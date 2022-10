Las gestiones de Noé que dan resultados

Conspiran contra Alcalde de Ocampo

Ciertamente, el servicio público es más allá de suma de voluntades. Es saber de institucionalidad. De unificar criterios. Tener metas comunes en beneficio de los ciudadanos, no de unos cuantos.

En cualquier tiempo es asunto serio gobernar un Estado como Tamaulipas. En el momento actual, sin embargo, demanda talentos extraordinarios. Es seria la polarización política; peor las llamadas tribus tanto de MORENA como del llamado PRIAN que andan desesperados porque no han logrado alcanzar nada en la “feria del hueso”.

Y es que todo parece indicar, que las recomendaciones han podido más en los nombramientos del gabinete que encabeza el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, no los méritos de campaña.

Por su parte, el gobernador, se ha rodeado de quienes espera, sean los mejores intérpretes de la política de trabajo que está implementado su administración.

Pero en cambio, para quienes siguen a la espera de ser llamados y que no los llaman para ocupar algún cargo público, hoy, más que nunca sigue vigente ese viejo adagio ranchero mexicano: Unos corren tras la liebre, y otros sin correr la alcanzan.

En efecto, hay de todo como en botica, funcionarios muy bien preparados, otros no tanto, pero en sí, se trata de una mescolanza de ex priistas, ex panistas, ex perredistas y uno que otro pintado de guinda, dispuestos a dar lo mejor, para que la llamada 4T se afiance y gobierne la entidad por muchos años.

Sin embargo, lo que se ha visto hasta ahora en la nueva administración es algo parecido a la Torre de Babel, donde cada quien habla su propio idioma.

Cada uno tiene su formación, cargan sus propios prejuicios. Su óptica social es diferente. Sus orígenes son opuestos. De hecho, algunos de ellos, ya andan a todo lo que da en sus redes sociales, promoviéndose de cara al 2024. Empezaron muy acelerados.

Ojalá, y que por el bien de Tamaulipas funcione esa mescolanza de nuevos funcionarios estatales. Gobernar no es cosa fácil. Al Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA no le fue nada sencillo llegar a la gubernatura, pero finalmente con el respaldo del presidente AMLO lo logró, y ahora tendrá que dar resultados, pues llegó con un portafolio repleto de problemáticas a resolver.

Trae un alto nivel de temas para enfrentarlos y resolverlos. Ha denunciado que sus antecesores no le dejaron la casa limpia, literalmente hablando, heredaron un cochinero. Pues a darle que son tiempos de jalar, de cumplir y de demostrar con resultados que para nada son igual que los del pasado.

DEL ARCHIVERO…

Sin duda que el lado amable de la política lo encontraremos siempre en los programas sociales. Siempre que se trabaja en torno a las familias que más lo necesitan nunca se acaba el agradecimiento.

Actualmente, esa labor social la vemos en la presidenta del Sistema DIF el Mante con la señora SHEYLA PALACIOS, quien desarrolla a diario intensas actividades a favor de los más necesitados, de los más vulnerables.

Los hechos y resultados están a la vista todos los días. El Alcalde, su esposo, NOÉ RAMOS FERRETIZ puede recibir reproches como político que es, pero incluso críticas de quienes no compaginan con sus ideales, que le tiran solo por tirarle porque es claro que nada de lo que haga o deje de ser les gusta a sus adversarios y malquerientes, pero sería ingrato no reconocer el gran trabajo que se desarrolla no solamente en el DIF sino también en el propio gobierno local a favor de cientos de familias de la urbe cañera.

Hay algo que también hay que destacar actualmente del alcalde NOÉ RAMOS, su notable gestión ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que más comunidades urbanas y rurales sean beneficiadas con el programa de Internet gratuito.

Y es que no hay que olvidar que precisamente, el Alcalde NOÉ RAMOS ha sido uno de los principales impulsores de contar con Internet gratuito en todo El Mante, por lo que sería una gran alianza con la CFE para beneficiar a miles de familias con la red inalámbrica.

La CFE está dando una pronta respuesta a esta solicitud del Alcalde RAMOS FERRETIZ, quien ha reiterado en varias ocasiones que cuando se trate de sumar voluntades a proyectos que busquen el bien común, siempre pondrá todo de su parte para que los beneficios sean para las familias del Mante.

Ya en la zona centro de la ciudad más dulce del planeta se está reforzando con el servicio de Internet gratuito por parte de la Comisión Federal de Electricidad, derivado de las gestiones del Alcalde. Así que los grilleros, a marra navajas, adversarios, y malquerientes del gobierno local, pónganse a jalar y déjense de marrullerías baratas.

Finalmente, le diremos que en la próxima columna le comentaremos sobre la confabulación de nefastos y corruptos personajes del PRI, disfrazados de “independientes”, que tienen como principal objetivo “tumbar” al Alcalde de Ocampo, MELCHOR BUDARTH BÁEZ. Son los mismos de siempre. Son los mismos que de igual manera le dividieron el Cabildo al ex alcalde CHUY PUENTE. Son los mismos frustrados que ahuevo quieren el control de Ocampo bajo presiones y chantajes políticos. Lo peor es que obviamente no son blancas palomitas, pues como diría LILLY TELLEZ, tienen la cola muy larga.