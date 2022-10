Cuánta razón tiene el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López que no basta querer ser, sino que quien sea el próximo senador por Tamaulipas debe ser una persona preparara, y es que después vemos cada caso y cada cosa en el senado, que hasta vergüenza dar ver los papelotes que terminan haciendo, y como muestra abasta un botón con los penosos escándalos que se han visto en las últimas semanas entre senadores y senadores del PAN, que demuestran con singular descaro que lo suyo lo suyo es pelear por los interés de otros menos los del pueblo, que a final de cuentas es el que los llevo a esos curules.

Y es que el edil fue cuestionado sobre este tema durante la visita que realizo a la capital del estado, para atender la invitación que les hiciera el gobernador Américo Villarreal para que en este encuentro con los 43 alcaldes, donde cada uno expusiera los principales proyectos que buscan impulsar.

Pues bien, ahí el alcalde de Matamoros fue abordado sobre sus intenciones por buscar la senaduría, dado al respaldo que tiene al lograr sendos triunfos electorales, simpatía, pero además es de los de mayor perfil ante la preparación académica que tiene el edil, por lo que el alcalde asegura que no basta con querer ser sino estar preparado para ser, por lo que Mario López estará listo para cuando se emita la convocatoria y el posible llamado de su partido.

Pero en caso de que no resulte candidato, pues el seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora en el ayuntamiento, y más ahora que se contara con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, por cierto, ante el cual Mario López expuso sus tres principales proyectos para pavimentación, educación, salud y el paquete integral de agua y saneamiento.

Por cierto, más se tardó el alcalde matamorense en hablar sobre sus aspiraciones ante medios de Ciudad Victoria, cuando ya estaban saliendo publicaciones con ataques sobre presuntas observaciones de la Auditoria Superior del Estado por más de 91 millones de pesos, pero que cree amable lector, pues que todo fue una treta política al ser el más fuerte de los prospectos que levantaron la mano a la senaduría.

Y esto quedo probado por el mismo Secretario del ayuntamiento, Carlos Ballesteros y el Tesorero Municipal Arnoldo García Lartigue, quienes ante medios de comunicación expusieron, con documento en mano, las pruebas con las que desmintieron tales publicaciones.

Pues resulto que esa observación, de la que buscaron culpar al alcalde, fue por recursos fueron solventados el pasado 24 de junio de este año, de lo cual los medios pudieron constatar del oficio firmado.

Y es que no es la primera vez que el edil es objeto de guerra sucia cuando se trata de temas electorales, por lo que no se duda que ese sea el origen de esta nueva campaña difamatoria.

El encuentro sostenido entre el gobernador, Américo Villarreal y los 43 alcaldes es una muestra de que ahora no importaran los colores de quienes estén al frente de cada municipio, sino que ahora si se trabajara de manera coordinada, por lo que cada edil tuvo la oportunidad de exponer cuáles son sus principales proyectos a impulsar.

Como así lo ha declarado el gobernador Américo Villarreal la comunicación será de manera directa sin intermediarios, en una nueva etapa de conciliación en todo el territorio tamaulipeco, todo dentro de un marco de respeto de la investidura de cada uno.

Esto será una muestra de que el mandatario busca trabajar en unidad, con un dialogo permanente y sin polarización.

Por cierto, en la reunión de Seguridad de esta semana, el mandatario estatal hizo la propuesta para que los 43 alcaldes se integren a las mesas de seguridad, para que desde su posición colaboren en la tarea de construir la paz en el estado.

Por lo que expondría los principales proyectos y programas para el desarrollo de Tamaulipas, aprovechando la visita este martes y miércoles del presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador, quien tal como lo había prometido llego acompañado de parte de su gabinete, para encabezar una reunión con el gobernador de Tamaulipas en el Polyforum.

Como dice él dice que no hay plazo que no se cumpla, y se llegó día citado para que los ex alcaldes Xicoténcatl González y Pilar Gómez, se presentaran ante Controlaría Municipal a aclarar a donde fueron a parar esos 120 millones de pesos que se gastaron, pero no se sustentaron.

Aunque ambos dos podrían comparecer en persona, por escrito o enviar a sus representantes legales, pues estos brillaron por su ausencia, enviando (Xicoténcatl González) un escrito alego falta de información sobre el requerimiento que se le hizo.

Según el ex edil argumentaba un compromiso previamente contraído, por lo que pedía que le se le especificara el ejercicio fiscal, numero de póliza, fuente de financiamiento y fundamento legal de cada una de las observaciones ahí nomás.

Pero el edil deberá recordar que aun cuando las cuentas ya le fueron aprobadas por la ASE y el Congreso Local, todavía se le puede fincar responsabilidad, por lo que deberá dar la cara y comparecer ante las autoridades municipales, en caso de que se detecten irregularidades al practicarse auditorias, y como eso ya ocurrió pues debe dar la cara y no andar enviado papelitos, además el galeno debe recordar que ya no está Cabeza de Vaca para protegerlo.

Por lo que tendrá solo tres oportunidades para hacerlo, y en caso de negarse pues se procederá jurídicamente en su contra.