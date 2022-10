Aún se siguen escuchando ecos de la visita presidencial encabezada por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y su gabinete en pleno, sin embargo las voces coinciden que fue un exitazo políticamente hablando, el espaldarazo al Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA fue de grandes ligas, lo triste del tema es que en concreto solo fueron promesas y más promesas las dejadas, al menos por el momento esa es la impresión que se tiene por parte de los y las tamaulipecas.

Desde luego que falta por ver si todo lo tratado que también hay que decirlo fue muy rápido, se llega a cristalizar y en ello el gobierno federal tiene la última palabra, al menos en teoría dijeron que se va a apoyar a Tamaulipas en todos los rubros, así se trató en la concurrida reunión.

La expectativa creada en torno a la visita fue mayúscula empezando por la presencia del mismísimo presidente de la nación quien entre muchas cosas, dijo que no dejaría al gobierno de VILLARREAL ANAYA solo incluso, para que no batallara ni se preocupara por temas financieros aseveró que estarían dispuestos a adelantar las participaciones federales, compromiso sin duda que tranquiliza a la base trabajadora pues los sueldos, aguinaldos y otras prestaciones están aseguradas.

En fin para potencializar y catalogar si la visita fue productiva hay que esperar que las innumerables promesas hechas comiencen a ser reales, por el momento como citamos líneas arriba, todo queda en una buen show mediático-político.

Por otra parte nos dicen que el presidente LOPEZ OBRADOR recibió de parte del gobierno de la entidad un reporte pormenorizado del estado en que la pasada administración comandada por FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA dejó las finanzas principalmente, en el informe también se anexan un sinfín de pillerías que cometieron diversos funcionarios incluyendo parte de su parentela.

Por cierto el ex gobernador desde un lugar donde se encuentra escondido para no ser aprehendido por la justicia federal, a través de las redes sociales enalteció el trabajo hecho durante su gestión y que a querer o no fue tema en la reunión del gabinete federal y estatal celebrado el pasado martes en el Polyforum de la capital estatal.

Como bien se sabe el ex gobernante GARCÍA CABEZA DE VACA anda huyendo de la justicia debido a presuntos delitos cometidos, faltando los que de acuerdo a lo que se sabe le fincara el gobierno estatal de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, principalmente por desvío de recursos por millones de pesos, al tiempo.

En otro asunto casi siempre en un momento dado ya sea al empezar o a mediados de la gestión, las administraciones estatales anuncian algún plan de austeridad que inician con la reducción de salarios y compensaciones de los que más ganan, esta vez no será la excepción al menos así lo anunció el Secretario de Administración JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI.

El funcionario reveló que quienes más ganan les será descontado hasta un 15% de su sueldo el cual será retribuido a los que menos perciben.

El asunto no es nada nuevo, ciertamente que con estas medidas se ahorran varios millones de pesos al mes, el gran tema es que jamás se dice o se comprueba que el dinero vaya a parar a donde se dice, ese es el problema.

Esperemos que esta ocasión el Secretario LAVÍN VERÁSTEGUI igual que anuncia tal medida de austeridad también informe como se distribuyo y de paso, acabar con esa mala imagen de que jamás se dice nada al respecto.

En tanto, gran incertidumbre existe entre los trabajadores que están por contrato en la Secretaría de Educación debido a que no quieren firmar un contrato por los tres primeros meses debido que quien lo haga tendrá que sujetarse a las nuevas reglas que se establecen.

El contrato presentado a los profesores que están bajo esta modalidad no es tan transparente a juicio de los trabajadores quienes incluso, dejaron muy en claro que si no se les reconocen sus derechos o respetan su labor acudirán a expertos en derecho laboral para llegar según sea el caso hasta demandar a la secretaria de educacion.

En otro punto como parte del intercambio internacional que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas catorce estudiantes provenientes de la Universidad “Santo Tomás” de Bogotá, Colombia realizan una estadía en la UAT donde desarrollan proyectos en áreas de negocios y comercio internacional.

Los alumnos extranjeros participaron en el encuentro Intervención Social Universitaria promovido por el área de Investigación y Postgrado de la máxima casa de estudios de la entidad.

Teniendo como marco el Hotel Villa Naranja de Santa Engracia, ubicado en el centro de Tamaulipas, se vieron las políticas de internacionalización de los programas académicos y la formación integral de los estudiantes que promueve la administración del rector de la UAT C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS.

