Conforme avanza el tiempo siguen aflorando los abusos y excesos cometidos por el ex gobernador panista y prófugo de la justicia Francisco N., por lo que el gobernador Américo Villarreal está recibiendo quejas y denuncias de quienes resultaron afectados por el reynosense.

Pues bien, en esta ocasión fueron residentes, que dicen ser auténticos propietarios de predios ubicados en las márgenes de la playa La Pesca, en Soto La Marina, que aseguran que bajo turbias maniobras el panista les expropio los predios, despojándolos de 40 hectáreas, todo con apoyo del Congreso del Estado para beneficiar a inversionistas millonarios, pese a que ellos cuentan con escrituras y pagos de derechos de esos terrenos. Por lo que los quejosos están solicitando el apoyo del nuevo gobierno del estado, para evitar este atropello, en que aseguran también esta inmiscuido el alcalde de Soto La Marina, Luis Antonio Medina Jasso.

¿Y así pretende Francisco N lo consideren para ser candidato a ocupar la curul vacante en el senado de la república? Claro que el principal personaje que lo apoyo pues es el diputado Luis Cachorro Cantú, y es que el servilismo que este le profesa al ex mandatario es indiscutible, ante la férrea defensa que hace, insistiendo en el tonto recurso de que el ahora prófugo de la justicia se encuentra en el estado, en uno de sus ranchos; pese a los señalamientos e irregularidades que brotan como fango en las diversas dependencias, conforme están asumiendo el control los funcionarios morenistas. Basta un botón, el reporte que elabora la Secretaria de Sebien Verónica Aguirre, sobre el estado en que encontró dicha dependencia, que no solo da vergüenza sino asco, ya que es un verdadero chiquero lo heredado por el gobierno panista.

De esto lo pudo constatar los chicos de la prensa, que fueron invitados por la funcionaria, para que ellos testimoniaran como dejaron como un basurero las diferentes áreas.

Detectándose además personal que nada tiene que andar haciendo en esa secretaria, al no contar con el perfil para tales asignaturas, otra de las cosas es que no hay ningún padrón de beneficiarios de los diversos programas, y se detectaron obras que no cumplían con los lineamientos.

Cuando creían los panistas, incrustados en la nómina gubernamental, ya haberla hecho, luego que a última hora el mandatario vacuno les aprobara las bases laborales, con el fin de heredarle más problemas financieros al doctor Américo Villarreal, pues este dejo claro que no cederá a imposiciones, ni nada por el estilo, así que ya dio instrucciones para que sean sometidas a revisiones esas plazas.

Y que conste que no será cacería de brujas, sino más bien será una limpieza, que bien que se necesita, al interior del organigrama del Gobierno del Estado, por lo que en todos los cargos de confianza se estarán realizando los respectivos relevos, y donde aún permanecen es que están a la espera de que lleguen los nuevos funcionarios.

Mientras que, en caso de las basificaciones cada caso será revisado exhaustivamente, y quienes las estén ocupando, pero no cumplan con la antigüedad requerida, entre otros requisitos, pues serán dados de baja, respetándose a quienes cumplan con el tiempo establecido para la asignación.

Tal como ya se había informado, el gobierno de Ciudad Victoria citara a los ex alcaldes Xicoténcatl González y Pilar Gómez, para que informen sobre los 141 millones de pesos que andan desaparecidos, tras la auditoría realizada al ayuntamiento por parte del gobierno de Eduardo Gattas.

Pues bien, este par de angelitos deberán aclarar en donde quedaron los 120 millones de pesos que fueron facturados, pero sin ninguna evidencia durante el periodo que estuvo al frente el polémico Xicoténcatl González y los 20 millones de pesos, durante el tiempo de Pilar Gómez.

Para lo que fueron citados el próximo 17 de octubre para que aclaren en que se gastó este recurso, pero en caso de que se nieguen se procedería a entregar dos citatorios más, pero de continuar con esta negativa, pues sería utilizada la fuerza pública para hacerlos comparecer.

Basta recordar que principalmente en la administración de Xicoténcatl González, cuando más despilfarros y excesos se registraron en el gobierno de Ciudad Victoria, con empresas factureras, gastos injustificados en rentas, entre muchas otras cosas, mientras que la ciudadanía reclamaba las condiciones en las que se encontraba el municipio, que ante el repudio generalizado es que el gobernador panista se vio obligado a sustituirlo, y no sin antes torcer la ley para que entrara en relevo Pilar Gómez, ante la proximidad de las elecciones, todo pa