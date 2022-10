En redes sociales es insistente las menciones de JESUS NADER y El TRUKO VERASTEGUI para contender en el 2023 en pos de la Senaduría que ha quedado acéfala con la muerte del Doctor Faustino López Vargas, pero la verdad es que necesitarían estar locos para querer ir por una posición que solo durará un año siete meses.

Claro, que ambos desearían ser Senadores, pero una cosa es querer y otra muy distinta poder, ni CHUCHO ni TRUKO pueden ganar la elección, ser candidatos es estar condenados a perder y no solo la senaduría sino el capital político que aún tiene cada uno de ellos.

Aparte, es solo un escaño el que estará en disputa y la campaña puede resultarles muy cara en todos los aspectos, no hay primera minoría, solo ganará uno y listo, no habrá premio de consolación como en el 2024.

¿Usted cree que TRUKO esté dispuesto a invertirle millones a una campaña con pocas posibilidades de ganarse y para un escaño de solo un año siete meses que no representa ni poder ni dinero?, la verdad se duda, porque no traerán financiadores ya que en esas condiciones nadie querrá apostarle a un proyecto que no les remunera.

Tampoco se cree que CHUCHO esté dispuesto a enrolarse en una campaña solo para tener en su curricular que fue candidato a senador, luego regresar derrotado a la alcaldía de Tampico perdiendo credibilidad y quizá hasta la posibilidad de que su partido le postule para esa posición en el 2024.

Sí será difícil para los panistas pelear un escaño en el 2024, aunque sea la primera minoría en el senado, pues más complicada la tienen en el 2023, lo peor para ellos es que quizá para ese entonces ni los priistas quieran saber de ellos pues ya no están en el poder.

Cierto es que el INE seguirá todo el procedimiento para realizar la elección, todos los partidos, coaliciones o independientes pueden participar, pero hay que ser honestos, el proceso es prácticamente solo para que MORENA sustituya su senador.

Quienes quieran participar por otro partido, alianza o independiente están condenados a la derrota, MORENA es poder en el Estado, apenas inicia la administración, para el día de la elección aún se estará en plena luna de miel, además, los azules se fueron muy cuestionados, quizá para febrero ya hasta este uno de los suyos durmiendo en el penal de Tamatán, por lo tanto, en la elección extraordinaria no tienen nada que hacer.

Claro que el PAN en alianza o de manera individual postulará un personaje, tiene que hacerlo, pero se duda que CHUCHO o TRUKO quieran, a menos que los obliguen, insistimos, necesitarían estar locos.

El único loquito que puede querer ser candidato a Senador, porque en su loca cabecita cree que puede, es el dirigente de ese partido, del PAN, LUIS RENE, el cacharro, CANTU, bueno eso de dirigente es un decir, no se dirige ni el solo y con él los azules perderían hasta 3 a 1.

En fin, la situación es que en redes sociales y medios de comunicación siguen mencionando a JESUS NADER y EL TRUKO VERASTEGUI como posibles candidatos a la Senaduría, se duda que suceda, ninguno de los dos tiene posibilidades de ganar, esa es la realidad.