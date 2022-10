“La oposición y su comentocracia” buscaban generar en el Poder Judicial una oposición; ganar en tribunales y en la Corte lo que perdieron en las urnas, el primer domingo de julio de 2018. Esto no lo dice el utópico redactor, sino el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.

Advierte el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal: No nos prestamos a ello. No jugamos ese papel ni lo vamos a jugar, al menos en mi presidencia, y creo que ya es un poco esta animadversión derivada del comportamiento que hemos tenido, porque las críticas no han hecho mella. Yo sigo haciendo lo que creo que es correcto y lo seguiré haciendo de esta forma.

Y a pregunta expresa de Alejandro Páez y Álvaro Delgado, del diario digital Sin Embargo, explica Lelo de Larrea como innegable que el triunfo del presidente Andrés Manuel implicó un cambio profundo en la élite política de nuestro país. “Y por supuesto que cuando hay transformaciones y movimientos políticos tan fuertes, hay periodos de transición que no son fáciles. Y me parece que estamos en este periodo”. Existe un sentimiento de una parte muy importante del pueblo de México de que por primera vez se les voltea a ver y se les escucha. ( https://www.sinembargo.mx/ author/paez-delgado )

Es en tal contexto que puede explicarse la fabricación del infundio a cargo de “la oposición partidista y su comentocracia”, repetido recién en el Senado por Julen Rementería sin mediar argumento, pero sí el estilo pedestre que usa para exponer, comparable con el que utiliza Gustavo Madero, ambos del PAN, con el propósito de chantajear a Lelo de Larrea, para subordinar al Judicial a sus intereses políticos, y al no ceder Saldívar le fabricaron la mentira de que es sumiso a López Obrador.

Tan sencillo como acudir a los hechos, tercos como son y por ello las oposiciones los ignoran porque si la realidad no se ajusta a sus interpretaciones, allá por la pobre realidad.

Y los hechos judiciales dictan, de acuerdo con el ministro presidente, que “nunca como ahora el Ejecutivo había recibido tantas sentencias en contra, lo que demuestra la independencia del Poder Judicial, pero los opositores y su comentocracia pretendían que se convirtiera en parte de la oposición política”.

Lo explicó en estos términos Arturo Saldívar. “Estos grupos quisieron utilizar a la Corte y en particular utilizarme a mí como un opositor del gobierno. Cuando no cedí a esta especie de chantaje, a través de publicaciones, de tuits, de entrevistas o comentarios en medios de comunicación, entonces empezaron a mentir”. Y vaya que son expertos en esa práctica carente de toda base ética, y que es parte del postulado atribuido al propagandista del nazismo de “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. O sus alumnos que declararon inexistente lo que no se transmitía por el entonces monopolio de la televisión.

Si bien el ministro Saldívar Lelo de Larrea tiene mucha claridad sobre la polarización política y social que vive México y el mundo, y las raíces de la mexicana en la transformación en proceso, ubica muy bien que “la función de nosotros los jueces y las juezas y la Corte es buscar este equilibrio en una sociedad polarizada. Porque nosotros no podemos tomar partido, no podemos ser como se ha pretendido: un partido de oposición a un gobierno. Ni tampoco somos, como algunos interesadamente y falsamente han dicho, un Poder Judicial que ya no goza de independencia o de autonomía”. El Poder Judicial federal transita con independencia y autonomía haciendo lo que le toca en el marco constitucional y político de la nación.

Acuse de recibo

“Mi estimado Eduardo, coincido contigo en esa pregunta ¿Pero qué necesidad?; y lo único que me viene a la mente es mi reflexión de que ‘esto es el mundo no el paraíso’. Lilia Cisneros” a propósito de https://www.aeinoticias.com/ ken-salazar-y-david-monreal- pero-que-necesidad/ (…) Otro mensaje: “Eduardo. Muchas gracias por mencionar la presentación de mi novela. Abrazo fraterno. Ricardo (Bravo Anguiano)”. Se refiere a La casa de las golondrinas, que será presentada el viernes 14 a las 17 horas, en la librería El Sótano Coyoacán, Allende 38, colonia Del Carmen… Uno más, éste de Elba Pérez Villalba: “En estos días nombraron a la Plaza Tlaxcoaque en la Cdmx, Plaza de la Memoria, ya que frente a ella estuvo la Dirección General de Policía y Tránsito del DF, lugar en el que encarcelaron a diferentes opositores al gobierno priista. Entre ellos, los comunistas: Arnoldo Martínez Verdugo, José Encarnación Pérez Gaytán (mi papá), Manuel Terrazas Guerrero, Hugo Ponce de León Rodríguez, Gilberto Rincón Gallardo, Antonio Franco Gutiérrez, Rafael Jacobo García, Vicente Villamar Calderón, Marco Goitia Jiménez, Celso Garza Guajardo, Marcos Leonel Posadas Segura, Eduardo Montes Manzano, Armando Real Mena, Alejo Méndez García, entre otros. También recuerdo a dos mujeres, Ana Victoria Jiménez Álvarez y Celia Rojo Alfaro…”

http://www.forumenlinea.com/ [email protected] [email protected]