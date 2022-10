¡Impresionante! Y digno de contarse: llega la poderosa maquinaria federal obradorista al rescate de un estado especial como Tamaulipas.

Ello ocurre, después de que nuestro pueblo logró romper el cerco azul por la vía de las urnas.

El Presidente AMLO volará el martes por la tarde de la CDMX a Tampico. Y de ahí se trasladará por carretera hasta la capital del estado.

Ese mismo día, aquí en ciudad Victoria, Andrés Manuel López Obrador presidirá una reunión donde estará presente todo su gabinete federal, un despliegue del poderío presidencial, que no tiene antecedentes, en la historia no solo de Tamaulipas, sino del país.

El miércoles muy temprano, el jefe del Estado mexicano encabezará una reunión de seguridad, con la participación de las corporaciones federales y estatales. Posteriormente emitirá desde esta ciudad su tradicional rueda de prensa con los medios nacionales, conocida como “La Mañanera”.

Sobre las características que reviste la visita del Presidente a nuestro estado, estas han sido puntualmente descritas por López Obrador, durante su conferencia del pasado miércoles en Palacio Nacional:

“El caso de Tamaulipas es especial, porque no he visitado Tamaulipas, o es de los estados que menos he visitado en los últimos tiempos. Sí los he visitado todos, pero hace falta que se defina con mucha claridad el apoyo que vamos a seguir destinando al pueblo de Tamaulipas, y el respaldo al gobernador Américo Villarreal”, comentó.

La de este martes y miércoles, será la primera visita que realiza el jefe político de la 4T, ya en los tiempos del sexenio morenista y americanista. En esta ocasión, las hostilidades que siempre prevalecieron contra el Presidente por parte del panismo-cabecismo, ya han sido desterradas mediante el voto ciudadano de las mujeres y hombres libres de Tamaulipas.

En la víspera de esta histórica visita presidencial, se palpa una percepción social muy favorable hacia López Obrador. Y es muy probable que sus niveles de popularidad y aceptación registren una alza considerable.

El Tamaulipas que recibirá al Presidente AMLO, es una geografía de 43 municipios que están anhelantes de cambios y de mejoras en las políticas públicas.

En este sentido, trasciende que durante los dos días de su gira por nuestro estado, el Presidente anunciará importantes y trascendentes proyectos de desarrollo económico, así como mega obras de infraestructura, que ya desde ahora son consideradas entre las más importantes del sexenio obradorista, para la región norte del país.

Será también muy importante analizar el mensaje que emita aquí el Presidente, en relación al despegue económico y el enorme respaldo de la 4T hacia los pueblos y ciudades de Tamaulipas.

Los dos grandes ganadores con la visita de AMLO este 18 y 19 de octubre, serán sin duda, en primer término, el pueblo de Tamaulipas, a quien López Obrador ha calificado de heroico y de ejemplar, por su gran participación en la elección del pasado cinco de junio, pese a tener toda la maquinaria del gobierno azul en su contra.

Y el otro gran ganador, es el nuevo gobernador Américo Villarreal Anaya, un médico con especialidad en cardiología que, a base de una personalidad sencilla, humanista, honesta y con don de gente bien nacida, derrotó en toda la línea a un panismo-cabecismo, caracterizado por su prepotencia, su intolerancia y su soberbia.

Habrá que estar muy pendientes del impresionante rescate que será comandado por AMLO, a partir de este martes. Temas como gas, acueductos, carreteras, aduanas y otros rubros estratégicos , estarán en la agenda.

————ESTE LUNES, ENCABEZARÁ AMERICO LOS HONORES A LA BANDERA DESDE EL PATIO DEL HOSPITAL GENERAL—

Este lunes, el gobernador presidirá honores, desde la explanada del hospital público más emblemático de Victoria, el Hospital General “Norberto Treviño Zapata”.

El nosocomio que tiene un lugar especial en los afectos del gobernador Américo Villarreal Anaya, es sin duda el Hospital General de esta ciudad capital. La razón es que en dicho hospital, AVA dio muestras de su responsabilidad profesional y humanismo, que hizo el bien sin mirar a quien, y muchas personas de escasos recursos económicos, le viven eternamente agradecidas.

En el edificio contiguo se ubica también el llamado Centro de Rehabilitación y fisioterapia, un lugar donde participó el hoy Secretario de Salud, el médico traumatólogo Vicente Hernández Navarro. Américo y Vicente fueron en su tiempo, dos jóvenes médicos no escatimaron tiempo ni esfuerzo para salvar vidas, mientras otras personas de su edad, usaban los fines de semana para divertirse.

Bajo estos antecedentes de humanismo y solidaridad, es fácil entender porque Américo es hoy el gobernador de todos los tamaulipecos. Y Vicente el Secretario que sin duda trascenderá en su tarea de cuidar la salud de las familias en nuestro estado.