte y la creatividad en la historia de la máxima casa de estudios de la entidad.

Sostuvo que la educación no puede estar completa sin valores y sin cultura, y que por ello la UAT reafirma el compromiso de trabajar en la formación integral y cultural del ser humano.

“Hoy la UAT se transforma en el templo de la letra escrita, de quienes vemos en los libros una fuente inagotable de crecimiento”, puntualizó.

En representación del Dr. Américo Villarreal Anaya, dirigió un mensaje el Dr. Guadalupe Acosta Villarreal, quien, felicitó a la UAT por la organización de un evento que dijo, vendrá a enriquecer la cultura de la lectura tradicional, una actividad importante para la formación educativa.

En este contexto, la Lic. Mónica Villarreal Anaya hizo la declaratoria inaugural de la FUL UAT 2022, y en su mensaje, felicitó al rector Guillermo Mendoza y la comunidad universitaria por celebrar este evento, que dijo, representa un importante esfuerzo por crear en esta región un espacio para la difusión de la cultura y las diferentes expresiones literarias.

Posteriormente las autoridades e invitados especiales realizaron un recorrido por los stands de las diferentes editoriales que tienen presencia en la FUL UAT 2022, los talleres dirigidos a jóvenes y niños; la muestra cultural de las huastecas, entre otras exposiciones.

El magno evento contempla actividades del 24 al 30 de octubre y tiene como finalidad promover la cultura de la lectura y fortalecer la difusión del libro entre la población en general.