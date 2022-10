La presentación del Plan de Apoyo para Tamaulipas que hará el presidente López Obrador durante su visita a Ciudad Victoria ha causado expectación entre la sociedad, ya que se espera una inversión extraordinaria por parte de la federación luego de que en sus casi 4 años de gobierno no hubo el apoyo financiero deseado por la disputa que sostuvo con el ahora exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien junto con otros mandatarios estatales integró la Alianza Federalista de Gobernadores (Alfego) en marzo de 2020, a fin de buscar un trato más equitativo dentro del pacto federal en materia fiscal.

Ahora la situación cambió totalmente porque Américo Villarreal Anaya ganó la gubernatura bajo las siglas de Morena, cuyo partido creo López Obrador para participar en la elección presidencial del 2012, pero además el mandatario federal guarda un aprecio especial por el ingeniero Américo Villarreal Guerra (QEPD), que seguramente influyó para que su hijo obtuviera la nominación morenista en la elección local el 2022.

Este aprecio se refleja en el trató que López Obrador siempre le ha dado a Villarreal Anaya, cuya relación se fortaleció desde que el mandatario estatal formó parte del equipo de médicos que atiende los padecimientos cardiacos del político tabasqueño, entre otros males de salud que tiene y que se difundieron luego de que el Grupo Internacional Guacamaya hackeara los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la gira de inspección que hizo López Obrador a la refinería de Madero el pasado 9 de octubre, se anunció el Plan de Apoyo para Tamaulipas, por lo que el gobernador Villarreal Anaya se dio a la tarea de preparar una propuesta para lograr la reactivación económica de la entidad.

Ayer, precisamente, el mandatario estatal anunció que la propuesta incluye obras de infraestructura e hidráulicas, entre las que destaca la modernización de las aduanas que tiene Tamaulipas con Texas, además de la conclusión del puerto de Matamoros a fin de que entre en operación para recibir la producción petrolera en aguas profundas del Golfo de México.

Aunque no mencionó la construcción de la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” con el propósito de lograr el abasto oportuno y eficiente de agua para Ciudad Victoria, no se descarta la posibilidad de que sea incluida esta importante obra de infraestructura hidráulica, puesto que no sólo es uno de los compromiso de campaña del mandatario estatal, sino también es una obra que inició el ingeniero Villarreal Guerra (QEPD).

Todo parece indicar que no habrá ninguna inversión importante en infraestructura carretera para Tamaulipas, según los proyectos que dio a conocer el Subsecretario de Infraestructura de la SCT, Jorge Nuño Lara, durante la celebración del Día del Caminero.

El también encargado del despacho de la SCT en ausencia de su titular, Jorge Arganis Díaz Leal, quien por su avanzada edad pidió licencia para separarse del cargo en forma temporal, dio a conocer que se tienen listos 4 importantes proyectos de conservación de carreteras y autopistas para el 2023, en cuyo programa no se incluye ninguna carretera federal en Tamaulipas.

El propio presidente López Obrador anunció en el marco del Día de Caminero que se hará una inversión de 22 mil millones de pesos para la conservación de carreteras y autopistas en el 2023.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de la visita de López Obrador y parte de su gabinete a Ciudad Victoria, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, se reunirá hoy por la tarde con las y los diputados locales para hablar de la importancia de apoyar la reciente reforma para que los militares sigan realizando tareas de Seguridad Pública hasta el 2028.

La cita es a las 19 horas en el Congreso Local, en donde se espera que las y los diputados otorguen su voto de confianza, sin embargo, se espera que algunos legisladores del PAN y del PRI, principalmente, externen abiertamente sus inquietudes en contra de la permanencia de los militares para combatir a las organizaciones del crimen organizado.

Los legisladores del PAN y del PRI demandan que se cumpla con el compromiso de seguir preparando a las corporaciones policíacas con mandos civiles, sobre todo cuando la sociedad mexicana se encuentra preocupada por el poder que López Obrador les ha conferido a los militares.

Y precisamente, el gobernador Villarreal Anaya anunció recientemente que prepara una iniciativa para la creación de una “Guardia Estatal” ante el proceso de desaparición de la Policía Estatal, por lo que la reunión de hoy entre el secretario López Hernández con las y los diputados locales será el preámbulo de la política de Seguridad Pública que habrá en los próximos 6 años.

En otro tema, todo parece indicar que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) no ha dado el resultado que se planteó recientemente, puesto que a pesar de que los principales distribuidores de productos de primera necesidad se comprometieron a los subir los precios de los alimentos, hay varios que se han encarecido, como es el caso de la tortilla.

Si bien es cierto que la empresa Maseca se comprometió a mantener el precio de la harina para que no subiera el precio de la tortilla, resulta que hay otros insumos que no han sido controlados, como es el caso de la energía eléctrica y el gas licuado, cuyos precios se han disparado y por ende encarece este producto de primera necesidad para todas las familias.

En la actualidad el precio de un kilo de tortilla oscila entre los 21.80 pesos y los 23.50 pesos, pero no se descarta que siga subiendo, según versión de varios dueños de las tortillerías.