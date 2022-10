TAMAULIPAS.- Como se esperaba arribó sin contratiempo alguno a la capital del estado el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y lo hizo como lo prometió acompañado por el grueso de su gabinete quienes junto al gabinete estatal encabezado por el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA sostuvieron en el polyforum la reunión del Plan de Apoyo Para Tamaulipas consistente allegar diversos beneficios a los y las tamaulipecas en rubros tales como Bienestar, Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Rural, Energía, Turismo y Seguridad Pública entre otros.

En dicha reunión participaron todos los y las secretarías del gabinete federal quienes abundaron en los planes y proyectos que se tienen para la entidad a corto plazo.

Por parte en su intervención no sin antes agradecer a sus invitados su presencia VILLARREAL ANAYA mediante un video potencializo el trabajo y futuro que viene para Tamaulipas, para posteriormente manifestar los planes que tiene para engrandecer la entidad en todos los aspectos.

Asimismo el gobernador puso en la mesa el tema de la deuda de más de 16 mil millones de pesos heredada, un déficit de más de 2 mil 400 millones de pesos debido a la mala administración realizada por la pasada estructura estatal.

No hay medicamentos y si mal trabajo se necesita el apoyo de las autoridades federales para subsanar este tema, dejaron en clara alusión a la pasada administración, en pésimas condiciones la entidad en materia de salud y otras más.

Si bien es cierto que el mandatario federal estuvo recientemente en Tamaulipas no había venido desde hace por lo menos dos años a un gira de trabajo como la que ahora sustenta en la entidad donde dejará una derrama en millones de pesos en apoyos para la ciudadanía en general.

En tanto a medida que hurgan expedientes y revisan todo tipo de información siguen saliendo innumerables irregularidades en todas las dependencias manejadas por la pasada administración, aunque parezca increíble ninguna área se escapa de haber cometido anomalías, vaya ni el muy “blanco” DIF Estatal se salva de la quema sobre el manejo presupuestal, ahí también se han encontrado un sinnúmero de ilegalidades.

Lo curioso del asunto es que quienes esculcan lo heredado no tienen que tirarse a fondo, es decir, todas las pillerías están muy por encima lo que habla que jamás imaginaron que entraría otro gobierno de otro partido, la confianza era mucha sin duda.

Lo grave es que son millones de pesos los mal presupuestados, se rentaron equipos a precios irreales y se pagaban sueldos fuera de toda cordura, que decir del pago de las compensaciones en ese sentido existe evidencia que áreas como salud, educación y Secretaria General de Gobierno por ejemplo las “compe” llegaron a oscilar entre los 75 y hasta los 85 mil pesos, así de ese tamaño.

En educación su titular LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR manifestó que se detectaron graves irregularidades en diversos rubros, principalmente en la entrega de contratos, entrega de claves presupuestales y pago de compensaciones, entre otras muchas cosas.

Por supuesto que todo se hacía bajo el consentimiento del Secretario MARIO GÓMEZ MONROY, nada pasaba sin su venia y de ello, hay constancia.

La entrega de recursos era al por mayor y de ello pueden dar certidumbre secretarios, subsecretarios y directores de área quienes se dejaron apapachar con las mejores claves presupuestales del sistema educativo estatal.

Destacan por haberse despachado con la cuchara grande y haberse ido a gozar de las bondades del sistema educativo MAGDALENA MORENO OROZCO Ex Subsecretaria de Educación Básica que se auto asignó a partir del primero de junio de 2021 la plaza de educación superior (educación normal) clave 07281300.0A040542182420 Profesor Investigador de Enseñanza Superior Titular C Tiempo Completo.

VICTOR HUGO SEGURA PECINA ex Subsecretario de Administración plaza asignada el 1 de junio de 2021 clave 07281300.0A4548040970 idéntica a la otorgada a MAGDALENA MORENO-

También están las plazas autoasignadas a partir del primero de junio de 2021 a NURY ORALIA PEREZ GARZA ex directora de Recursos Humanos y RICARDO RODRÍGUEZ REY ex Director de Informática siendo estas la 07281300.0A4548259420 y la 07281300.0A 4548069600 respectivamente ambas plazas de tiempo completo de investigadores de enseñanza titular “C” de educación superior.

Por último está la plaza autorizada también por el secretario GOMEZ MONROY a MARTIN SALAZAR asignada a partir del 31 de agosto del 2021 del nivel Jefe de Enseñanza del Nivel Secundaria.

Como se puede observar son solo estos ejemplos una clara muestra del dispendio de recursos otorgados de manera ilegal a funcionarios de la estructura alta de educación quienes sin el menor rubor se dejaron apapachar.

Todo ello ocurre cuando a miles de maestros y maestras continuamente se les dijo que no había recursos disponibles para aplicarse en su favor.

Por supuesto que estas claves presupuestales deben ser parte de las investigaciones que realiza el equipo de la Secretaria LUCÍA AIMÉ CASTILLO, pues una cosa queda debidamente clara, dichas plazas fueron asignadas sin tener merecimiento ninguno, ahí queda.

Correo: [email protected]