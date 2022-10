Cada día que pasa se descubren más irregularidades en la administración estatal cometidas por supuesto por los que ya se fueron y algunos cómplices que permanecen agazapados en los departamentos en los que por seis años robaron al erario estatal, abusaron del personal e hicieron negocios al amparo del poder.

Ahora el Doctor Jesús Lavín denunció la venta de automóviles de reciente modelo, como si fueran chatarra, a ex funcionarios de la administración de Partido Acción Nacional encumbrados en el gobierno de los vientos de cambio, la verdad es que abusaron y una más de sus pillerías se ha puesto al descubierto por parte del secretario de administración.

Y vaya que se fueron hasta con el mecate, las pocas unidades que dejaron las abandonaron sin herramienta, sin llantas de refacción, sin batería en muy pésimas condiciones y mire que hasta algunas de ellas les cambiaron neumáticos nuevos por viejos, varios hasta la llamada llanta de carretilla les dejaron.

Desde luego que no puede haber borrón y cuenta nueva, no, se tiene que actuar en consecuencia, no debe haber perdón para quienes robaron al amparo del poder, insisto una administración de mido de represión y ahora se sabe compuesta de ladrones que se robaron todo lo que le pertenece a los tamaulipecos.

El secretario de administración advierte que se fincaran responsabilidades y ojalá que así sea porque a como nos la sabemos hay vehículos como un tahoe de reciente modelo que se vendió en 350 mil pesos, disque porque estaba inservible, que poca.

La administración panista dejó a Tamaulipas en quiebra, no hay recursos para compra de carros, y también hay una deuda muy grande que dejaron los que se fueron dice el Doctor Lavín, que le dejaron los carros más deteriorados y se llevaron los más nuevos, que cosas, así de sinvergüenzas.

DOS. – El gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, tiene todo listo para presentar al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, una serie de proyectos y programas que tiene para beneficiar a los Tamaulipecos.

El presidente de la República estará en esta capital el día de mañana, por la tarde encabezará una reunión de trabajo con su gabinete en pleno en donde AVA, solicitará el apoyo del mandatario federal para aterrizar una serie de proyectos hídricos, de infraestructura, de equipamiento en la zona fronteriza para agilizar las aduanas y la continuación del puerto Matamoros.

El gobernador del estado dispuso de todo su equipo de trabajo para dar la bienvenida al presidente de la república, ahora si hay gobierno y gobernador, ahora si hay respeto a las instituciones y la investidura del señor presidente y lo que es mejor, hay una paz en la ciudadanía porque ahora si regresa Andrés Manuel López Obrador con gusto a Tamaulipas.

Por cierto, que en ese marco de respeto y de institucionalidad el Gobernador Américo se reunió con los 43 presidentes municipales de Tamaulipas a quienes de entrada les dijo, que la figura de enlace municipal como intermediario del dialogo entre los alcaldes y el gobernador ha caducado, ahora el trato es directo.

El primer mandatario fue preciso, entre nosotros mediará el respeto, valor que práctica y en que cree, el gobernador será respetuoso de la investidura de cada una, de cado uno de ustedes, les dijo.

Vale la pena decir que hubo varios que no se sintieron tan bien si es que tienen un poco de vergüenza, porque muchos de ellos abonaron a la campaña y guerra sucia que en su momento vivió el ahora gobernador de Tamaulipas.

El pueblo entero, las fuerzas sociales, la mayoría de los actores políticos y todas las personas de buena fe, piden que les demostremos en los hechos que somos capaces de construir un proyecto de unidad en el que cada quien esté representado, este incluido y tenga una voz que se escucha, les dijo, y ojalá lo hayan entendido, porque se trata de devolverle a Tamaulipas lo que le corresponde y en las administraciones del PAN a la entidad y a los ciudadanos nos les ha ido tan bien que digamos.